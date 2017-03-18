Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Voistov написав:Пару слов от человека который «ел устриц». АППС холодные, в них достаточно холодно зимой. Вообще любое жильё которые не имеет утепления внешнего это уже морально устаревшее, за исключением наверное сталинок и царского фонда. Планировка довольно приличная и метраж достаточный. Внешний вид не очень, особенно после того как часть начинают снаружи утеплять свою квартиру. МОП не сильно зависит от жильцов, где то чище, где то убитее, но в целом не очень. Лифты хоть и бывают ОТIS но все равно часто уставшие.
Взагалі комент клас!
По виделеному, які в товариства думки, як будуть підтримуватись в стані "не уставшие" лифти в ТТ, ФТ і інших КТ
Навряд чи в тариф 1 бакс з метра включена капіталка ліфтів і іншого обладнання?
Ось, наприклад, втомиться модний МОП в Тетрисі, будуть додатково власники скидуватись на ремонт? Чи як?
Все таки звездный час АППС это до 2005 года. Тогда их основную массу и построили. ОСББ тогда вроде ещё не было. В некоторых домах они появились относительно недавно. Лифты соответственно нормально не обслуживались. А в новостройке где я купил, ОСББ создано было почти сразу, и в деньгах собираемых на обслуживание дома, часть идёт в резервный фонд, в котором на данный момент что то уже под 200 тыс.
flyman написав:Може, в мене в ЄС особняк є. Тобі то що до того би мало бути.
Кумедний ти з особняком. То я за тебе радий. Мені до твого особняка і до тебе - ну зовсім нічого не є і не буде. Тому прохання ще раз культурно - будь-які мої запитання, коментарі і пости на форумі ігноруй і не рефлексуй на них. Живи собі чи в осбняку в ЄС, чи в Бучі - мені пох. Про СБ ніколи не хвалив, завжди писав об"єктивно про проблеми. Тому мимо знову. Все решта тебе ніяким чином не стосується. Сподіваюсь, максимально виважено і культурно тобі написав.
flyman написав:Може, в мене в ЄС особняк є. Тобі то що до того би мало бути.
Кумедний ти з особняком. То я за тебе радий. Мені до твого особняка і до тебе - ну зовсім нічого не є і не буде. Тому прохання ще раз культурно - будь-які мої запитання, коментарі і пости на форумі ігноруй і не рефлексуй на них. Живи собі чи в осбняку в ЄС, чи в Бучі - мені пох. Про СБ ніколи не хвалив, завжди писав об"єктивно про проблеми. Тому мимо знову. Все решта тебе ніяким чином не стосується. Сподіваюсь, максимально виважено і культурно тобі написав.
Щодо СофБорщ, то діє приказка "старе хвали, але з дому жени". Тут є адепти, які щоразу вихваляють все модніші МЗК. Тому житло тре оновляти як і Айфони. З виходом нового модного МЗК всі інші уже морально застарівші. Чоткі пацани майють чоткі МЗК останньої версії і айхвони теж.