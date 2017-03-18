Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Есть масса способов убрать грунтовые воды от подвала во первых. Как вариант - водопонижение. Бурите насквозь глину до песка в нескольких местах и вода уходит в следующий водоносный горизонт.
вообще супер, зас**ать верховодкой нижние горизонты, чтобы было где буряки хранить. чудесно
rjkz написав:[ Через несколько лет, ценность локаций будет определять не близость к центру, а безопасность контингента.
Безусловно, но на сегодня вижу, что наличие метро характеризует безопасность. Это я о трое, так как она в последнее время начинает мелькать в новостях не с лучшей стороны. Очевидно сказывается ценовая динамика района. То кто то кого то выкидывает из окон, то заявление от прокатчиков о самом неблагополучном районе. Посмотрим как оно будет в ближайшие годы, но пока очень сомневаюсь в формировании типичного гетто.
На сегодня начал замечать арабов не только в центре, но и в других районах.
В смысле? Вы не обращали внимания, что уже сформировались районы компактного проживания - арабы на Лыбедской, африканцы на Шулявке и тд.?
Интересный парадокс – Украина активно застраивается, но не менее активно пустеет. За 30 лет население Украины сократилось почти на 10 млн человек (падение на 19,7%). Это неудивительно. Демографическая ситуация в стране ухудшается, начиная с 1990-х, причины тому – высокий уровень эмиграции в сочетании с высоким уровнем смертности и низкой рождаемостью, в 2014-2015 годах все это усугубилось войной, оккупацией территории Донецкой и Луганской областей и аннексией Крыма.
Ни в одной из областей Украины за последние 30 лет не было зафиксировано прироста населения. Положительная динамика наблюдается только в Киеве – благодаря внутренней миграции население столицы выросло на 12% до 2 967 360 людей.
Сейчас в Киеве на первичном рынке выставлены на продажу около 110 000 квартир, говорят в Интергал-Буд.
airmax78 написав:Да ладно, просто признайтесь, что АППС Люкс случился, когда все в Украине было ого-го, только рост впереди, а модные мопы пришлись на период, когда уже все мысли были об экологичной и очень уютной, отвечающей всем стандартам американской сип-панели в пригороде Нью Йорка. Какие уже тут мопы? Понятно, что маркетинг и развод.
В смысле "случился"? Я его купил. Да в то время. И АППС-люкс и квартиру в которой живу. Примерно в один временной период. Жалел, что не годом раньше. С 1999 года бегал по вторичке. Оно что само купилось? Или я что-то сделал не правильно? Открой мне глаза, о мудрейший! Мне надо было подождать? Или надо было все время покупать-продавать рискуя влезть в недострой, что так и случилось в конце концов. Я удачно вошел, сдавал-бы до 2008, а не просто оно стояло - было-б еще лучше. К чему претензии?
А разве Вас кто-то критикует за покупку АППС-люкса? Сложно понять (с объективной точки зрения) Вашу позицию неприятия "мопов", которые с 2016 дали рост и в цене аренды и в цене объектов куда лучше, чем АППС-люкс. И которые, при этом, радуют глаз, а не вводят в депрессию, как микрорайоны застроенные АППСами и прочими шедеврами советского зодчества.
rjkz написав: Поэтому зимой не будет минуса, если уехать и оставить открытой внутри дома дверь в подвал, а летом это источник прохлады.
минуса не будет, будет +5, которые будут охлаждать дом. а летом не только источник прохлады, но и сырости.
не изолированный подвал будет зимой тянуть на себя тепло, а не отдавать. это же очевидно любому гуманитарию. и нормальные конструкторы стремятся как можно лучше отсечь тепловой контур от грунта. у меня например плитный фундамент лежит в корыте из 20 см пенопласта.
а пароизоляция у меня не в подвале, а под перекрытием, проклеена по всем стыкам и к стене не волнуйтесь, смотрю видосики
Если у вас сделана была гидропароизоляция подвала, теплоизоляция перекрытия 1 жтажа, то ни сырости ни золода не будет. Дверь закроете и все. 5 градусов гарантированных лучше чем минус, если дом стоит долго без отопления. Не так-ли? Пароизоляция ПОД ПЕРЕКРЫТИЕМ? И как вы хотите,ч тобы не было сыро в подвале?
rjkz написав:Есть масса способов убрать грунтовые воды от подвала во первых. Как вариант - водопонижение. Бурите насквозь глину до песка в нескольких местах и вода уходит в следующий водоносный горизонт.
вообще супер, зас**ать верховодкой нижние горизонты, чтобы было где буряки хранить. чудесно
Селяви - таковы технологии. Это не я придумал. Я не знаю зачем хранить буряки в подвале - они в магазе хранятся.
airmax78 написав:Да ладно, просто признайтесь, что АППС Люкс случился, когда все в Украине было ого-го, только рост впереди, а модные мопы пришлись на период, когда уже все мысли были об экологичной и очень уютной, отвечающей всем стандартам американской сип-панели в пригороде Нью Йорка. Какие уже тут мопы? Понятно, что маркетинг и развод.
Читаю людину яка видає себе за будівельника і розумію чому існує і буде існувати забудова від дбк4 і решта пздца. Іншого вони не вміють. Для іншого необхідно змінитися самому, але ….
Як можна стіну аппс назвати будинком мрії Я не розумію. Ліфти - одна назва. Стіни криві до неможливості. За бажанням кривіше зробити не можна. Планування з кухнями для каклєт - ноу коментс. Комунікації - не витримують ніякому критики.
Зовнішній стан - дивитися страшно.
МОПи - навіть якщо скинутися, то не має місця щось нормальне зробити.