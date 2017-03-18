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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 сер, 2021 20:20
Investor_K написав: zРадио написав: Faceless написав:
Интересно,сколько в среднем времени проходит от заселения до первого падения с такой лестницы
Какие еще падения с лестницы? Вечером поднялся вверх, утром спустился вниз, а у кровати стоит "утка"
Не которые ночью по 5 раз в туалет ходят. Возраст знаете ли
варто прийняти тижневий курс ципрофлоксацина (цифрана). Кажуть, від циститу добре допомагає, особливо пенсам-інвешторам)))
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Додано: Пон 30 сер, 2021 20:22
Investor_K написав: zРадио написав: Faceless написав:
Интересно,сколько в среднем времени проходит от заселения до первого падения с такой лестницы
Какие еще падения с лестницы? Вечером поднялся вверх, утром спустился вниз, а у кровати стоит "утка"
Не которые ночью по 5 раз в туалет ходят. Возраст знаете ли
в таком возрасте по ступенькам сильно не полазишь
Frant написав:
варто прийняти тижневий курс ципрофлоксацина (цифрана). Кажуть, від циститу добре допомагає, особливо пенсам-інвешторам)))
вот человек уже готовится встречать старость
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Додано: Пон 30 сер, 2021 20:34
Прохожий написав: zРадио написав:Прохожий
Ты протекаешь, телефонистка? Еще ни разу эта тема не обошла твоего внимания. У кого что болит, как говорится
в оффлайне повторишь такое, убогий?
Ты ж первый рот не по делу раскрыл. Вот и последствия...
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zРадио
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Додано: Пон 30 сер, 2021 20:36
zРадио написав: Прохожий написав: zРадио написав:Прохожий
Ты протекаешь, телефонистка? Еще ни разу эта тема не обошла твоего внимания. У кого что болит, как говорится
в оффлайне повторишь такое, убогий?
Ты ж первый рот не по делу раскрыл. Вот и последствия...
слушай, квартиру которую я браз по 13000 метр, застройщик сейчас во второй очееди продаёт по 33000
ещё парапланировать будем или уже пора скидывать?
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Унуноктий
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Додано: Пон 30 сер, 2021 20:38
zРадио написав: Прохожий написав: zРадио написав:Прохожий
Ты протекаешь, телефонистка? Еще ни разу эта тема не обошла твоего внимания. У кого что болит, как говорится
в оффлайне повторишь такое, убогий?
Ты ж первый рот не по делу раскрыл. Вот и последствия...
зРадистка
убогая торговка прокладками, ты слилась?
пиши в ЛС пересечемся спокойно обсудим кто "рот не по делу раскрыл" и кому то его закроем
а вообще тебе нужно лечить оральную диарею, смотрю на ветке это заразно
апд
впредь буду к тебе обращяться "убогий(ая)")
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Прохожий
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Додано: Пон 30 сер, 2021 21:20
Investor_K написав:
Не которые ночью по 5 раз в туалет ходят. Возраст знаете ли
проще спать в уборной чем 5 раз ходить туда сюда, или писюар рядом с кроватью установить.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 21:34
Amethyst написав: Унуноктий написав:
в доме из овноблока влажность 72 а в квартире в жк голосеево 68.... я вообще жить буду при таких показаниях????
так для Киёва влажность 70-80% обычна
Вот в Анталии 30..40%, а в Киёве 80% -- гниемс
Про несовместимую с жизнью влажность в газоблоке - это уже мем.
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airmax78
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Додано: Пон 30 сер, 2021 21:57
airmax78 написав: Amethyst написав: Унуноктий написав:
в доме из овноблока влажность 72 а в квартире в жк голосеево 68.... я вообще жить буду при таких показаниях????
так для Киёва влажность 70-80% обычна
Вот в Анталии 30..40%, а в Киёве 80% -- гниемс
Про несовместимую с жизнью влажность в газоблоке - это уже мем.
а я теперь волнуюсь!!! может у меня неправильный омноблок?
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Унуноктий
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Додано: Пон 30 сер, 2021 22:16
Да уж точно не хуже Галактики и прочих осокорков. Да и КТ с ФТ недалеко ушли за 30 то лет
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fox767676
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