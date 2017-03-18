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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 сер, 2021 13:17
rjkz написав:
Пароизоляция ПОД ПЕРЕКРЫТИЕМ? И как вы хотите,ч тобы не было сыро в подвале?
це рішення наших нуворишів, які "знають все-все". Спеціалісти по шаровим субсидіям.
Вони й державою керують таким же чином.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 30 сер, 2021 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 13:23
Voistov написав:
Пару слов от человека который «ел устриц».
АППС холодные, в них достаточно холодно зимой.
Вообще любое жильё которые не имеет утепления внешнего это уже морально устаревшее, за исключением наверное сталинок и царского фонда.
Планировка довольно приличная и метраж достаточный.
Внешний вид не очень, особенно после того как часть начинают снаружи утеплять свою квартиру.
МОП не сильно зависит от жильцов, где то чище, где то убитее, но в целом не очень.Лифты хоть и бывают ОТIS но все равно часто уставшие
.
Взагалі комент клас!
По виделеному, які в товариства думки, як будуть підтримуватись в стані "не уставшие" лифти в ТТ, ФТ і інших КТ
Навряд чи в тариф 1 бакс з метра включена капіталка ліфтів і іншого обладнання?
Ось, наприклад, втомиться модний МОП в Тетрисі, будуть додатково власники скидуватись на ремонт? Чи як?
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Додано: Пон 30 сер, 2021 13:28
flyman Флай, дуже культурно прошу: прикрути фонтан.
Коли мені буде потрібна твоя порада, я тебе запитаю.
Тут розумних людей вистачає, які досягли набагато більшого, аніж підвал і пару голуб’ятень в епенях.
Клоунаду свою будеш в іншому місці "продавати".
Востаннє редагувалось stas_rst
в Пон 30 сер, 2021 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 13:36
change_pm написав: Voistov написав:
Пару слов от человека который «ел устриц».
АППС холодные, в них достаточно холодно зимой.
Вообще любое жильё которые не имеет утепления внешнего это уже морально устаревшее, за исключением наверное сталинок и царского фонда.
Планировка довольно приличная и метраж достаточный.
Внешний вид не очень, особенно после того как часть начинают снаружи утеплять свою квартиру.
МОП не сильно зависит от жильцов, где то чище, где то убитее, но в целом не очень.Лифты хоть и бывают ОТIS но все равно часто уставшие
.
Взагалі комент клас!
По виделеному, які в товариства думки, як будуть підтримуватись в стані "не уставшие" лифти в ТТ, ФТ і інших КТ
Навряд чи в тариф 1 бакс з метра включена капіталка ліфтів і іншого обладнання?
Ось, наприклад, втомиться модний МОП в Тетрисі, будуть додатково власники скидуватись на ремонт? Чи як?
Все таки звездный час АППС это до 2005 года. Тогда их основную массу и построили.
ОСББ тогда вроде ещё не было. В некоторых домах они появились относительно недавно.
Лифты соответственно нормально не обслуживались.
А в новостройке где я купил, ОСББ создано было почти сразу, и в деньгах собираемых на обслуживание дома, часть идёт в резервный фонд, в котором на данный момент что то уже под 200 тыс.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 13:47
Voistov написав:
резервный фонд, в котором на данный момент что то уже под 200 тыс.
гроші вкрадуть і проп,ють. Нашим керманичам не можна давати в руки більше 100 грн.
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