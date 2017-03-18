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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8411841284138414>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:12

  rjkz написав:Есть масса способов убрать грунтовые воды от подвала во первых. Как вариант - водопонижение. Бурите насквозь глину до песка в нескольких местах и вода уходит в следующий водоносный горизонт.


вообще супер, зас**ать верховодкой нижние горизонты, чтобы было где буряки хранить. чудесно
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:14

  hume написав:
  rjkz написав:[
Через несколько лет, ценность локаций будет определять не близость к центру, а безопасность контингента.

Безусловно, но на сегодня вижу, что наличие метро характеризует безопасность. Это я о трое, так как она в последнее время начинает мелькать в новостях не с лучшей стороны. Очевидно сказывается ценовая динамика района. То кто то кого то выкидывает из окон, то заявление от прокатчиков о самом неблагополучном районе. Посмотрим как оно будет в ближайшие годы, но пока очень сомневаюсь в формировании типичного гетто.

На сегодня начал замечать арабов не только в центре, но и в других районах.


В смысле?
Вы не обращали внимания, что уже сформировались районы компактного проживания - арабы на Лыбедской, африканцы на Шулявке и тд.?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:16

  sequence написав:
  Унуноктий написав:За пол года минус 8000 человек http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

нет данных по миграции, что важнее.


Интересный парадокс – Украина активно застраивается, но не менее активно пустеет. За 30 лет население Украины сократилось почти на 10 млн человек (падение на 19,7%). Это неудивительно. Демографическая ситуация в стране ухудшается, начиная с 1990-х, причины тому – высокий уровень эмиграции в сочетании с высоким уровнем смертности и низкой рождаемостью, в 2014-2015 годах все это усугубилось войной, оккупацией территории Донецкой и Луганской областей и аннексией Крыма.


Ни в одной из областей Украины за последние 30 лет не было зафиксировано прироста населения. Положительная динамика наблюдается только в Киеве – благодаря внутренней миграции население столицы выросло на 12% до 2 967 360 людей.


Сейчас в Киеве на первичном рынке выставлены на продажу около 110 000 квартир, говорят в Интергал-Буд.

https://biz.liga.net/all/all/article/ka ... obem-jilya
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:20

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Да ладно, просто признайтесь, что АППС Люкс случился, когда все в Украине было ого-го, только рост впереди, а модные мопы пришлись на период, когда уже все мысли были об экологичной и очень уютной, отвечающей всем стандартам американской сип-панели в пригороде Нью Йорка. Какие уже тут мопы? Понятно, что маркетинг и развод.


В смысле "случился"?
Я его купил. Да в то время. И АППС-люкс и квартиру в которой живу. Примерно в один временной период.
Жалел, что не годом раньше. С 1999 года бегал по вторичке.
Оно что само купилось?
Или я что-то сделал не правильно?
Открой мне глаза, о мудрейший!
Мне надо было подождать?
Или надо было все время покупать-продавать рискуя влезть в недострой, что так и случилось в конце концов.
Я удачно вошел, сдавал-бы до 2008, а не просто оно стояло - было-б еще лучше.
К чему претензии?

А разве Вас кто-то критикует за покупку АППС-люкса? Сложно понять (с объективной точки зрения) Вашу позицию неприятия "мопов", которые с 2016 дали рост и в цене аренды и в цене объектов куда лучше, чем АППС-люкс. И которые, при этом, радуют глаз, а не вводят в депрессию, как микрорайоны застроенные АППСами и прочими шедеврами советского зодчества.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:20

  trololo написав:
  rjkz написав: Поэтому зимой не будет минуса, если уехать и оставить открытой внутри дома дверь в подвал, а летом это источник прохлады.

минуса не будет, будет +5, которые будут охлаждать дом. а летом не только источник прохлады, но и сырости.

не изолированный подвал будет зимой тянуть на себя тепло, а не отдавать. это же очевидно любому гуманитарию. и нормальные конструкторы стремятся как можно лучше отсечь тепловой контур от грунта. у меня например плитный фундамент лежит в корыте из 20 см пенопласта.

а пароизоляция у меня не в подвале, а под перекрытием, проклеена по всем стыкам и к стене :mrgreen: не волнуйтесь, смотрю видосики


Если у вас сделана была гидропароизоляция подвала, теплоизоляция перекрытия 1 жтажа, то ни сырости ни золода не будет. Дверь закроете и все.
5 градусов гарантированных лучше чем минус, если дом стоит долго без отопления. Не так-ли?
Пароизоляция ПОД ПЕРЕКРЫТИЕМ? И как вы хотите,ч тобы не было сыро в подвале?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:23

  Унуноктий написав:А вы лично жили в доме с подвалом? Потому что те кто жили ничего хорошего тебе говорили. В основном про плесень и конденсат.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk


про підвал, який "діди муровали"

https://fi202x.blogspot.com/2021/08/blog-post.html
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:23

  trololo написав:
  rjkz написав:Есть масса способов убрать грунтовые воды от подвала во первых. Как вариант - водопонижение. Бурите насквозь глину до песка в нескольких местах и вода уходит в следующий водоносный горизонт.


вообще супер, зас**ать верховодкой нижние горизонты, чтобы было где буряки хранить. чудесно


Селяви - таковы технологии. Это не я придумал.
Я не знаю зачем хранить буряки в подвале - они в магазе хранятся.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:32

  sequence написав:
  stas_rst написав:
  Мизантрóп написав:Звісно,центр СНІДу поруч,публіка бродяча.

а без сарказму ? :) ваші варіанти ?
2К до 80-90 Куо, правий берег, забудова першої декади 2000-х теж маст хев.

не переживайте, там из бродячих разве что бродячего Флая изредка найдете и то придется постараться. Метро рядом, там всюду сделали недавно ремонт, район тихий, много зелени. На авто в центр сложно

про бродячого Флая гон,
неясно тільки, що був парадайз на СБ, але тре в центр, бо з автівкою добиратися в центр опа, і тут хоп, і м.Житомирська.
Оце поворот!
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:36

:-(
Востаннє редагувалось Первый в Пон 30 сер, 2021 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:37

  airmax78 написав:Да ладно, просто признайтесь, что АППС Люкс случился, когда все в Украине было ого-го, только рост впереди, а модные мопы пришлись на период, когда уже все мысли были об экологичной и очень уютной, отвечающей всем стандартам американской сип-панели в пригороде Нью Йорка. Какие уже тут мопы? Понятно, что маркетинг и развод.


Читаю людину яка видає себе за будівельника і розумію чому існує і буде існувати забудова від дбк4 і решта пздца. Іншого вони не вміють. Для іншого необхідно змінитися самому, але ….

Як можна стіну аппс назвати будинком мрії Я не розумію.
Ліфти - одна назва.
Стіни криві до неможливості. За бажанням кривіше зробити не можна. Планування з кухнями для каклєт - ноу коментс.
Комунікації - не витримують ніякому критики.

Зовнішній стан - дивитися страшно.

МОПи - навіть якщо скинутися, то не має місця щось нормальне зробити.
Первый
 
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