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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 сер, 2021 22:39
fox767676 написав:
Да уж точно не хуже Галактики и прочих осокорков. Да и КТ с ФТ недалеко ушли за 30 то лет
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Не хуже, а лучше по пространству и зелени.
Школы садики, ок.
Хуже по трц и магазинами, но не намного, не до такой степени, чтобы стало проблемой.
Но выбираться с трещины, это ад даже по сравнению с ПОХ.
Поэтому троещину не рассматриваю для покупки.
По крайне мере пока.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 22:50
Унуноктий написав: airmax78 написав: Amethyst написав:
так для Киёва влажность 70-80% обычна
Вот в Анталии 30..40%, а в Киёве 80% -- гниемс
Про несовместимую с жизнью влажность в газоблоке - это уже мем.
а я теперь волнуюсь!!! может у меня неправильный омноблок?
После разоблачения rjkz губительных свойств говноблока пол-Киева теперь в подвешенном состоянии находится. Между жизнью и смертью. Теперь либо бассейн делать в одной из комнат (если перекрытия позволяют), либо автополив разводить по квартире.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 00:11
Унуноктий написав:
слушай, квартиру которую я браз по 13000 метр, застройщик сейчас во второй очееди продаёт по 33000
ещё парапланировать будем или уже пора скидывать?
Медовый что ли? круто они задрали ценник. Можно и слить по такой цене и брать что то получше.
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