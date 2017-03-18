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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8416841784188419

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 22:39

  fox767676 написав:Да уж точно не хуже Галактики и прочих осокорков. Да и КТ с ФТ недалеко ушли за 30 то лет
[/quote][/quote]

Не хуже, а лучше по пространству и зелени.
Школы садики, ок.
Хуже по трц и магазинами, но не намного, не до такой степени, чтобы стало проблемой.
Но выбираться с трещины, это ад даже по сравнению с ПОХ.
Поэтому троещину не рассматриваю для покупки.
По крайне мере пока.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 22:50

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Amethyst написав:так для Киёва влажность 70-80% обычна :mrgreen:
Вот в Анталии 30..40%, а в Киёве 80% -- гниемс :mrgreen:

Про несовместимую с жизнью влажность в газоблоке - это уже мем.

а я теперь волнуюсь!!! может у меня неправильный омноблок?

После разоблачения rjkz губительных свойств говноблока пол-Киева теперь в подвешенном состоянии находится. Между жизнью и смертью. Теперь либо бассейн делать в одной из комнат (если перекрытия позволяют), либо автополив разводить по квартире.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 22:59

  Frant написав:варто прийняти тижневий курс ципрофлоксацина (цифрана). Кажуть, від циститу добре допомагає, особливо пенсам-інвешторам)))

А що у цього турецького пенса-iнвештора ще й цистит був? Тому напевно останнi пiв року нiчого про бухло й не писав . :cry:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 23:37

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Не которые ночью по 5 раз в туалет ходят. Возраст знаете ли
проще спать в уборной чем 5 раз ходить туда сюда, или писюар рядом с кроватью установить.

не так страшно искать во сне туалет,как найти его :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 00:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:слушай, квартиру которую я браз по 13000 метр, застройщик сейчас во второй очееди продаёт по 33000
ещё парапланировать будем или уже пора скидывать?
Медовый что ли? круто они задрали ценник. Можно и слить по такой цене и брать что то получше.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 05:41

  Voistov написав:Пару слов от человека который «ел устриц».
АППС холодные, в них достаточно холодно зимой.
Вообще любое жильё которые не имеет утепления внешнего это уже морально устаревшее, за исключением наверное сталинок и царского фонда.
Планировка довольно приличная и метраж достаточный.
Внешний вид не очень, особенно после того как часть начинают снаружи утеплять свою квартиру.
МОП не сильно зависит от жильцов, где то чище, где то убитее, но в целом не очень.
Лифты хоть и бывают ОТIS но все равно часто уставшие.


Приятно встретить человека "евшего устриц".
Я давал сносочку - как строитель знал о проблемах панелей, поєтому немного подтюнинговал в момент строительства. Мне єто стоило 300 грн в 2002 году по фасаду.
Кто этого не сделал - мерзнет. Я-ж не могу облагодетельствовать всех страждущих.
Там вообще было много косяков - пришлось самому заморочиться.
Поэтому-то "такая корова нужна самому".
Чтобы такое заполучить опять надо в незаселенном доме кое-что сделать.
И где мне такое искать? на ЛБ?
ВОт ДСК-4 начнет "немецкие панели" на Крещатике лепить - я первый побегу катлеты сбрасывать :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 05:47

  change_pm написав:
  Voistov написав:Пару слов от человека который «ел устриц».
АППС холодные, в них достаточно холодно зимой.
Вообще любое жильё которые не имеет утепления внешнего это уже морально устаревшее, за исключением наверное сталинок и царского фонда.
Планировка довольно приличная и метраж достаточный.
Внешний вид не очень, особенно после того как часть начинают снаружи утеплять свою квартиру.
МОП не сильно зависит от жильцов, где то чище, где то убитее, но в целом не очень.
Лифты хоть и бывают ОТIS но все равно часто уставшие.

Взагалі комент клас!

По виделеному, які в товариства думки, як будуть підтримуватись в стані "не уставшие" лифти в ТТ, ФТ і інших КТ :?:

Навряд чи в тариф 1 бакс з метра включена капіталка ліфтів і іншого обладнання?

Ось, наприклад, втомиться модний МОП в Тетрисі, будуть додатково власники скидуватись на ремонт? Чи як?


Не, там маркетинговое ноу-хау - когда мопы устают, к каждому жителю приходит психолог, который убеждает, что "так щаз модно, легкая патина уставшего мопа только подчеркивает утонченный коллективный вкус обладателей квартир в таком доме и возвеличивает их на фоне быДала из-за пределов газоблочных стен".
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 05:54

  Voistov написав:
  change_pm написав:
  Voistov написав:Пару слов от человека который «ел устриц».
АППС холодные, в них достаточно холодно зимой.
Вообще любое жильё которые не имеет утепления внешнего это уже морально устаревшее, за исключением наверное сталинок и царского фонда.
Планировка довольно приличная и метраж достаточный.
Внешний вид не очень, особенно после того как часть начинают снаружи утеплять свою квартиру.
МОП не сильно зависит от жильцов, где то чище, где то убитее, но в целом не очень.
Лифты хоть и бывают ОТIS но все равно часто уставшие.

Взагалі комент клас!

По виделеному, які в товариства думки, як будуть підтримуватись в стані "не уставшие" лифти в ТТ, ФТ і інших КТ :?:

Навряд чи в тариф 1 бакс з метра включена капіталка ліфтів і іншого обладнання?

Ось, наприклад, втомиться модний МОП в Тетрисі, будуть додатково власники скидуватись на ремонт? Чи як?


Все таки звездный час АППС это до 2005 года. Тогда их основную массу и построили.
ОСББ тогда вроде ещё не было. В некоторых домах они появились относительно недавно.
Лифты соответственно нормально не обслуживались.
А в новостройке где я купил, ОСББ создано было почти сразу, и в деньгах собираемых на обслуживание дома, часть идёт в резервный фонд, в котором на данный момент что то уже под 200 тыс.


Вау! :mrgreen:
Я как-то прикинул, по АППСу со всего дома где-то 200 тысяч в месяц - это обслуживание ЖЭКа.
Полюбопытствуйте, сколько стоит поставить НОВУЮ машину на лифт.
В АППСе обе 2013 года. ЖЭК поставил.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 05:58

  Ромасик написав:
  Frant написав:
  Voistov написав:резервный фонд, в котором на данный момент что то уже под 200 тыс.
гроші вкрадуть і проп,ють. Нашим керманичам не можна давати в руки більше 100 грн.

а также инфляция
АППС, ОСББ. Тут вспомнил видел на ближней Трое утепленные и покрашенные дома. Выглядят прилично, не хуже КТ. Паркуны только вокруг - лоси дикие.ЗображенняЗображення


Это КТ. Там, кстати, для своего времени в 3к неплохие планировки были.
Я даже в 1999 ходил смотреть. Но потом попал в модные мопы АППС-Люкс и понял, что это любовь на всю жизнь.
:lol:
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