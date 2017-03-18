Додано: Пон 30 сер, 2021 10:28

rjkz написав:

Для меня -да.

Подвал работает как тепловой насос сам по себе - зимой не даст дому промерзнуть даже без отопления, летом - дает прохладу. Отсекает от жилых помещений сырость и капиллярный подъем грунтовых вод.

Это удобный функционал для хознужд и техпомещений.

Но это очень увеличивает стоимость строительства.

А так, да - очень недорого можно построить дом без подвала и газоблока.

Я не критикую, если Вам норм - на здоровье. Для меня -да.Подвал работает как тепловой насос сам по себе - зимой не даст дому промерзнуть даже без отопления, летом - дает прохладу. Отсекает от жилых помещений сырость и капиллярный подъем грунтовых вод.Это удобный функционал для хознужд и техпомещений.Но это очень увеличивает стоимость строительства.А так, да - очень недорого можно построить дом без подвала и газоблока.Я не критикую, если Вам норм - на здоровье.

лол, это просто шедевр. вы такой строитель как я балерина.а подвал в доме как "гидроизоляция от грунтовых вод" и "тепловой насос" ну это просто надо быть полным нулищем, чтобы такое нести. еще и тепловой насос (отопительный прибор) уравнять с теплоинерционностью.провожу ликбез - подвал противопоказан вообще при высоком уровне грунтовых вод, потому что будет работать как дренаж, и собирать всю воду в себя. как бы можно сделать, если очень хочется, но будет дорого геморно и совершенно бессмысленно. дренаж будет намного сложнее, чем при плитном фундаменте.подвал не будет работать как грунтовой теплообменник. вернее будет, только вы будете отапливать землю, а не она вас. теплоинерционность - да, увеличится, вместе с теплопотерями. потому что подвал явно будет не в теплоизолированом контуре.дом без подвала на ленточном фундаменте - это одно. а на современном теплоинерционном изолированом фундаменте типа УШП - совсем другое.так что хорош нести глупости с умным видом. про влажность в доме из ГБ у вас убедительнее получается пока