RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8412841384148415

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:17

  rjkz написав:Пароизоляция ПОД ПЕРЕКРЫТИЕМ? И как вы хотите,ч тобы не было сыро в подвале?

це рішення наших нуворишів, які "знають все-все". Спеціалісти по шаровим субсидіям. :mrgreen:
Вони й державою керують таким же чином.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 30 сер, 2021 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22243
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1381 раз.
Подякували: 2306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:23

  Voistov написав:Пару слов от человека который «ел устриц».
АППС холодные, в них достаточно холодно зимой.
Вообще любое жильё которые не имеет утепления внешнего это уже морально устаревшее, за исключением наверное сталинок и царского фонда.
Планировка довольно приличная и метраж достаточный.
Внешний вид не очень, особенно после того как часть начинают снаружи утеплять свою квартиру.
МОП не сильно зависит от жильцов, где то чище, где то убитее, но в целом не очень.
Лифты хоть и бывают ОТIS но все равно часто уставшие.

Взагалі комент клас!

По виделеному, які в товариства думки, як будуть підтримуватись в стані "не уставшие" лифти в ТТ, ФТ і інших КТ :?:

Навряд чи в тариф 1 бакс з метра включена капіталка ліфтів і іншого обладнання?

Ось, наприклад, втомиться модний МОП в Тетрисі, будуть додатково власники скидуватись на ремонт? Чи як?
change_pm
 
Повідомлень: 4347
З нами з: 03.02.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:28

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman Флай, дуже культурно прошу: прикрути фонтан.
Коли мені буде потрібна твоя порада, я тебе запитаю.
Тут розумних людей вистачає, які досягли набагато більшого, аніж підвал і пару голуб’ятень в епенях.
Клоунаду свою будеш в іншому місці "продавати".
Востаннє редагувалось stas_rst в Пон 30 сер, 2021 13:48, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1698
З нами з: 27.02.19
Подякував: 676 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:36

  change_pm написав:
  Voistov написав:Пару слов от человека который «ел устриц».
АППС холодные, в них достаточно холодно зимой.
Вообще любое жильё которые не имеет утепления внешнего это уже морально устаревшее, за исключением наверное сталинок и царского фонда.
Планировка довольно приличная и метраж достаточный.
Внешний вид не очень, особенно после того как часть начинают снаружи утеплять свою квартиру.
МОП не сильно зависит от жильцов, где то чище, где то убитее, но в целом не очень.
Лифты хоть и бывают ОТIS но все равно часто уставшие.

Взагалі комент клас!

По виделеному, які в товариства думки, як будуть підтримуватись в стані "не уставшие" лифти в ТТ, ФТ і інших КТ :?:

Навряд чи в тариф 1 бакс з метра включена капіталка ліфтів і іншого обладнання?

Ось, наприклад, втомиться модний МОП в Тетрисі, будуть додатково власники скидуватись на ремонт? Чи як?


Все таки звездный час АППС это до 2005 года. Тогда их основную массу и построили.
ОСББ тогда вроде ещё не было. В некоторых домах они появились относительно недавно.
Лифты соответственно нормально не обслуживались.
А в новостройке где я купил, ОСББ создано было почти сразу, и в деньгах собираемых на обслуживание дома, часть идёт в резервный фонд, в котором на данный момент что то уже под 200 тыс.
Voistov
 
Повідомлень: 107
З нами з: 15.02.21
Подякував: 30 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:47

  Voistov написав:резервный фонд, в котором на данный момент что то уже под 200 тыс.
гроші вкрадуть і проп,ють. Нашим керманичам не можна давати в руки більше 100 грн.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22243
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1381 раз.
Подякували: 2306 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8412841384148415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, Voistov і 9 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2134, 2135, 2136
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21351 3846134
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 сер, 2021 09:38
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 52, 53, 54
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
533 270151
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 сер, 2021 13:46
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49245
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97302)
30.08.2021 14:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.