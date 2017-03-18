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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:38
rjkz написав:
Если у вас сделана была гидропароизоляция подвала, теплоизоляция перекрытия 1 жтажа, то ни сырости ни золода не будет. Дверь закроете и все.
5 градусов гарантированных лучше чем минус, если дом стоит долго без отопления. Не так-ли?
а вы не сделаете закрытый тепловой контур между цоколем и первым этажом. стены подвала будут мостиком холода грунт - первый этаж. при ленточном фундаменте этим пренебрегают, хотя там площади меньше. а подвал будет жрать тепло с первого этажа к гадалке не ходи. потому что стены там будут намного выше чем +5.
резюмируем.
1. делаем очень сложный дренаж с бурением и засиранием первого водоносного горизонта.
2. выворачиваем землю кубами
3. закапываем кучу доп бетона.
4. геморимся с тепло и парозоляцией перекрытия медлу подвалом и 1м этажом.
5. не забывать про вентиляцию подвала (опять затраты и теплопотери)
из плюсов
1. можно сделать бильярд или мастерскую.
Пароизоляция ПОД ПЕРЕКРЫТИЕМ? И как вы хотите,ч тобы не было сыро в подвале?
я про свой дом на УШП.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:38
rjkz написав: airmax78 написав: Первый написав:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-2-h-komn-kvartiru-apps-m-poznyaki-ul-m-dragomanova-23a-IDMiJzW.html
Знайшов останню АППС.
Огонь!
Це мрія, а не житло. Ще й у сусідів таке ж саме.
Нада брать. Ціна як для мрії - шара. Поки Маня жарить каклєти в харчоблоку 8.4 квадрати, можна в «залі» пиваса пару двухлітровочок потягнути…
Як мало людям тре. Уібашений панельний будинок і харчоблок у 8 квадратів.
А потім якого біса у нас міста як гето.
Ти йому - подивися на те що збудували в парк лейк сіті, а тобі - то омно, МОПи омно, от АППС це мрія. Капець однако чути таке від людей, які називають себе будівельниками.
Таки тиждень болі розпочато:-)
Нежность к АППС потому что это было "супер-удачное вложение окупило себя 12 раз". А модные мопы купить было не судьба - поэтому они фу, маркетинг, втюхивают лохам. Других причин такой странной позиции не вижу. Ну не может человек в здравом уме утверждать, что АППС это также хорошо, а местами и гораздо лучше, чем то, что сейчас строят всякие КАНы с Сагами и Тарянами.
Прикинь.
Кто-то технарь, а кто-то гуманитарий.
Кому-то надо качество, а кому-то невозможно понять то, что о чем он дремучего понятия не имеет, но надо шоп красиво, потому что носитель идеального архитектурного вкуса и это ему замещает отсутствие всего остального.
Жги дальше, мне интересно кого на сколько хватит.
тут або авно в іпенях іпенів, або ТТ чит Рибальський, чи що там ще з модними МЗК.
Або кнопочна Нокла або останній Айхвон,
Таке поняття як співвідношення ціна-якість - "ні не чули"
Або ТТ або іпеня, останнній Айхвон або чорнобіла кнопочна Нокла.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:41
rjkz написав:
Вы не обращали внимания, что уже сформировались районы компактного проживания - арабы на Лыбедской, африканцы на Шулявке и тд.?
А Троєщина Позняки Голосієво Оболонь?
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:43
кстати, есть у меня знакомый у которого такой вот классический дом. цоколь, два этажа по 120кв, кирпич. красивый домик, но с утеплением 5 см или 6 см пенопластом, в морозы газа в районе 8-10кгрн. без ГВ. так себе тепловой насос
В случае, когда нижняя часть фундаментных стен здания не изолирована, поступающий воздух нагревает помещение, однако тепловая инерция грунта начинает оказывать воздействие на теплопотери, создавая стабильный температурный режим; при этом теплопотери возрастают, а температура внутри подвальных помещений снижается.
Востаннє редагувалось trololo
в Пон 30 сер, 2021 11:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:43
hume написав: rjkz написав:
[
Через несколько лет, ценность локаций будет определять не близость к центру, а безопасность контингента.
Безусловно, но на сегодня вижу, что наличие метро характеризует безопасность. Это я о трое, так как она в последнее время начинает мелькать в новостях не с лучшей стороны. Очевидно сказывается ценовая динамика района. То кто то кого то выкидывает из окон, то заявление от прокатчиков о самом неблагополучном районе. Посмотрим как оно будет в ближайшие годы, но пока очень сомневаюсь в формировании типичного гетто.
На сегодня начал замечать арабов не только в центре, но и в других районах.
Буде метро і стане покруче ПОХа і Оболоні, тре трішки потерпінь, ну годіков п"ять.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:47
Serg-ik написав:
..
Сейчас в Киеве на первичном рынке выставлены на продажу около 110 000 квартир, говорят в Интергал-Буд. ..
Вот он навес, вот он - обвал! Думается мне, правда, что эти цифры из года в год +- одинаковые, но почему бы именно сейчас не завалиться!
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:51
Первый написав: airmax78 написав:
Да ладно, просто признайтесь, что АППС Люкс случился, когда все в Украине было ого-го, только рост впереди, а модные мопы пришлись на период, когда уже все мысли были об экологичной и очень уютной, отвечающей всем стандартам американской сип-панели в пригороде Нью Йорка. Какие уже тут мопы? Понятно, что маркетинг и развод.
Читаю людину яка видає себе за будівельника і розумію чому існує і буде існувати забудова від дбк4 і решта пздца. Іншого вони не вміють. Для іншого необхідно змінитися самому, але ….
Як можна стіну аппс назвати будинком мрії Я не розумію.
Ліфти - одна назва.
Стіни криві до неможливості. За бажанням кривіше зробити не можна. Планування з кухнями для каклєт - ноу коментс.
Комунікації - не витримують ніякому критики.
Зовнішній стан - дивитися страшно.
МОПи - навіть якщо скинутися, то не має місця щось нормальне зробити.
Нас убеждают, что это все не нужно. Красивая входная группа - это маркетинг - нам его навязали хитрые застройщики. То, что при этом чувствуешь себя как человек - это иллюзия, самообман. Придомовая с туйками и ландшафтным дизайном - это способ отвлечь внимание от говноблока, высасывающего жизненную энергию из жильцов. А на самом деле и в подъезде панельки все ОК, быренько проскочил и никаких проблем. И на этаже нечего долго задерживаться и по сторонам смотреть - быстрым шагом прошел к двери, открыл, закрыл, все. Дом, милый дом.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:52
Investor_K написав: rjkz написав:
Вы не обращали внимания, что уже сформировались районы компактного проживания - арабы на Лыбедской, африканцы на Шулявке и тд.?
А Троєщина Позняки Голосієво Оболонь?
в голосеево самое страшное это кварталы хрущей между васильковской и голосеевским проспектом, да соты на теремках
троя, борщага, хрущи на нивках, воскресенке, сырце и дорогожичах, лесной, минский, ветряные, дврз, старый хорек - гетто в киеве полно
а богатые арабы на лыбедской - это фигня по сравнению с ними
оболонька и русановка еще туда сюда
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Пон 30 сер, 2021 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:54
trololo написав:
..
из плюсов
1. можно сделать бильярд или мастерскую.
..
Бильярдные лучше с сауной совместить, мастерскую тоже лучше отдельно или пристройкой допилить. Зачем эти сложности?
имхо, подвалы, а скорее даже погребы были актуальны, когда урожай с огорода негде было хранить. Ныне урожай хранится в магазине, и цель неясна. Если покоя не дает климат и очень хочется потратиться на копание и бурение, лучше вкинуться в какой-то земляной тепловой насос - затраты те же.
Все ИМХО. Свой дом пока не хочу - плохо совместимо с работой
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