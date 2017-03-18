Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fox767676 написав:Да уж точно не хуже Галактики и прочих осокорков. Да и КТ с ФТ недалеко ушли за 30 то лет
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Не хуже, а лучше по пространству и зелени. Школы садики, ок. Хуже по трц и магазинами, но не намного, не до такой степени, чтобы стало проблемой. Но выбираться с трещины, это ад даже по сравнению с ПОХ. Поэтому троещину не рассматриваю для покупки. По крайне мере пока.
Amethyst написав:так для Киёва влажность 70-80% обычна Вот в Анталии 30..40%, а в Киёве 80% -- гниемс
Про несовместимую с жизнью влажность в газоблоке - это уже мем.
а я теперь волнуюсь!!! может у меня неправильный омноблок?
После разоблачения rjkz губительных свойств говноблока пол-Киева теперь в подвешенном состоянии находится. Между жизнью и смертью. Теперь либо бассейн делать в одной из комнат (если перекрытия позволяют), либо автополив разводить по квартире.
Voistov написав:Пару слов от человека который «ел устриц». АППС холодные, в них достаточно холодно зимой. Вообще любое жильё которые не имеет утепления внешнего это уже морально устаревшее, за исключением наверное сталинок и царского фонда. Планировка довольно приличная и метраж достаточный. Внешний вид не очень, особенно после того как часть начинают снаружи утеплять свою квартиру. МОП не сильно зависит от жильцов, где то чище, где то убитее, но в целом не очень. Лифты хоть и бывают ОТIS но все равно часто уставшие.
Приятно встретить человека "евшего устриц". Я давал сносочку - как строитель знал о проблемах панелей, поєтому немного подтюнинговал в момент строительства. Мне єто стоило 300 грн в 2002 году по фасаду. Кто этого не сделал - мерзнет. Я-ж не могу облагодетельствовать всех страждущих. Там вообще было много косяков - пришлось самому заморочиться. Поэтому-то "такая корова нужна самому". Чтобы такое заполучить опять надо в незаселенном доме кое-что сделать. И где мне такое искать? на ЛБ? ВОт ДСК-4 начнет "немецкие панели" на Крещатике лепить - я первый побегу катлеты сбрасывать
Voistov написав:Пару слов от человека который «ел устриц». АППС холодные, в них достаточно холодно зимой. Вообще любое жильё которые не имеет утепления внешнего это уже морально устаревшее, за исключением наверное сталинок и царского фонда. Планировка довольно приличная и метраж достаточный. Внешний вид не очень, особенно после того как часть начинают снаружи утеплять свою квартиру. МОП не сильно зависит от жильцов, где то чище, где то убитее, но в целом не очень. Лифты хоть и бывают ОТIS но все равно часто уставшие.
Взагалі комент клас!
По виделеному, які в товариства думки, як будуть підтримуватись в стані "не уставшие" лифти в ТТ, ФТ і інших КТ
Навряд чи в тариф 1 бакс з метра включена капіталка ліфтів і іншого обладнання?
Ось, наприклад, втомиться модний МОП в Тетрисі, будуть додатково власники скидуватись на ремонт? Чи як?
Не, там маркетинговое ноу-хау - когда мопы устают, к каждому жителю приходит психолог, который убеждает, что "так щаз модно, легкая патина уставшего мопа только подчеркивает утонченный коллективный вкус обладателей квартир в таком доме и возвеличивает их на фоне быДала из-за пределов газоблочных стен".
Voistov написав:Пару слов от человека который «ел устриц». АППС холодные, в них достаточно холодно зимой. Вообще любое жильё которые не имеет утепления внешнего это уже морально устаревшее, за исключением наверное сталинок и царского фонда. Планировка довольно приличная и метраж достаточный. Внешний вид не очень, особенно после того как часть начинают снаружи утеплять свою квартиру. МОП не сильно зависит от жильцов, где то чище, где то убитее, но в целом не очень. Лифты хоть и бывают ОТIS но все равно часто уставшие.
Взагалі комент клас!
По виделеному, які в товариства думки, як будуть підтримуватись в стані "не уставшие" лифти в ТТ, ФТ і інших КТ
Навряд чи в тариф 1 бакс з метра включена капіталка ліфтів і іншого обладнання?
Ось, наприклад, втомиться модний МОП в Тетрисі, будуть додатково власники скидуватись на ремонт? Чи як?
Все таки звездный час АППС это до 2005 года. Тогда их основную массу и построили. ОСББ тогда вроде ещё не было. В некоторых домах они появились относительно недавно. Лифты соответственно нормально не обслуживались. А в новостройке где я купил, ОСББ создано было почти сразу, и в деньгах собираемых на обслуживание дома, часть идёт в резервный фонд, в котором на данный момент что то уже под 200 тыс.
Вау! Я как-то прикинул, по АППСу со всего дома где-то 200 тысяч в месяц - это обслуживание ЖЭКа. Полюбопытствуйте, сколько стоит поставить НОВУЮ машину на лифт. В АППСе обе 2013 года. ЖЭК поставил.
Ромасик написав:ну хоть за Свитло-парк сойдет? На самом деле вблизи довольно красиво и свежо. И в таких домах даже немаленький МОП есть с диванчиком. Фотка в 700рх не передает всю красоту. Я к чему - что реновация началась. Скоро белые люди начнут переселятся туда. Вероятно, в этих домах ОСББ. И там между синим и желтым видно типичный белый обшарпанный. Вероятно там ЖЕК.
Тут є каста новобудівців, які свято вірують в модні МОПи і крутість овноблоку. Ви їх не зможете залучити до своєї віри.
airmax78 написав:Хотя бы 4м нужно. Чтобы ходить по антресоли с высоко поднятой головой.
Где ты там собрался ходить? Для подобного формата жилья 3,5 достаточно.
Насчет 4 не знаю, а вот 4,2 видел квартиру, сделанную частично в 2 уровня. Нормально, если у окон не городить второй этаж, а оставлять панораму
Я учавствовал в проекте на Шелковичной, 22. Не помню точно сколько там потолок, но там такое зафигачили и квартира попала в аглицкий архитектурный журнал. На Красноармейской (еще) делал объект в бытность прорабскую 5 метров потолки. В моем дореволюционном 4,75 потолок -стоит попробовать?