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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8418841984208421

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 70
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:41

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Voistov написав:
  hume написав:
  Voistov написав:[
Хуже по трц и магазинами, но не намного, не до такой степени, чтобы стало проблемой.
Но выбираться с трещины, это ад даже по сравнению с ПОХ.
Поэтому троещину не рассматриваю для покупки.
По крайне мере пока.

Вчера ехал из борисполямв 9 утра. После поездки по поху начал глаз дёргаться, при этом нужно было на русановку, мосты не форсировал.


Да, есть такое. И это никак не противоречит тому, что я сказал выше.
Внутри трещины передвигаться проще, таких пробок нет как на ПОХ.
Но если сравнивать по критерию выбираться C ПОХ или выбираться С троещины, то с троещины намного хуже.
как очень метко заметил юа, троя - это оболонь без метро
до того, как оно появилось на оболони, туда приходилось добираться автобусами и даже речными трамвайчиками, чуть позже появилась трамвайная линия с куреневки, но только после появления там метро начался ее расцвет
метро решает
троя - канешна опа мира по логистике, но так тоже будет не всегда

зы: а шо такого есть на трое, шоп передвигаться внутри нее?)
куда там ездить?
в трц район?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:52

  hume написав:После поездки по поху начал глаз дёргаться, при этом нужно было на русановку, мосты не форсировал.

А ПОХ тем временем живет и здравствует.
Вчера риелтор сказал, что сорвались два просмотра, т.к. хозяева повысили цены на 15куе и 40куе.
Ну 15 еще понятно, спрашиваю про 40, не ослышался ли я.
Как понять, хотели 80, стало 120 ?
Ответ : хотели 110, стали хотеть 150 за 2ком на Осокорках. :mrgreen:
Характеристики квартиры не уточнял.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:53

  kingkongovets написав:
Voistov написав:
  hume написав:Вчера ехал из борисполямв 9 утра. После поездки по поху начал глаз дёргаться, при этом нужно было на русановку, мосты не форсировал.


Да, есть такое. И это никак не противоречит тому, что я сказал выше.
Внутри трещины передвигаться проще, таких пробок нет как на ПОХ.
Но если сравнивать по критерию выбираться C ПОХ или выбираться С троещины, то с троещины намного хуже.
как очень метко заметил юа, троя - это оболонь без метро
до того, как оно появилось на оболони, туда приходилось добираться автобусами и даже речными трамвайчиками, чуть позже появилась трамвайная линия с куреневки, но только после появления там метро начался ее расцвет
метро решает
троя - канешна опа мира по логистике, но так тоже будет не всегда

зы: а шо такого есть на трое, шоп передвигаться внутри нее?)
куда там ездить?
в трц район?)

якщо буде метро на Трою, то від кавалірок на Жулянах буде ще один варіант ШРТ.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

и возвращаясь к вечной теме «зачем нужен риэлтор?»
как мило у этих одноклеточных подгорает, номер продавана, видите ли, клиент у консьержа взял бгг
Зображення

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 493447120/
kingkongovets
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