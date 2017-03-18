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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 сер, 2021 19:25
zРадио написав: Faceless написав:
Интересно,сколько в среднем времени проходит от заселения до первого падения с такой лестницы
Какие еще падения с лестницы? Вечером поднялся вверх, утром спустился вниз, а у кровати стоит "утка"
Не которые ночью по 5 раз в туалет ходят. Возраст знаете ли
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Investor_K
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Додано: Пон 30 сер, 2021 19:28
Investor_K написав: zРадио написав: Faceless написав:
Интересно,сколько в среднем времени проходит от заселения до первого падения с такой лестницы
Какие еще падения с лестницы? Вечером поднялся вверх, утром спустился вниз, а у кровати стоит "утка"
Не которые ночью по 5 раз в туалет ходят. Возраст знаете ли
для таких підійде пластикова бутилка, в кого трясуться руки, можна з під молока.
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flyman
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Додано: Пон 30 сер, 2021 19:33
Investor_K написав: zРадио написав: Faceless написав:
Интересно,сколько в среднем времени проходит от заселения до первого падения с такой лестницы
Какие еще падения с лестницы? Вечером поднялся вверх, утром спустился вниз, а у кровати стоит "утка"
Не которые ночью по 5 раз в туалет ходят. Возраст знаете ли
прокладки и памперсы от зРадиста решают проблему)
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Додано: Пон 30 сер, 2021 19:35
flyman написав: Investor_K написав:
Не которые ночью по 5 раз в туалет ходят. Возраст знаете ли
для таких підійде пластикова бутилка, в кого трясуться руки, можна з під молока
.
О - опыт?
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Додано: Пон 30 сер, 2021 19:53
колеги, на ОЛХ бачу тільки сортування по районах ... поділ на лівий/правий не бачу. так є, чи погано шукаю?
які агрегатори по вторинці рекомендуєте ?
ЛУН по ходу тільки по новобудах ?
бачу бомбер, flatfy.ua, домік, ріелтор ... що з практики порадите для активного самостійного пошуку ?
Востаннє редагувалось stas_rst
в Пон 30 сер, 2021 19:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 19:54
Походу спецы по мочеиспусканию.)
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