rjkz написав:

airmax78 написав: Да ладно, просто признайтесь, что АППС Люкс случился, когда все в Украине было ого-го, только рост впереди, а модные мопы пришлись на период, когда уже все мысли были об экологичной и очень уютной, отвечающей всем стандартам американской сип-панели в пригороде Нью Йорка. Какие уже тут мопы? Понятно, что маркетинг и развод. Да ладно, просто признайтесь, что АППС Люкс случился, когда все в Украине было ого-го, только рост впереди, а модные мопы пришлись на период, когда уже все мысли были об экологичной и очень уютной, отвечающей всем стандартам американской сип-панели в пригороде Нью Йорка. Какие уже тут мопы? Понятно, что маркетинг и развод.

В смысле "случился"?Я его купил. Да в то время. И АППС-люкс и квартиру в которой живу. Примерно в один временной период.Жалел, что не годом раньше. С 1999 года бегал по вторичке.Оно что само купилось?Или я что-то сделал не правильно?Открой мне глаза, о мудрейший!Мне надо было подождать?Или надо было все время покупать-продавать рискуя влезть в недострой, что так и случилось в конце концов.Я удачно вошел, сдавал-бы до 2008, а не просто оно стояло - было-б еще лучше.К чему претензии?