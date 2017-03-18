RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 84198420842184228423>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 71
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
13%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:53

  kingkongovets написав:
Voistov написав:
  hume написав:Вчера ехал из борисполямв 9 утра. После поездки по поху начал глаз дёргаться, при этом нужно было на русановку, мосты не форсировал.


Да, есть такое. И это никак не противоречит тому, что я сказал выше.
Внутри трещины передвигаться проще, таких пробок нет как на ПОХ.
Но если сравнивать по критерию выбираться C ПОХ или выбираться С троещины, то с троещины намного хуже.
как очень метко заметил юа, троя - это оболонь без метро
до того, как оно появилось на оболони, туда приходилось добираться автобусами и даже речными трамвайчиками, чуть позже появилась трамвайная линия с куреневки, но только после появления там метро начался ее расцвет
метро решает
троя - канешна опа мира по логистике, но так тоже будет не всегда

зы: а шо такого есть на трое, шоп передвигаться внутри нее?)
куда там ездить?
в трц район?)

якщо буде метро на Трою, то від кавалірок на Жулянах буде ще один варіант ШРТ.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25774
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 1981 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

и возвращаясь к вечной теме «зачем нужен риэлтор?»
как мило у этих одноклеточных подгорает, номер продавана, видите ли, клиент у консьержа взял бгг
Зображення

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 493447120/
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9699
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 2185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У риелтеров должна быть гибкая шкала комиссий. Одно дело оформить цепочку сделок с 3-4мя участниками и за это 5% - абсолютно адекватная комиссия. Другое дело оформить чистую покупку или продажу. Особенно покупку, когда все что ты, по большому счету, сделал для клиента: показал квартиру. Это не может стоить не 5% ни 3%, ни 2%. Это вообще не может оцениваться в % от суммы сделки.
airmax78
 
Повідомлень: 39507
З нами з: 25.10.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:25

  kingkongovets написав:
Voistov написав:
  hume написав:Да, есть такое. И это никак не противоречит тому, что я сказал выше.
Внутри трещины передвигаться проще, таких пробок нет как на ПОХ.
Но если сравнивать по критерию выбираться C ПОХ или выбираться С троещины, то с троещины намного хуже.
как очень метко заметил юа, троя - это оболонь без метро
до того, как оно появилось на оболони, туда приходилось добираться автобусами и даже речными трамвайчиками, чуть позже появилась трамвайная линия с куреневки, но только после появления там метро начался ее расцвет
метро решает
троя - канешна опа мира по логистике, но так тоже будет не всегда

зы: а шо такого есть на трое, шоп передвигаться внутри нее?)
куда там ездить?
в трц район?)


Как что?
Передвигаться чтобы жить.
Отвести ребёнка в садик школу поликлинику.
Накупить продуктов.
Сходить в кафе, кинотеатр, театр, бассейн.
Добраться и прогуляться по парку.
И по мелочам, сходить к зубному, заправить машину и тд
Voistov
 
Повідомлень: 111
З нами з: 15.02.21
Подякував: 30 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Voistov написав:
  kingkongovets написав:
Voistov написав:[quote="5288858:hume"]
Да, есть такое. И это никак не противоречит тому, что я сказал выше.
Внутри трещины передвигаться проще, таких пробок нет как на ПОХ.
Но если сравнивать по критерию выбираться C ПОХ или выбираться С троещины, то с троещины намного хуже.
как очень метко заметил юа, троя - это оболонь без метро
до того, как оно появилось на оболони, туда приходилось добираться автобусами и даже речными трамвайчиками, чуть позже появилась трамвайная линия с куреневки, но только после появления там метро начался ее расцвет
метро решает
троя - канешна опа мира по логистике, но так тоже будет не всегда

зы: а шо такого есть на трое, шоп передвигаться внутри нее?)
куда там ездить?
в трц район?)


Как что?
Передвигаться чтобы жить.
Отвести ребёнка в садик школу поликлинику.
Накупить продуктов.
Сходить в кафе, кинотеатр, театр, бассейн.
Добраться и прогуляться по парку.
И по мелочам, сходить к зубному, заправить машину и тд[/quote]все эти опции должны находиться в шаговой доступности

кстати какие театры можно посетить не выезжая из трои?
шо там есть приличного из рестиков кроме зе пивбара? ну допустим шо он тоже «приличный»
по бассикам тоже удивило, но возможно там уже есть подобие бассейнов в каких то спортлайфах
ехать в парк на машине? шоп поиметь гемор на каком тротуаре, газоне, или в чьем дворе ее там запарковать?
бред
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9699
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 2185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fox767676 написав:Да уж точно не хуже Галактики и прочих осокорков. Да и КТ с ФТ недалеко ушли за 30 то лет

Те что на фото - куда хуже Галактики. Может, лет через 10-15 Галактика тоже подустанет до такого вида, но пока что она по сравнению с этим просто шик
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29878
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1265 раз.
Подякували: 7229 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:52

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:У риелтеров должна быть гибкая шкала комиссий. Одно дело оформить цепочку сделок с 3-4мя участниками и за это 5% - абсолютно адекватная комиссия. Другое дело оформить чистую покупку или продажу. Особенно покупку, когда все что ты, по большому счету, сделал для клиента: показал квартиру. Это не может стоить не 5% ни 3%, ни 2%. Это вообще не может оцениваться в % от суммы сделки.
прежде всего нужна опция от этой «услуги» отказаться и реальное наказание за навязывание подобных «услуг»

мой стандартный разговор с рылом, прозванивающим объявы:
- але, а вы помещение сдаете?
- представьтесь, для начала
- агенство недвижимости солнышко, меня зовут петя иванов
- вы мое объявление читали? там же русским по белому КАПСОМ написано, шоп вы и ваши коллеги не беспокоились
- нет, я взял его в нашей базе, вы не могли бы прислать фото без водяных знаков?
-пшолнах
(тел забивается в чс)

и таких звонков в день десятки, когда шото экспонируется
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9699
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 2185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Полюбопытствуйте, сколько стоит поставить НОВУЮ машину на лифт.
Вроде ОТ полуляма
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29878
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1265 раз.
Подякували: 7229 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:59

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  rjkz написав:Полюбопытствуйте, сколько стоит поставить НОВУЮ машину на лифт.
Вроде ОТ полуляма
до недавнего времени работала госпрограмма по замене лифтов 95/5, где 95% кредита по замене лифта погашало государство
щас вроде уже 70/30
но надо создавать осбб, голосовать, готовить доки для участия в этой программе, в общем шото делать
но вильнолюди как правило редко опускаются до подобных подробностей
«жэк (кличко) должен» и ниибет
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9699
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 2185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:05

  kingkongovets написав:и возвращаясь к вечной теме «зачем нужен риэлтор?»
как мило у этих одноклеточных подгорает, номер продавана, видите ли, клиент у консьержа взял бгг
Зображення

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 493447120/

Ржака.
Интересно, как они себе видят этот черный список покупателей то? Это ж не то чтоб регулярные покупки.
Я помню как-то - рыл говорит, вот есть такая-то квартира, цена такая-то, "но 5% тут мои" (цитата, произносится мечтательно с закатыванием глаз), обещала скинуть в вайбер данные с фото и даже 3д тур - там ссылка на какой-то омнохостинг. Я за 10 минут нахожу на ОЛХ прямое объявление от продавца (позвонил и договорился на просмотр), в этом же обявлении все те же фото и тот же 3д-тур на нормлаьном хостинге (т.е. все сделал сам продавец).
Оч забавно было бы услышать, что я рылу еще что-то должен :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29878
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1265 раз.
Подякували: 7229 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 84198420842184228423>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zerocool і 15 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2134, 2135, 2136
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21354 3847499
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 12:03
Vlad442
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 52, 53, 54
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
535 270471
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 10:33
hume
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49261
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.