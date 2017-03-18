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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8413841484158416

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Тут є каста новобудівців, які свято вірують в модні МОПи і крутість овноблоку.

назовите поименно
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:10

  Frant написав:
  Ромасик написав:
  Faceless написав:Дома просто огонь. КТ, ФТ и Республика плачут горькими слезами

ну хоть за Свитло-парк сойдет?
На самом деле вблизи довольно красиво и свежо. И в таких домах даже немаленький МОП есть с диванчиком. Фотка в 700рх не передает всю красоту.
Я к чему - что реновация началась. Скоро белые люди начнут переселятся туда. Вероятно, в этих домах ОСББ. И там между синим и желтым видно типичный белый обшарпанный. Вероятно там ЖЕК.

Тут є каста новобудівців, які свято вірують в модні МОПи і крутість овноблоку.
Ви їх не зможете залучити до своєї віри.

ну панелька и овноблок - то хз что из них лучше)
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:20

  zРадио написав:Кавалирка в высоту, и 10 м2 сразу удваиваются :mrgreen:

Пора объявлять в продажу дом с высотой потолков 3,5 метра, порезанный на такие кавалирки. Вот где реальные очереди будут

Зображення

Хотя бы 4м нужно. Чтобы ходить по антресоли с высоко поднятой головой.
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