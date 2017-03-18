RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8414841584168417>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:10

  Frant написав:
  Ромасик написав:
  Faceless написав:Дома просто огонь. КТ, ФТ и Республика плачут горькими слезами

ну хоть за Свитло-парк сойдет?
На самом деле вблизи довольно красиво и свежо. И в таких домах даже немаленький МОП есть с диванчиком. Фотка в 700рх не передает всю красоту.
Я к чему - что реновация началась. Скоро белые люди начнут переселятся туда. Вероятно, в этих домах ОСББ. И там между синим и желтым видно типичный белый обшарпанный. Вероятно там ЖЕК.

Тут є каста новобудівців, які свято вірують в модні МОПи і крутість овноблоку.
Ви їх не зможете залучити до своєї віри.

ну панелька и овноблок - то хз что из них лучше)
Ромасик
 
Повідомлень: 2724
З нами з: 30.03.15
Подякував: 541 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:20

  zРадио написав:Кавалирка в высоту, и 10 м2 сразу удваиваются :mrgreen:

Пора объявлять в продажу дом с высотой потолков 3,5 метра, порезанный на такие кавалирки. Вот где реальные очереди будут

Зображення

Хотя бы 4м нужно. Чтобы ходить по антресоли с высоко поднятой головой.
airmax78
 
Повідомлень: 39501
З нами з: 25.10.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4821 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:33

  airmax78 написав:Хотя бы 4м нужно. Чтобы ходить по антресоли с высоко поднятой головой.


Где ты там собрался ходить? :mrgreen: Для подобного формата жилья 3,5 достаточно.

Насчет 4 не знаю, а вот 4,2 видел квартиру, сделанную частично в 2 уровня. Нормально, если у окон не городить второй этаж, а оставлять панораму
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10945
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2443 раз.
Подякували: 5364 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:35

  zРадио написав:Кавалирка в высоту, и 10 м2 сразу удваиваются :mrgreen:

Пора объявлять в продажу дом с высотой потолков 3,5 метра, порезанный на такие кавалирки. Вот где реальные очереди будут

Зображення

Интересно,сколько в среднем времени проходит от заселения до первого падения с такой лестницы
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29873
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1265 раз.
Подякували: 7229 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:38

  Faceless написав:Интересно,сколько в среднем времени проходит от заселения до первого падения с такой лестницы


Какие еще падения с лестницы? Вечером поднялся вверх, утром спустился вниз, а у кровати стоит "утка"
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10945
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2443 раз.
Подякували: 5364 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:42

  zРадио написав:
  Faceless написав:Интересно,сколько в среднем времени проходит от заселения до первого падения с такой лестницы


Какие еще падения с лестницы? Вечером поднялся вверх, утром спустился вниз, а у кровати стоит "утка"

Утку выносить, видимо, не предусматривается - не стоит нарушать концепцию образа жизни :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29873
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1265 раз.
Подякували: 7229 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

капремонт здания метростроя на прорезной 8а - дом с аркой на гринченко, кто не в курсе

Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9689
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 2182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, судя по последним выступлениями Пауэла и Ко, ралли продолжается. Не пора еще прогноз пересматривать?
airmax78
 
Повідомлень: 39501
З нами з: 25.10.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4821 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:05

  Faceless написав:
  zРадио написав:
  Faceless написав:Интересно,сколько в среднем времени проходит от заселения до первого падения с такой лестницы


Какие еще падения с лестницы? Вечером поднялся вверх, утром спустился вниз, а у кровати стоит "утка"

Утку выносить, видимо, не предусматривается - не стоит нарушать концепцию образа жизни :mrgreen:


В антресоли санузел из э маст. Грех не сделать имея такой запас по высоте над входом в канализацию.
airmax78
 
Повідомлень: 39501
З нами з: 25.10.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4821 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:24

  rjkz написав:
  Унуноктий написав:
rjkz написав:
Для меня -да.
Подвал работает как тепловой насос сам по себе - зимой не даст дому промерзнуть даже без отопления, летом - дает прохладу. Отсекает от жилых помещений сырость и капиллярный подъем грунтовых вод.
Это удобный функционал для хознужд и техпомещений.
Но это очень увеличивает стоимость строительства.
А так, да - очень недорого можно построить дом без подвала и газоблока.
Я не критикую, если Вам норм - на здоровье.
А вы лично жили в доме с подвалом? Потому что те кто жили ничего хорошего тебе говорили. В основном про плесень и конденсат.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk


Я еще раз повторяю, подвал - это мое ИМХО.
В частном доме не жил, не имею желания. Не понимаю этого. Дитя асфальта.
Но одна из моих квартир имеет в своем составе часть подвала - так было изначально, это не самозахват. Дореволюционный фонд. Так вот, плесени и конденсата, о которых Вы пишите нет СОВСЕМ. Зато летом там кондей не нужен практически до конца августа, а зимой отопление включается уже в январе.
Как человек, который имеет в своем бэкграунде объекты в подвалах и с подвалами, могу сказать, что при грамотной гидропароизоляции, ни грибка ни сырости не будет.
С любым грибком/плесенью можно элементарно справиться, добавив во время ремонта в краски, сухие смеси и пр фунгицид (по простому - противогрибковую жидкость). ЕЕ итак добавляют, но не всегда достаточно. В фасадных материалах ее больше, для внутренних работ - меньше. Я не рекомендую в таких местах как подвал использовать материалы на основе гипса, а предпочитаю на цементной.
Я когда-то купил в ёпе концентрат финский. бутылочка была 60 грн. уже на 4 ремонта квартир хватило. Это средство не выводит грибок, а не дает ему появиться.

только подвал в многоэтажном доме над землёй, а погреб частного дома под землёй
поэтому в нормальных домах погреба отдельно от дома
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21585
З нами з: 20.04.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8414841584168417>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], juristkostya і 9 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2134, 2135, 2136
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21351 3846511
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 сер, 2021 09:38
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 52, 53, 54
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
533 270171
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 сер, 2021 13:46
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49247
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.