Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Faceless написав:Дома просто огонь. КТ, ФТ и Республика плачут горькими слезами
ну хоть за Свитло-парк сойдет? На самом деле вблизи довольно красиво и свежо. И в таких домах даже немаленький МОП есть с диванчиком. Фотка в 700рх не передает всю красоту. Я к чему - что реновация началась. Скоро белые люди начнут переселятся туда. Вероятно, в этих домах ОСББ. И там между синим и желтым видно типичный белый обшарпанный. Вероятно там ЖЕК.
Тут є каста новобудівців, які свято вірують в модні МОПи і крутість овноблоку. Ви їх не зможете залучити до своєї віри.
rjkz написав: Для меня -да. Подвал работает как тепловой насос сам по себе - зимой не даст дому промерзнуть даже без отопления, летом - дает прохладу. Отсекает от жилых помещений сырость и капиллярный подъем грунтовых вод. Это удобный функционал для хознужд и техпомещений. Но это очень увеличивает стоимость строительства. А так, да - очень недорого можно построить дом без подвала и газоблока. Я не критикую, если Вам норм - на здоровье.
А вы лично жили в доме с подвалом? Потому что те кто жили ничего хорошего тебе говорили. В основном про плесень и конденсат.
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Я еще раз повторяю, подвал - это мое ИМХО. В частном доме не жил, не имею желания. Не понимаю этого. Дитя асфальта. Но одна из моих квартир имеет в своем составе часть подвала - так было изначально, это не самозахват. Дореволюционный фонд. Так вот, плесени и конденсата, о которых Вы пишите нет СОВСЕМ. Зато летом там кондей не нужен практически до конца августа, а зимой отопление включается уже в январе. Как человек, который имеет в своем бэкграунде объекты в подвалах и с подвалами, могу сказать, что при грамотной гидропароизоляции, ни грибка ни сырости не будет. С любым грибком/плесенью можно элементарно справиться, добавив во время ремонта в краски, сухие смеси и пр фунгицид (по простому - противогрибковую жидкость). ЕЕ итак добавляют, но не всегда достаточно. В фасадных материалах ее больше, для внутренних работ - меньше. Я не рекомендую в таких местах как подвал использовать материалы на основе гипса, а предпочитаю на цементной. Я когда-то купил в ёпе концентрат финский. бутылочка была 60 грн. уже на 4 ремонта квартир хватило. Это средство не выводит грибок, а не дает ему появиться.
только подвал в многоэтажном доме над землёй, а погреб частного дома под землёй поэтому в нормальных домах погреба отдельно от дома