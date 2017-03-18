Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:А вы лично жили в доме с подвалом? Потому что те кто жили ничего хорошего тебе говорили. В основном про плесень и конденсат.
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Я еще раз повторяю, подвал - это мое ИМХО. В частном доме не жил, не имею желания. Не понимаю этого. Дитя асфальта. Но одна из моих квартир имеет в своем составе часть подвала - так было изначально, это не самозахват. Дореволюционный фонд. Так вот, плесени и конденсата, о которых Вы пишите нет СОВСЕМ. Зато летом там кондей не нужен практически до конца августа, а зимой отопление включается уже в январе. Как человек, который имеет в своем бэкграунде объекты в подвалах и с подвалами, могу сказать, что при грамотной гидропароизоляции, ни грибка ни сырости не будет. С любым грибком/плесенью можно элементарно справиться, добавив во время ремонта в краски, сухие смеси и пр фунгицид (по простому - противогрибковую жидкость). ЕЕ итак добавляют, но не всегда достаточно. В фасадных материалах ее больше, для внутренних работ - меньше. Я не рекомендую в таких местах как подвал использовать материалы на основе гипса, а предпочитаю на цементной. Я когда-то купил в ёпе концентрат финский. бутылочка была 60 грн. уже на 4 ремонта квартир хватило. Это средство не выводит грибок, а не дает ему появиться.
только подвал в многоэтажном доме над землёй, а погреб частного дома под землёй поэтому в нормальных домах погреба отдельно от дома
А, понял! Очевидно для Вас и Трололо подвал=погреб. Не, подвал это нормальный минусовой этаж. Вы очевидно не бывали в нормальных подвалах. Там можно жить при желании Погреб я сам не понимаю для нафига. у меня в гараже погреб - в 90-е там картоху держали и консервацию. Лет 7 туда не спускался.
rjkz написав: Я еще раз повторяю, подвал - это мое ИМХО. В частном доме не жил, не имею желания. Не понимаю этого. Дитя асфальта. Но одна из моих квартир имеет в своем составе часть подвала - так было изначально, это не самозахват. Дореволюционный фонд. Так вот, плесени и конденсата, о которых Вы пишите нет СОВСЕМ. Зато летом там кондей не нужен практически до конца августа, а зимой отопление включается уже в январе. Как человек, который имеет в своем бэкграунде объекты в подвалах и с подвалами, могу сказать, что при грамотной гидропароизоляции, ни грибка ни сырости не будет. С любым грибком/плесенью можно элементарно справиться, добавив во время ремонта в краски, сухие смеси и пр фунгицид (по простому - противогрибковую жидкость). ЕЕ итак добавляют, но не всегда достаточно. В фасадных материалах ее больше, для внутренних работ - меньше. Я не рекомендую в таких местах как подвал использовать материалы на основе гипса, а предпочитаю на цементной. Я когда-то купил в ёпе концентрат финский. бутылочка была 60 грн. уже на 4 ремонта квартир хватило. Это средство не выводит грибок, а не дает ему появиться.
только подвал в многоэтажном доме над землёй, а погреб частного дома под землёй поэтому в нормальных домах погреба отдельно от дома
А, понял! Очевидно для Вас и Трололо подвал=погреб. Не, подвал это нормальный минусовой этаж. Вы очевидно не бывали в нормальных подвалах. Там можно жить при желании Погреб я сам не понимаю для нафига. у меня в гараже погреб - в 90-е там картоху держали и консервацию. Лет 7 туда не спускался.
З ким Ви дискутуєте? Хіба Ви не знаєте рівня знань укро-їліти?
"Моя хата скраю - нічого не знаю" і "Вкраду сьогодні, інакше сусід вкраде завтра" - оце наше рідне українське світобачення. Плюс паркан 3 м висотою, зразу ж над дорогою - щоб люди не бачили, як "бідно" живуть наші керманичі.
До речі, вони всі поголовно трієшники і випускники третьосортних ВУЗів.
Тимчасовий вимушений захід. Коди в суспільстві буде більше тих, хто не візьме ваш не схований гаманець на пляжі, поки ви купаєтеся, тоді можна без парканів. В Африці не тільки паркан 3м, а ще й автоматники стоять на вишках по кутам території. Якщо це будинок заможної людини. Бо там навушники зривають з голови і тікають.
Voistov написав:[ Хуже по трц и магазинами, но не намного, не до такой степени, чтобы стало проблемой. Но выбираться с трещины, это ад даже по сравнению с ПОХ. Поэтому троещину не рассматриваю для покупки. По крайне мере пока.
Вчера ехал из борисполямв 9 утра. После поездки по поху начал глаз дёргаться, при этом нужно было на русановку, мосты не форсировал.
airmax78 написав:Про несовместимую с жизнью влажность в газоблоке - это уже мем.
а я теперь волнуюсь!!! может у меня неправильный омноблок?
После разоблачения rjkz губительных свойств говноблока пол-Киева теперь в подвешенном состоянии находится. Между жизнью и смертью. Теперь либо бассейн делать в одной из комнат (если перекрытия позволяют), либо автополив разводить по квартире.
акваріум, можна з рибками, рішає проблему вологості
Voistov написав:[ Хуже по трц и магазинами, но не намного, не до такой степени, чтобы стало проблемой. Но выбираться с трещины, это ад даже по сравнению с ПОХ. Поэтому троещину не рассматриваю для покупки. По крайне мере пока.
Вчера ехал из борисполямв 9 утра. После поездки по поху начал глаз дёргаться, при этом нужно было на русановку, мосты не форсировал.
ПОХ - то перлина української архітектурної думки. Модні МОПи, силіконові дівиці на ресепшені, чудовий вид з 25-прверхової висоти і т.п.
Voistov написав:[ Хуже по трц и магазинами, но не намного, не до такой степени, чтобы стало проблемой. Но выбираться с трещины, это ад даже по сравнению с ПОХ. Поэтому троещину не рассматриваю для покупки. По крайне мере пока.
Вчера ехал из борисполямв 9 утра. После поездки по поху начал глаз дёргаться, при этом нужно было на русановку, мосты не форсировал.
Да, есть такое. И это никак не противоречит тому, что я сказал выше. Внутри трещины передвигаться проще, таких пробок нет как на ПОХ. Но если сравнивать по критерию выбираться C ПОХ или выбираться С троещины, то с троещины намного хуже.