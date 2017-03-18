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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8417841884198420

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 06:26

  Унуноктий написав:
  rjkz написав:
  Унуноктий написав:А вы лично жили в доме с подвалом? Потому что те кто жили ничего хорошего тебе говорили. В основном про плесень и конденсат.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk


Я еще раз повторяю, подвал - это мое ИМХО.
В частном доме не жил, не имею желания. Не понимаю этого. Дитя асфальта.
Но одна из моих квартир имеет в своем составе часть подвала - так было изначально, это не самозахват. Дореволюционный фонд. Так вот, плесени и конденсата, о которых Вы пишите нет СОВСЕМ. Зато летом там кондей не нужен практически до конца августа, а зимой отопление включается уже в январе.
Как человек, который имеет в своем бэкграунде объекты в подвалах и с подвалами, могу сказать, что при грамотной гидропароизоляции, ни грибка ни сырости не будет.
С любым грибком/плесенью можно элементарно справиться, добавив во время ремонта в краски, сухие смеси и пр фунгицид (по простому - противогрибковую жидкость). ЕЕ итак добавляют, но не всегда достаточно. В фасадных материалах ее больше, для внутренних работ - меньше. Я не рекомендую в таких местах как подвал использовать материалы на основе гипса, а предпочитаю на цементной.
Я когда-то купил в ёпе концентрат финский. бутылочка была 60 грн. уже на 4 ремонта квартир хватило. Это средство не выводит грибок, а не дает ему появиться.

только подвал в многоэтажном доме над землёй, а погреб частного дома под землёй
поэтому в нормальных домах погреба отдельно от дома


А, понял!
Очевидно для Вас и Трололо подвал=погреб.
Не, подвал это нормальный минусовой этаж. Вы очевидно не бывали в нормальных подвалах. Там можно жить при желании
Погреб я сам не понимаю для нафига. у меня в гараже погреб - в 90-е там картоху держали и консервацию. Лет 7 туда не спускался.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 06:42

  rjkz написав:
  Унуноктий написав:
  rjkz написав:
Я еще раз повторяю, подвал - это мое ИМХО.
В частном доме не жил, не имею желания. Не понимаю этого. Дитя асфальта.
Но одна из моих квартир имеет в своем составе часть подвала - так было изначально, это не самозахват. Дореволюционный фонд. Так вот, плесени и конденсата, о которых Вы пишите нет СОВСЕМ. Зато летом там кондей не нужен практически до конца августа, а зимой отопление включается уже в январе.
Как человек, который имеет в своем бэкграунде объекты в подвалах и с подвалами, могу сказать, что при грамотной гидропароизоляции, ни грибка ни сырости не будет.
С любым грибком/плесенью можно элементарно справиться, добавив во время ремонта в краски, сухие смеси и пр фунгицид (по простому - противогрибковую жидкость). ЕЕ итак добавляют, но не всегда достаточно. В фасадных материалах ее больше, для внутренних работ - меньше. Я не рекомендую в таких местах как подвал использовать материалы на основе гипса, а предпочитаю на цементной.
Я когда-то купил в ёпе концентрат финский. бутылочка была 60 грн. уже на 4 ремонта квартир хватило. Это средство не выводит грибок, а не дает ему появиться.

только подвал в многоэтажном доме над землёй, а погреб частного дома под землёй
поэтому в нормальных домах погреба отдельно от дома


А, понял!
Очевидно для Вас и Трололо подвал=погреб.
Не, подвал это нормальный минусовой этаж. Вы очевидно не бывали в нормальных подвалах. Там можно жить при желании
Погреб я сам не понимаю для нафига. у меня в гараже погреб - в 90-е там картоху держали и консервацию. Лет 7 туда не спускался.

З ким Ви дискутуєте?
Хіба Ви не знаєте рівня знань укро-їліти?

"Моя хата скраю - нічого не знаю" і "Вкраду сьогодні, інакше сусід вкраде завтра" - оце наше рідне українське світобачення. Плюс паркан 3 м висотою, зразу ж над дорогою - щоб люди не бачили, як "бідно" живуть наші керманичі.

До речі, вони всі поголовно трієшники і випускники третьосортних ВУЗів.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 06:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Плюс паркан 3 м висотою,

Тимчасовий вимушений захід. Коди в суспільстві буде більше тих, хто не візьме ваш не схований гаманець на пляжі, поки ви купаєтеся, тоді можна без парканів. В Африці не тільки паркан 3м, а ще й автоматники стоять на вишках по кутам території. Якщо це будинок заможної людини. Бо там навушники зривають з голови і тікають.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 07:04

  Voistov написав:[
Хуже по трц и магазинами, но не намного, не до такой степени, чтобы стало проблемой.
Но выбираться с трещины, это ад даже по сравнению с ПОХ.
Поэтому троещину не рассматриваю для покупки.
По крайне мере пока.

Вчера ехал из борисполямв 9 утра. После поездки по поху начал глаз дёргаться, при этом нужно было на русановку, мосты не форсировал.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 07:56

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Про несовместимую с жизнью влажность в газоблоке - это уже мем.

а я теперь волнуюсь!!! может у меня неправильный омноблок?

После разоблачения rjkz губительных свойств говноблока пол-Киева теперь в подвешенном состоянии находится. Между жизнью и смертью. Теперь либо бассейн делать в одной из комнат (если перекрытия позволяют), либо автополив разводить по квартире.

акваріум, можна з рибками, рішає проблему вологості
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 07:57

  hume написав:
  Voistov написав:[
Хуже по трц и магазинами, но не намного, не до такой степени, чтобы стало проблемой.
Но выбираться с трещины, это ад даже по сравнению с ПОХ.
Поэтому троещину не рассматриваю для покупки.
По крайне мере пока.

Вчера ехал из борисполямв 9 утра. После поездки по поху начал глаз дёргаться, при этом нужно было на русановку, мосты не форсировал.

ПОХ - то перлина української архітектурної думки. Модні МОПи, силіконові дівиці на ресепшені, чудовий вид з 25-прверхової висоти і т.п.
Frant
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