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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8415841684178418

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:20

  Investor_K написав:
  zРадио написав:
  Faceless написав:Интересно,сколько в среднем времени проходит от заселения до первого падения с такой лестницы


Какие еще падения с лестницы? Вечером поднялся вверх, утром спустился вниз, а у кровати стоит "утка"

Не которые ночью по 5 раз в туалет ходят. Возраст знаете ли
варто прийняти тижневий курс ципрофлоксацина (цифрана). Кажуть, від циститу добре допомагає, особливо пенсам-інвешторам)))
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:22

  Investor_K написав:
  zРадио написав:
  Faceless написав:Интересно,сколько в среднем времени проходит от заселения до первого падения с такой лестницы


Какие еще падения с лестницы? Вечером поднялся вверх, утром спустился вниз, а у кровати стоит "утка"

Не которые ночью по 5 раз в туалет ходят. Возраст знаете ли

в таком возрасте по ступенькам сильно не полазишь
  Frant написав:варто прийняти тижневий курс ципрофлоксацина (цифрана). Кажуть, від циститу добре допомагає, особливо пенсам-інвешторам)))

вот человек уже готовится встречать старость :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:в доме из овноблока влажность 72 а в квартире в жк голосеево 68.... я вообще жить буду при таких показаниях????

так для Киёва влажность 70-80% обычна :mrgreen:
Вот в Анталии 30..40%, а в Киёве 80% -- гниемс :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:34

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Прохожий

Ты протекаешь, телефонистка? Еще ни разу эта тема не обошла твоего внимания. У кого что болит, как говорится :mrgreen:

в оффлайне повторишь такое, убогий?


Ты ж первый рот не по делу раскрыл. Вот и последствия...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:36

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:Прохожий

Ты протекаешь, телефонистка? Еще ни разу эта тема не обошла твоего внимания. У кого что болит, как говорится :mrgreen:

в оффлайне повторишь такое, убогий?


Ты ж первый рот не по делу раскрыл. Вот и последствия...

слушай, квартиру которую я браз по 13000 метр, застройщик сейчас во второй очееди продаёт по 33000
ещё парапланировать будем или уже пора скидывать?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:38

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:Прохожий

Ты протекаешь, телефонистка? Еще ни разу эта тема не обошла твоего внимания. У кого что болит, как говорится :mrgreen:

в оффлайне повторишь такое, убогий?


Ты ж первый рот не по делу раскрыл. Вот и последствия...

зРадистка
убогая торговка прокладками, ты слилась?
пиши в ЛС пересечемся спокойно обсудим кто "рот не по делу раскрыл" и кому то его закроем
а вообще тебе нужно лечить оральную диарею, смотрю на ветке это заразно

апд
впредь буду к тебе обращяться "убогий(ая)")
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Investor_K написав:Не которые ночью по 5 раз в туалет ходят. Возраст знаете ли
проще спать в уборной чем 5 раз ходить туда сюда, или писюар рядом с кроватью установить.
vitaliian
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