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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8413841484158416>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:36

  change_pm написав:
  Voistov написав:Пару слов от человека который «ел устриц».
АППС холодные, в них достаточно холодно зимой.
Вообще любое жильё которые не имеет утепления внешнего это уже морально устаревшее, за исключением наверное сталинок и царского фонда.
Планировка довольно приличная и метраж достаточный.
Внешний вид не очень, особенно после того как часть начинают снаружи утеплять свою квартиру.
МОП не сильно зависит от жильцов, где то чище, где то убитее, но в целом не очень.
Лифты хоть и бывают ОТIS но все равно часто уставшие.

Взагалі комент клас!

По виделеному, які в товариства думки, як будуть підтримуватись в стані "не уставшие" лифти в ТТ, ФТ і інших КТ :?:

Навряд чи в тариф 1 бакс з метра включена капіталка ліфтів і іншого обладнання?

Ось, наприклад, втомиться модний МОП в Тетрисі, будуть додатково власники скидуватись на ремонт? Чи як?


Все таки звездный час АППС это до 2005 года. Тогда их основную массу и построили.
ОСББ тогда вроде ещё не было. В некоторых домах они появились относительно недавно.
Лифты соответственно нормально не обслуживались.
А в новостройке где я купил, ОСББ создано было почти сразу, и в деньгах собираемых на обслуживание дома, часть идёт в резервный фонд, в котором на данный момент что то уже под 200 тыс.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:34

  Frant написав:
  Voistov написав:резервный фонд, в котором на данный момент что то уже под 200 тыс.
гроші вкрадуть і проп,ють. Нашим керманичам не можна давати в руки більше 100 грн.

а также инфляция
АППС, ОСББ. Тут вспомнил видел на ближней Трое утепленные и покрашенные дома. Выглядят прилично, не хуже КТ. Паркуны только вокруг - лоси дикие.ЗображенняЗображення
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Може, в мене в ЄС особняк є. Тобі то що до того би мало бути.

Кумедний ти з особняком. То я за тебе радий. Мені до твого особняка і до тебе - ну зовсім нічого не є і не буде.
Тому прохання ще раз культурно - будь-які мої запитання, коментарі і пости на форумі ігноруй і не рефлексуй на них. Живи собі чи в осбняку в ЄС, чи в Бучі - мені пох.
Про СБ ніколи не хвалив, завжди писав об"єктивно про проблеми. Тому мимо знову. Все решта тебе ніяким чином не стосується.
Сподіваюсь, максимально виважено і культурно тобі написав.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:41

  Ромасик написав:
  Frant написав:
  Voistov написав:резервный фонд, в котором на данный момент что то уже под 200 тыс.
гроші вкрадуть і проп,ють. Нашим керманичам не можна давати в руки більше 100 грн.

а также инфляция
АППС, ОСББ. Тут вспомнил видел на ближней Трое утепленные и покрашенные дома. Выглядят прилично, не хуже КТ. Паркуны только вокруг - лоси дикие.ЗображенняЗображення

Дома просто огонь. КТ, ФТ и Республика плачут горькими слезами
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:53

К концу августа в Париже будет введено ограничение скорости 30 км/ч почти на всех улицах, чтобы снизить количество аварий и шумовое загрязнение, а также "адаптировать" город к борьбе с изменением климата.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 9/7125274/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:58

Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно ексголові правління АТ АКБ «АРКАДА», його заступників та головного бухгалтера за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Слідство встановило, що ексголова правління АКБ «АРКАДА» спільно з заступниками та головним бухгалтером банку організували та налагодили протиправний механізм розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва з залученням підконтрольних юридичних осіб.

Так, вказаними службовими особами банку реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фонду фінансування будівництва, за умовами акції вартість квадратного метра площі кватир становила від 169,75 грн до 190,55 грн. Вказане підтверджується укладеними договорами інвестування будівництва між банком та довірителями — юридичними особами, які виявилися пов’язаними з банком, що заборонено відповідно ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Надалі, у зв’язку з невиконанням довірителями умов акційних програм службові особи банку усупереч ч. 7 ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми» прийняли рішення про розірвання договорів інвестування та повернення довірителям коштів. При цьому банк безпідставно повернув довірителям кошти в сумі 22 млн грн, що у понад 100 разів перевищувало суму інвестованих коштів.

Розслідування інших епізодів розкрадання активів зазначеної фінустанови триває.
https://3m2.ua/news/rozkradannya-aktyvi ... 9plwdlwpd8

зы: владу, с его бессмертным хитом "аркаду завалил кличко" - большой привет
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 17:45

  Faceless написав:Дома просто огонь. КТ, ФТ и Республика плачут горькими слезами

ну хоть за Свитло-парк сойдет?
На самом деле вблизи довольно красиво и свежо. И в таких домах даже немаленький МОП есть с диванчиком. Фотка в 700рх не передает всю красоту.
Я к чему - что реновация началась. Скоро белые люди начнут переселятся туда. Вероятно, в этих домах ОСББ. И там между синим и желтым видно типичный белый обшарпанный. Вероятно там ЖЕК.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 17:52

Кавалирка в высоту, и 10 м2 сразу удваиваются :mrgreen:

Пора объявлять в продажу дом с высотой потолков 3,5 метра, порезанный на такие кавалирки. Вот где реальные очереди будут

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 17:54

  Ромасик написав:
  Faceless написав:Дома просто огонь. КТ, ФТ и Республика плачут горькими слезами

ну хоть за Свитло-парк сойдет?
На самом деле вблизи довольно красиво и свежо. И в таких домах даже немаленький МОП есть с диванчиком. Фотка в 700рх не передает всю красоту.
Я к чему - что реновация началась. Скоро белые люди начнут переселятся туда. Вероятно, в этих домах ОСББ. И там между синим и желтым видно типичный белый обшарпанный. Вероятно там ЖЕК.

Тут є каста новобудівців, які свято вірують в модні МОПи і крутість овноблоку.
Ви їх не зможете залучити до своєї віри.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:05

  zРадио написав:Кавалирка в высоту, и 10 м2 сразу удваиваются :mrgreen:

Пора объявлять в продажу дом с высотой потолков 3,5 метра, порезанный на такие кавалирки. Вот где реальные очереди будут

Зображення

я в Польщі який час подібну знімав. 12м2, всього 650 злотих + комуналь
flyman
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