hume написав:

rjkz написав: [

Через несколько лет, ценность локаций будет определять не близость к центру, а безопасность контингента. Через несколько лет, ценность локаций будет определять не близость к центру, а безопасность контингента.

Безусловно, но на сегодня вижу, что наличие метро характеризует безопасность. Это я о трое, так как она в последнее время начинает мелькать в новостях не с лучшей стороны. Очевидно сказывается ценовая динамика района. То кто то кого то выкидывает из окон, то заявление от прокатчиков о самом неблагополучном районе. Посмотрим как оно будет в ближайшие годы, но пока очень сомневаюсь в формировании типичного гетто.На сегодня начал замечать арабов не только в центре, но и в других районах.