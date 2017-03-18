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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:28
rjkz написав:
Для меня -да.
Подвал работает как тепловой насос сам по себе - зимой не даст дому промерзнуть даже без отопления, летом - дает прохладу. Отсекает от жилых помещений сырость и капиллярный подъем грунтовых вод.
Это удобный функционал для хознужд и техпомещений.
Но это очень увеличивает стоимость строительства.
А так, да - очень недорого можно построить дом без подвала и газоблока.
Я не критикую, если Вам норм - на здоровье.
лол, это просто шедевр. вы такой строитель как я балерина.
а подвал в доме как "гидроизоляция от грунтовых вод" и "тепловой насос" ну это просто надо быть полным нулищем, чтобы такое нести. еще и тепловой насос (отопительный прибор) уравнять с теплоинерционностью.
провожу ликбез - подвал противопоказан вообще при высоком уровне грунтовых вод, потому что будет работать как дренаж, и собирать всю воду в себя. как бы можно сделать, если очень хочется, но будет дорого геморно и совершенно бессмысленно. дренаж будет намного сложнее, чем при плитном фундаменте.
подвал не будет работать как грунтовой теплообменник. вернее будет, только вы будете отапливать землю, а не она вас. теплоинерционность - да, увеличится, вместе с теплопотерями. потому что подвал явно будет не в теплоизолированом контуре.
дом без подвала на ленточном фундаменте - это одно. а на современном теплоинерционном изолированом фундаменте типа УШП - совсем другое.
так что хорош нести глупости с умным видом. про влажность в доме из ГБ у вас убедительнее получается пока
Востаннє редагувалось trololo
в Пон 30 сер, 2021 10:41, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:28
rjkz написав: airmax78 написав:
Нежность к АППС потому что это было "супер-удачное вложение окупило себя 12 раз". А модные мопы купить было не судьба - поэтому они фу, маркетинг, втюхивают лохам. Других причин такой странной позиции не вижу. Ну не может человек в здравом уме утверждать, что АППС это также хорошо, а местами и гораздо лучше, чем то, что сейчас строят всякие КАНы с Сагами и Тарянами.
Прикинь.
Кто-то технарь, а кто-то гуманитарий.
Кому-то надо качество, а кому-то невозможно понять то, что о чем он дремучего понятия не имеет, но надо шоп красиво, потому что носитель идеального архитектурного вкуса и это ему замещает отсутствие всего остального.
Жги дальше, мне интересно кого на сколько хватит.
Да ладно, просто признайтесь, что АППС Люкс случился, когда все в Украине было ого-го, только рост впереди, а модные мопы пришлись на период, когда уже все мысли были об экологичной и очень уютной, отвечающей всем стандартам американской сип-панели в пригороде Нью Йорка. Какие уже тут мопы? Понятно, что маркетинг и развод.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:29
airmax78 написав:
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Нежность к АППС потому что это было "супер-удачное вложение окупило себя 12 раз". А модные мопы купить было не судьба - поэтому они фу, маркетинг, втюхивают лохам. Других причин такой странной позиции не вижу. Ну не может человек в здравом уме утверждать, что АППС это также хорошо, а местами и гораздо лучше, чем то, что сейчас строят всякие КАНы с Сагами и Тарянами.
Получается, что где то так. Хотя любой объект купленный и сданный до 2017/20неплохо себя окупает, даже не смотря на мопы.
Сданный в 2016 мне уже половину вернул, при том, что совсем не эконом.. Грех жаловаться. Боитесь за аренду ввиду огромного навеса из чистильщиков обуви , или неважной локации можно устроить распродажу, тоже неплохо подняв на этом
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:31
airmax78 написав:
Рано расслабляться, пока не измерили влажность. Отметите потом на шкале:
Атакама>Неправильный говноблок>Сахара>Правильный говноблок>Гоби>Набережная Круазет>АППС Люкс>Экваториальный тропический лес
у меня стоят датчики влажности и температуры доме, но пока на холодном чердаке, интересно было что там происходит. кину в дом и помониторю. по результатам доложу
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:37
hume написав: kingkongovets написав:
помню как рикз тут когда то оглушительно хлопал дверью, открывая свою ветку про аренду со словами "да шоп я туда еще раз! да я зарекся! да пошли они наа...!"
снова прорвало смотрю
не рефлексирует он ни разу бгг
зы:
коля, купи нормальный телефон, не гони
если считаешь шо тебе не нужен айфон - тебе же лучше
то же и с модными мопами и овноблоками
не надо нам тут стока постов о том как мы тебе безразличны
притомил уже
Можно долго рассуждать про ненависть к центру, левому берегу, модным мопам, газоблоку, но у нас есть цены продажи и, прежде всего, аренды. Которые нам показывают что востребовано и за сколько. И вот тут кажется, что объекты Ркжз пасут задних. Когда "распиаренная"республика сдается по 15 кгрн за 35 квадратов. Пох по 18 кгрн. Центр по 1куе. Оболонская набережная по 19. Это те локации, которые вы, как минимум, недолюбливаете. Но с прайсами тяжело спорить.
Так же долго можно рассуждать про сверхпредложение на рынке недвиги Киева, но даже в этих условиях при правильном входе грех жаловаться.
Ой, поверте мне, я так правильно вошел, как никто другой.))) Кроме веника.
Я совершенно не жалуюсь, я взял точки в прошлом, провел через них и настоящее точку в будущее. добавил объемы строительства и депопуляции и примерно представил что может быть (а может и не быть) в будущем.
Это мне показалось недостаточно интересным.
Переживать не стоит - не арендой единой.
Я на самом деле не так уж уверен что не ошибусь и писал почему.
Вот сейчас из Афгана полезут беженцы по всему миру. Будем сдавать по 10Х прайсу.
Они правда баранов на кухне умерщвляют, но это можно стерпеть за такие-то деньги.
Я на полном серьезе допускаю, что в какой-то момент Украина может стать убедищем для людей из проблемных регионов планеты. Арабов уже наехало выше крыши, а будет еще больше. Во веселуха начинается.
Через несколько лет, ценность локаций будет определять не близость к центру, а безопасность контингента.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:51
rjkz написав:
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Через несколько лет, ценность локаций будет определять не близость к центру, а безопасность контингента.
Безусловно, но на сегодня вижу, что наличие метро характеризует безопасность. Это я о трое, так как она в последнее время начинает мелькать в новостях не с лучшей стороны. Очевидно сказывается ценовая динамика района. То кто то кого то выкидывает из окон, то заявление от прокатчиков о самом неблагополучном районе. Посмотрим как оно будет в ближайшие годы, но пока очень сомневаюсь в формировании типичного гетто.
На сегодня начал замечать арабов не только в центре, но и в других районах.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:55
trololo написав: rjkz написав:
Для меня -да.
Подвал работает как тепловой насос сам по себе - зимой не даст дому промерзнуть даже без отопления, летом - дает прохладу. Отсекает от жилых помещений сырость и капиллярный подъем грунтовых вод.
Это удобный функционал для хознужд и техпомещений.
Но это очень увеличивает стоимость строительства.
А так, да - очень недорого можно построить дом без подвала и газоблока.
Я не критикую, если Вам норм - на здоровье.
лол, это просто шедевр. вы такой строитель как я балерина.
а подвал в доме как "гидроизоляция от грунтовых вод" и "тепловой насос" ну это просто надо быть полным нулищем, чтобы такое нести. еще и тепловой насос (отопительный прибор) уравнять с теплоинерционностью.
провожу ликбез - подвал противопоказан вообще при высоком уровне грунтовых вод, потому что будет работать как дренаж, и собирать всю воду в себя. как бы можно сделать, если очень хочется, но будет дорого геморно и совершенно бессмысленно. дренаж будет намного сложнее, чем при плитном фундаменте.
подвал не будет работать как грунтовой теплообменник. вернее будет, только вы будете отапливать землю, а не она вас. теплоинерционность - да, увеличится, вместе с теплопотерями. потому что подвал явно будет не в теплоизолированом контуре.
дом без подвала на ленточном фундаменте - это одно. а на современном теплоинерционном изолированом фундаменте типа УШП - совсем другое.
так что хорош нести глупости с умным видом. про влажность в доме из ГБ у вас убедительнее получается пока
Ок, вы -балерина, убедили.
Вы хотите, чтобы я разжевывал тут то, что ценителями овноблока обсырается?
Нафига?
Ниже глубины промерзания (по норме для Киева 0,8, но назначается 1,2 м, если память не подводит) температура примерно постоянная. Поэтому зимой не будет минуса, если уехать и оставить открытой внутри дома дверь в подвал, а летом это источник прохлады. К одних моих друзей дом с подвалом, у других без. Есть что сравнить. У меня есть квартира с подвалом.
Есть масса способов убрать грунтовые воды от подвала во первых. Как вариант - водопонижение. Бурите насквозь глину до песка в нескольких местах и вода уходит в следующий водоносный горизонт.
Вриант 2 - попробуйте все-таки грамотно сделать гидропароизоляцию.
Вилосики на Ютьюбе посмотрите.
Или сходите в институт профильный.
Ну или наймите кого-нибудь. Макс вон не парится - нанял людей ему все сделают, а у него масса времени для форума освободилась.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:06
rjkz написав:
Поэтому зимой не будет минуса, если уехать и оставить открытой внутри дома дверь в подвал, а летом это источник прохлады.
минуса не будет, будет +5, которые будут охлаждать дом. а летом не только источник прохлады, но и сырости.
не изолированный подвал будет зимой тянуть на себя тепло, а не отдавать. это же очевидно любому гуманитарию. и нормальные конструкторы стремятся как можно лучше отсечь тепловой контур от грунта. у меня например плитный фундамент лежит в корыте из 20 см пенопласта.
а пароизоляция у меня не в подвале, а под перекрытием, проклеена по всем стыкам и к стене
не волнуйтесь, смотрю видосики
Востаннє редагувалось trololo
в Пон 30 сер, 2021 11:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:06
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Нежность к АППС потому что это было "супер-удачное вложение окупило себя 12 раз". А модные мопы купить было не судьба - поэтому они фу, маркетинг, втюхивают лохам. Других причин такой странной позиции не вижу. Ну не может человек в здравом уме утверждать, что АППС это также хорошо, а местами и гораздо лучше, чем то, что сейчас строят всякие КАНы с Сагами и Тарянами.
Прикинь.
Кто-то технарь, а кто-то гуманитарий.
Кому-то надо качество, а кому-то невозможно понять то, что о чем он дремучего понятия не имеет, но надо шоп красиво, потому что носитель идеального архитектурного вкуса и это ему замещает отсутствие всего остального.
Жги дальше, мне интересно кого на сколько хватит.
Да ладно, просто признайтесь, что АППС Люкс случился, когда все в Украине было ого-го, только рост впереди, а модные мопы пришлись на период, когда уже все мысли были об экологичной и очень уютной, отвечающей всем стандартам американской сип-панели в пригороде Нью Йорка. Какие уже тут мопы? Понятно, что маркетинг и развод.
В смысле "случился"?
Я его купил. Да в то время. И АППС-люкс и квартиру в которой живу. Примерно в один временной период.
Жалел, что не годом раньше. С 1999 года бегал по вторичке.
Оно что само купилось?
Или я что-то сделал не правильно?
Открой мне глаза, о мудрейший!
Мне надо было подождать?
Или надо было все время покупать-продавать рискуя влезть в недострой, что так и случилось в конце концов.
Я удачно вошел, сдавал-бы до 2008, а не просто оно стояло - было-б еще лучше.
К чему претензии?
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:10
hume написав: airmax78 написав:
[
Нежность к АППС потому что это было "супер-удачное вложение окупило себя 12 раз". А модные мопы купить было не судьба - поэтому они фу, маркетинг, втюхивают лохам. Других причин такой странной позиции не вижу. Ну не может человек в здравом уме утверждать, что АППС это также хорошо, а местами и гораздо лучше, чем то, что сейчас строят всякие КАНы с Сагами и Тарянами.
Получается, что где то так. Хотя любой объект купленный и сданный до 2017/20неплохо себя окупает, даже не смотря на мопы.
Сданный в 2016 мне уже половину вернул, при том, что совсем не эконом.. Грех жаловаться. Боитесь за аренду ввиду огромного навеса из чистильщиков обуви , или неважной локации можно устроить распродажу, тоже неплохо подняв на этом
Макс ничего не сдает из жилого.
Если это ко мне - я купил в начале 00-х, а сдаю с 2009.
Все нормально.
Не обе мне речь, а о перспективах. Мне они не нравятся, а Вам?
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