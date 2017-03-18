Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-2-h-komn-kvartiru-apps-m-poznyaki-ul-m-dragomanova-23a-IDMiJzW.html
Знайшов останню АППС. Огонь! Це мрія, а не житло. Ще й у сусідів таке ж саме. Нада брать. Ціна як для мрії - шара. Поки Маня жарить каклєти в харчоблоку 8.4 квадрати, можна в «залі» пиваса пару двухлітровочок потягнути… Як мало людям тре. Уібашений панельний будинок і харчоблок у 8 квадратів.
А потім якого біса у нас міста як гето.
Ти йому - подивися на те що збудували в парк лейк сіті, а тобі - то омно, МОПи омно, от АППС це мрія. Капець однако чути таке від людей, які називають себе будівельниками.
Таки тиждень болі розпочато:-)
Нежность к АППС потому что это было "супер-удачное вложение окупило себя 12 раз". А модные мопы купить было не судьба - поэтому они фу, маркетинг, втюхивают лохам. Других причин такой странной позиции не вижу. Ну не может человек в здравом уме утверждать, что АППС это также хорошо, а местами и гораздо лучше, чем то, что сейчас строят всякие КАНы с Сагами и Тарянами.
Прикинь. Кто-то технарь, а кто-то гуманитарий. Кому-то надо качество, а кому-то невозможно понять то, что о чем он дремучего понятия не имеет, но надо шоп красиво, потому что носитель идеального архитектурного вкуса и это ему замещает отсутствие всего остального. Жги дальше, мне интересно кого на сколько хватит.
rjkz написав: Для меня -да. Подвал работает как тепловой насос сам по себе - зимой не даст дому промерзнуть даже без отопления, летом - дает прохладу. Отсекает от жилых помещений сырость и капиллярный подъем грунтовых вод. Это удобный функционал для хознужд и техпомещений. Но это очень увеличивает стоимость строительства. А так, да - очень недорого можно построить дом без подвала и газоблока. Я не критикую, если Вам норм - на здоровье.
лол, это просто шедевр. вы такой строитель как я балерина.
а подвал в доме как "гидроизоляция от грунтовых вод" и "тепловой насос" ну это просто надо быть полным нулищем, чтобы такое нести. еще и тепловой насос (отопительный прибор) уравнять с теплоинерционностью.
провожу ликбез - подвал противопоказан вообще при высоком уровне грунтовых вод, потому что будет работать как дренаж, и собирать всю воду в себя. как бы можно сделать, если очень хочется, но будет дорого геморно и совершенно бессмысленно. дренаж будет намного сложнее, чем при плитном фундаменте.
подвал не будет работать как грунтовой теплообменник. вернее будет, только вы будете отапливать землю, а не она вас. теплоинерционность - да, увеличится, вместе с теплопотерями. потому что подвал явно будет не в теплоизолированом контуре.
дом без подвала на ленточном фундаменте - это одно. а на современном теплоинерционном изолированом фундаменте типа УШП - совсем другое.
так что хорош нести глупости с умным видом. про влажность в доме из ГБ у вас убедительнее получается пока
Востаннє редагувалось trololo в Пон 30 сер, 2021 10:41, всього редагувалось 3 разів.
airmax78 написав:Нежность к АППС потому что это было "супер-удачное вложение окупило себя 12 раз". А модные мопы купить было не судьба - поэтому они фу, маркетинг, втюхивают лохам. Других причин такой странной позиции не вижу. Ну не может человек в здравом уме утверждать, что АППС это также хорошо, а местами и гораздо лучше, чем то, что сейчас строят всякие КАНы с Сагами и Тарянами.
Прикинь. Кто-то технарь, а кто-то гуманитарий. Кому-то надо качество, а кому-то невозможно понять то, что о чем он дремучего понятия не имеет, но надо шоп красиво, потому что носитель идеального архитектурного вкуса и это ему замещает отсутствие всего остального. Жги дальше, мне интересно кого на сколько хватит.
Да ладно, просто признайтесь, что АППС Люкс случился, когда все в Украине было ого-го, только рост впереди, а модные мопы пришлись на период, когда уже все мысли были об экологичной и очень уютной, отвечающей всем стандартам американской сип-панели в пригороде Нью Йорка. Какие уже тут мопы? Понятно, что маркетинг и развод.
airmax78 написав:[ Нежность к АППС потому что это было "супер-удачное вложение окупило себя 12 раз". А модные мопы купить было не судьба - поэтому они фу, маркетинг, втюхивают лохам. Других причин такой странной позиции не вижу. Ну не может человек в здравом уме утверждать, что АППС это также хорошо, а местами и гораздо лучше, чем то, что сейчас строят всякие КАНы с Сагами и Тарянами.
Получается, что где то так. Хотя любой объект купленный и сданный до 2017/20неплохо себя окупает, даже не смотря на мопы. Сданный в 2016 мне уже половину вернул, при том, что совсем не эконом.. Грех жаловаться. Боитесь за аренду ввиду огромного навеса из чистильщиков обуви , или неважной локации можно устроить распродажу, тоже неплохо подняв на этом
airmax78 написав:Рано расслабляться, пока не измерили влажность. Отметите потом на шкале: Атакама>Неправильный говноблок>Сахара>Правильный говноблок>Гоби>Набережная Круазет>АППС Люкс>Экваториальный тропический лес
у меня стоят датчики влажности и температуры доме, но пока на холодном чердаке, интересно было что там происходит. кину в дом и помониторю. по результатам доложу
kingkongovets написав:помню как рикз тут когда то оглушительно хлопал дверью, открывая свою ветку про аренду со словами "да шоп я туда еще раз! да я зарекся! да пошли они наа...!" снова прорвало смотрю не рефлексирует он ни разу бгг
зы: коля, купи нормальный телефон, не гони если считаешь шо тебе не нужен айфон - тебе же лучше то же и с модными мопами и овноблоками не надо нам тут стока постов о том как мы тебе безразличны притомил уже
Можно долго рассуждать про ненависть к центру, левому берегу, модным мопам, газоблоку, но у нас есть цены продажи и, прежде всего, аренды. Которые нам показывают что востребовано и за сколько. И вот тут кажется, что объекты Ркжз пасут задних. Когда "распиаренная"республика сдается по 15 кгрн за 35 квадратов. Пох по 18 кгрн. Центр по 1куе. Оболонская набережная по 19. Это те локации, которые вы, как минимум, недолюбливаете. Но с прайсами тяжело спорить.
Так же долго можно рассуждать про сверхпредложение на рынке недвиги Киева, но даже в этих условиях при правильном входе грех жаловаться.
Ой, поверте мне, я так правильно вошел, как никто другой.))) Кроме веника. Я совершенно не жалуюсь, я взял точки в прошлом, провел через них и настоящее точку в будущее. добавил объемы строительства и депопуляции и примерно представил что может быть (а может и не быть) в будущем. Это мне показалось недостаточно интересным. Переживать не стоит - не арендой единой. Я на самом деле не так уж уверен что не ошибусь и писал почему. Вот сейчас из Афгана полезут беженцы по всему миру. Будем сдавать по 10Х прайсу. Они правда баранов на кухне умерщвляют, но это можно стерпеть за такие-то деньги. Я на полном серьезе допускаю, что в какой-то момент Украина может стать убедищем для людей из проблемных регионов планеты. Арабов уже наехало выше крыши, а будет еще больше. Во веселуха начинается. Через несколько лет, ценность локаций будет определять не близость к центру, а безопасность контингента.