|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 сер, 2021 19:25
zРадио написав: Faceless написав:
Интересно,сколько в среднем времени проходит от заселения до первого падения с такой лестницы
Какие еще падения с лестницы? Вечером поднялся вверх, утром спустился вниз, а у кровати стоит "утка"
Не которые ночью по 5 раз в туалет ходят. Возраст знаете ли
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6820
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 602 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 сер, 2021 19:28
Investor_K написав: zРадио написав: Faceless написав:
Интересно,сколько в среднем времени проходит от заселения до первого падения с такой лестницы
Какие еще падения с лестницы? Вечером поднялся вверх, утром спустился вниз, а у кровати стоит "утка"
Не которые ночью по 5 раз в туалет ходят. Возраст знаете ли
для таких підійде пластикова бутилка, в кого трясуться руки, можна з під молока.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25767
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1272 раз.
- Подякували: 1981 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 30 сер, 2021 19:33
Investor_K написав: zРадио написав: Faceless написав:
Интересно,сколько в среднем времени проходит от заселения до первого падения с такой лестницы
Какие еще падения с лестницы? Вечером поднялся вверх, утром спустился вниз, а у кровати стоит "утка"
Не которые ночью по 5 раз в туалет ходят. Возраст знаете ли
прокладки и памперсы от зРадиста решают проблему)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12387
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1357 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 30 сер, 2021 19:35
flyman написав: Investor_K написав:
Не которые ночью по 5 раз в туалет ходят. Возраст знаете ли
для таких підійде пластикова бутилка, в кого трясуться руки, можна з під молока
.
О - опыт?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12387
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1357 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 30 сер, 2021 19:53
колеги, на ОЛХ бачу тільки сортування по районах ... поділ на лівий/правий не бачу. так є, чи погано шукаю?
які агрегатори по вторинці рекомендуєте ?
ЛУН по ходу тільки по новобудах ?
бачу бомбер, flatfy.ua, домік, ріелтор ... що з практики порадите для активного самостійного пошуку ?
Востаннє редагувалось stas_rst
в Пон 30 сер, 2021 19:59, всього редагувалось 2 разів.
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1699
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 676 раз.
- Подякували: 344 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 30 сер, 2021 19:54
Походу спецы по мочеиспусканию.)
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6820
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 602 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 сер, 2021 20:13
Прохожий
Ты протекаешь, телефонистка? Еще ни разу эта тема не обошла твоего внимания. У кого что болит, как говорится
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10948
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2443 раз.
- Подякували: 5364 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Пон 30 сер, 2021 20:14
trololo написав: rjkz написав:
Для меня -да.
Подвал работает как тепловой насос сам по себе - зимой не даст дому промерзнуть даже без отопления, летом - дает прохладу. Отсекает от жилых помещений сырость и капиллярный подъем грунтовых вод.
Это удобный функционал для хознужд и техпомещений.
Но это очень увеличивает стоимость строительства.
А так, да - очень недорого можно построить дом без подвала и газоблока.
Я не критикую, если Вам норм - на здоровье.
лол, это просто шедевр. вы такой строитель как я балерина.
а подвал в доме как "гидроизоляция от грунтовых вод" и "тепловой насос" ну это просто надо быть полным нулищем, чтобы такое нести. еще и тепловой насос (отопительный прибор) уравнять с теплоинерционностью.
провожу ликбез - подвал противопоказан вообще при высоком уровне грунтовых вод, потому что будет работать как дренаж, и собирать всю воду в себя. как бы можно сделать, если очень хочется, но будет дорого геморно и совершенно бессмысленно. дренаж будет намного сложнее, чем при плитном фундаменте.
подвал не будет работать как грунтовой теплообменник. вернее будет, только вы будете отапливать землю, а не она вас. теплоинерционность - да, увеличится, вместе с теплопотерями. потому что подвал явно будет не в теплоизолированом контуре.
дом без подвала на ленточном фундаменте - это одно. а на современном теплоинерционном изолированом фундаменте типа УШП - совсем другое.
так что хорош нести глупости с умным видом. про влажность в доме из ГБ у вас убедительнее получается пока
в доме из овноблока влажность 72 а в квартире в жк голосеево 68.... я вообще жить буду при таких показаниях????
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21587
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 564 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 сер, 2021 20:19
zРадио написав:Прохожий
Ты протекаешь, телефонистка? Еще ни разу эта тема не обошла твоего внимания. У кого что болит, как говорится
в оффлайне повторишь такое, убогий?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12387
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1357 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 30 сер, 2021 20:20
zРадио написав: Faceless написав:
Интересно,сколько в среднем времени проходит от заселения до первого падения с такой лестницы
Какие еще падения с лестницы? Вечером поднялся вверх, утром спустился вниз, а у кровати стоит "утка"
там по логике туалет находится на 1 этаже под кроватью. Так что можно просто удлинить трубу
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2731
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21352
|3846675
|
|
|533
|270183
|
Нед 29 сер, 2021 13:46
Frant
|
|20
|49251
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|