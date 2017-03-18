Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Voistov написав:[ Хуже по трц и магазинами, но не намного, не до такой степени, чтобы стало проблемой. Но выбираться с трещины, это ад даже по сравнению с ПОХ. Поэтому троещину не рассматриваю для покупки. По крайне мере пока.
Вчера ехал из борисполямв 9 утра. После поездки по поху начал глаз дёргаться, при этом нужно было на русановку, мосты не форсировал.
Да, есть такое. И это никак не противоречит тому, что я сказал выше. Внутри трещины передвигаться проще, таких пробок нет как на ПОХ. Но если сравнивать по критерию выбираться C ПОХ или выбираться С троещины, то с троещины намного хуже.
как очень метко заметил юа, троя - это оболонь без метро до того, как оно появилось на оболони, туда приходилось добираться автобусами и даже речными трамвайчиками, чуть позже появилась трамвайная линия с куреневки, но только после появления там метро начался ее расцвет метро решает троя - канешна опа мира по логистике, но так тоже будет не всегда
зы: а шо такого есть на трое, шоп передвигаться внутри нее?) куда там ездить? в трц район?)
hume написав:После поездки по поху начал глаз дёргаться, при этом нужно было на русановку, мосты не форсировал.
А ПОХ тем временем живет и здравствует. Вчера риелтор сказал, что сорвались два просмотра, т.к. хозяева повысили цены на 15куе и 40куе. Ну 15 еще понятно, спрашиваю про 40, не ослышался ли я. Как понять, хотели 80, стало 120 ? Ответ : хотели 110, стали хотеть 150 за 2ком на Осокорках. Характеристики квартиры не уточнял.
hume написав:Вчера ехал из борисполямв 9 утра. После поездки по поху начал глаз дёргаться, при этом нужно было на русановку, мосты не форсировал.
Да, есть такое. И это никак не противоречит тому, что я сказал выше. Внутри трещины передвигаться проще, таких пробок нет как на ПОХ. Но если сравнивать по критерию выбираться C ПОХ или выбираться С троещины, то с троещины намного хуже.
как очень метко заметил юа, троя - это оболонь без метро до того, как оно появилось на оболони, туда приходилось добираться автобусами и даже речными трамвайчиками, чуть позже появилась трамвайная линия с куреневки, но только после появления там метро начался ее расцвет метро решает троя - канешна опа мира по логистике, но так тоже будет не всегда
зы: а шо такого есть на трое, шоп передвигаться внутри нее?) куда там ездить? в трц район?)
якщо буде метро на Трою, то від кавалірок на Жулянах буде ще один варіант ШРТ.