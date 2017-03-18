Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Voistov написав:Пару слов от человека который «ел устриц». АППС холодные, в них достаточно холодно зимой. Вообще любое жильё которые не имеет утепления внешнего это уже морально устаревшее, за исключением наверное сталинок и царского фонда. Планировка довольно приличная и метраж достаточный. Внешний вид не очень, особенно после того как часть начинают снаружи утеплять свою квартиру. МОП не сильно зависит от жильцов, где то чище, где то убитее, но в целом не очень. Лифты хоть и бывают ОТIS но все равно часто уставшие.
Взагалі комент клас!
По виделеному, які в товариства думки, як будуть підтримуватись в стані "не уставшие" лифти в ТТ, ФТ і інших КТ
Навряд чи в тариф 1 бакс з метра включена капіталка ліфтів і іншого обладнання?
Ось, наприклад, втомиться модний МОП в Тетрисі, будуть додатково власники скидуватись на ремонт? Чи як?
Все таки звездный час АППС это до 2005 года. Тогда их основную массу и построили. ОСББ тогда вроде ещё не было. В некоторых домах они появились относительно недавно. Лифты соответственно нормально не обслуживались. А в новостройке где я купил, ОСББ создано было почти сразу, и в деньгах собираемых на обслуживание дома, часть идёт в резервный фонд, в котором на данный момент что то уже под 200 тыс.
flyman написав:Може, в мене в ЄС особняк є. Тобі то що до того би мало бути.
Кумедний ти з особняком. То я за тебе радий. Мені до твого особняка і до тебе - ну зовсім нічого не є і не буде. Тому прохання ще раз культурно - будь-які мої запитання, коментарі і пости на форумі ігноруй і не рефлексуй на них. Живи собі чи в осбняку в ЄС, чи в Бучі - мені пох. Про СБ ніколи не хвалив, завжди писав об"єктивно про проблеми. Тому мимо знову. Все решта тебе ніяким чином не стосується. Сподіваюсь, максимально виважено і культурно тобі написав.
Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно ексголові правління АТ АКБ «АРКАДА», його заступників та головного бухгалтера за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Слідство встановило, що ексголова правління АКБ «АРКАДА» спільно з заступниками та головним бухгалтером банку організували та налагодили протиправний механізм розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва з залученням підконтрольних юридичних осіб.
Так, вказаними службовими особами банку реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фонду фінансування будівництва, за умовами акції вартість квадратного метра площі кватир становила від 169,75 грн до 190,55 грн. Вказане підтверджується укладеними договорами інвестування будівництва між банком та довірителями — юридичними особами, які виявилися пов’язаними з банком, що заборонено відповідно ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Надалі, у зв’язку з невиконанням довірителями умов акційних програм службові особи банку усупереч ч. 7 ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми» прийняли рішення про розірвання договорів інвестування та повернення довірителям коштів. При цьому банк безпідставно повернув довірителям кошти в сумі 22 млн грн, що у понад 100 разів перевищувало суму інвестованих коштів.
Faceless написав:Дома просто огонь. КТ, ФТ и Республика плачут горькими слезами
ну хоть за Свитло-парк сойдет? На самом деле вблизи довольно красиво и свежо. И в таких домах даже немаленький МОП есть с диванчиком. Фотка в 700рх не передает всю красоту. Я к чему - что реновация началась. Скоро белые люди начнут переселятся туда. Вероятно, в этих домах ОСББ. И там между синим и желтым видно типичный белый обшарпанный. Вероятно там ЖЕК.
Faceless написав:Дома просто огонь. КТ, ФТ и Республика плачут горькими слезами
ну хоть за Свитло-парк сойдет? На самом деле вблизи довольно красиво и свежо. И в таких домах даже немаленький МОП есть с диванчиком. Фотка в 700рх не передает всю красоту. Я к чему - что реновация началась. Скоро белые люди начнут переселятся туда. Вероятно, в этих домах ОСББ. И там между синим и желтым видно типичный белый обшарпанный. Вероятно там ЖЕК.
Тут є каста новобудівців, які свято вірують в модні МОПи і крутість овноблоку. Ви їх не зможете залучити до своєї віри.