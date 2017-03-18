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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8415841684178418>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:25

  zРадио написав:
  Faceless написав:Интересно,сколько в среднем времени проходит от заселения до первого падения с такой лестницы


Какие еще падения с лестницы? Вечером поднялся вверх, утром спустился вниз, а у кровати стоит "утка"

Не которые ночью по 5 раз в туалет ходят. Возраст знаете ли
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:28

  Investor_K написав:
  zРадио написав:
  Faceless написав:Интересно,сколько в среднем времени проходит от заселения до первого падения с такой лестницы


Какие еще падения с лестницы? Вечером поднялся вверх, утром спустился вниз, а у кровати стоит "утка"

Не которые ночью по 5 раз в туалет ходят. Возраст знаете ли

для таких підійде пластикова бутилка, в кого трясуться руки, можна з під молока.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:33

  Investor_K написав:
  zРадио написав:
  Faceless написав:Интересно,сколько в среднем времени проходит от заселения до первого падения с такой лестницы


Какие еще падения с лестницы? Вечером поднялся вверх, утром спустился вниз, а у кровати стоит "утка"

Не которые ночью по 5 раз в туалет ходят. Возраст знаете ли

прокладки и памперсы от зРадиста решают проблему)
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:35

  flyman написав:
  Investor_K написав:Не которые ночью по 5 раз в туалет ходят. Возраст знаете ли

для таких підійде пластикова бутилка, в кого трясуться руки, можна з під молока.

О - опыт?
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:53

колеги, на ОЛХ бачу тільки сортування по районах ... поділ на лівий/правий не бачу. так є, чи погано шукаю?
які агрегатори по вторинці рекомендуєте ?
ЛУН по ходу тільки по новобудах ?
бачу бомбер, flatfy.ua, домік, ріелтор ... що з практики порадите для активного самостійного пошуку ?
Востаннє редагувалось stas_rst в Пон 30 сер, 2021 19:59, всього редагувалось 2 разів.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Походу спецы по мочеиспусканию.)
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:13

Прохожий

Ты протекаешь, телефонистка? Еще ни разу эта тема не обошла твоего внимания. У кого что болит, как говорится :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:14

  trololo написав:
  rjkz написав:
Для меня -да.
Подвал работает как тепловой насос сам по себе - зимой не даст дому промерзнуть даже без отопления, летом - дает прохладу. Отсекает от жилых помещений сырость и капиллярный подъем грунтовых вод.
Это удобный функционал для хознужд и техпомещений.
Но это очень увеличивает стоимость строительства.
А так, да - очень недорого можно построить дом без подвала и газоблока.
Я не критикую, если Вам норм - на здоровье.


лол, это просто шедевр. вы такой строитель как я балерина.

а подвал в доме как "гидроизоляция от грунтовых вод" и "тепловой насос" ну это просто надо быть полным нулищем, чтобы такое нести. еще и тепловой насос (отопительный прибор) уравнять с теплоинерционностью.

провожу ликбез - подвал противопоказан вообще при высоком уровне грунтовых вод, потому что будет работать как дренаж, и собирать всю воду в себя. как бы можно сделать, если очень хочется, но будет дорого геморно и совершенно бессмысленно. дренаж будет намного сложнее, чем при плитном фундаменте.

подвал не будет работать как грунтовой теплообменник. вернее будет, только вы будете отапливать землю, а не она вас. теплоинерционность - да, увеличится, вместе с теплопотерями. потому что подвал явно будет не в теплоизолированом контуре.

дом без подвала на ленточном фундаменте - это одно. а на современном теплоинерционном изолированом фундаменте типа УШП - совсем другое.

так что хорош нести глупости с умным видом. про влажность в доме из ГБ у вас убедительнее получается пока

в доме из овноблока влажность 72 а в квартире в жк голосеево 68.... я вообще жить буду при таких показаниях????
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:19

  zРадио написав:Прохожий

Ты протекаешь, телефонистка? Еще ни разу эта тема не обошла твоего внимания. У кого что болит, как говорится :mrgreen:

в оффлайне повторишь такое, убогий?
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:20

  zРадио написав:
  Faceless написав:Интересно,сколько в среднем времени проходит от заселения до первого падения с такой лестницы


Какие еще падения с лестницы? Вечером поднялся вверх, утром спустился вниз, а у кровати стоит "утка"

там по логике туалет находится на 1 этаже под кроватью. Так что можно просто удлинить трубу 8)
Ромасик
 
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