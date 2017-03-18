Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Вчера ехал из борисполямв 9 утра. После поездки по поху начал глаз дёргаться, при этом нужно было на русановку, мосты не форсировал.
Да, есть такое. И это никак не противоречит тому, что я сказал выше. Внутри трещины передвигаться проще, таких пробок нет как на ПОХ. Но если сравнивать по критерию выбираться C ПОХ или выбираться С троещины, то с троещины намного хуже.
как очень метко заметил юа, троя - это оболонь без метро до того, как оно появилось на оболони, туда приходилось добираться автобусами и даже речными трамвайчиками, чуть позже появилась трамвайная линия с куреневки, но только после появления там метро начался ее расцвет метро решает троя - канешна опа мира по логистике, но так тоже будет не всегда
зы: а шо такого есть на трое, шоп передвигаться внутри нее?) куда там ездить? в трц район?)
якщо буде метро на Трою, то від кавалірок на Жулянах буде ще один варіант ШРТ.
У риелтеров должна быть гибкая шкала комиссий. Одно дело оформить цепочку сделок с 3-4мя участниками и за это 5% - абсолютно адекватная комиссия. Другое дело оформить чистую покупку или продажу. Особенно покупку, когда все что ты, по большому счету, сделал для клиента: показал квартиру. Это не может стоить не 5% ни 3%, ни 2%. Это вообще не может оцениваться в % от суммы сделки.
hume написав:Да, есть такое. И это никак не противоречит тому, что я сказал выше. Внутри трещины передвигаться проще, таких пробок нет как на ПОХ. Но если сравнивать по критерию выбираться C ПОХ или выбираться С троещины, то с троещины намного хуже.
как очень метко заметил юа, троя - это оболонь без метро до того, как оно появилось на оболони, туда приходилось добираться автобусами и даже речными трамвайчиками, чуть позже появилась трамвайная линия с куреневки, но только после появления там метро начался ее расцвет метро решает троя - канешна опа мира по логистике, но так тоже будет не всегда
зы: а шо такого есть на трое, шоп передвигаться внутри нее?) куда там ездить? в трц район?)
Как что? Передвигаться чтобы жить. Отвести ребёнка в садик школу поликлинику. Накупить продуктов. Сходить в кафе, кинотеатр, театр, бассейн. Добраться и прогуляться по парку. И по мелочам, сходить к зубному, заправить машину и тд
Voistov написав:[quote="5288858:hume"] Да, есть такое. И это никак не противоречит тому, что я сказал выше. Внутри трещины передвигаться проще, таких пробок нет как на ПОХ. Но если сравнивать по критерию выбираться C ПОХ или выбираться С троещины, то с троещины намного хуже.
как очень метко заметил юа, троя - это оболонь без метро до того, как оно появилось на оболони, туда приходилось добираться автобусами и даже речными трамвайчиками, чуть позже появилась трамвайная линия с куреневки, но только после появления там метро начался ее расцвет метро решает троя - канешна опа мира по логистике, но так тоже будет не всегда
зы: а шо такого есть на трое, шоп передвигаться внутри нее?) куда там ездить? в трц район?)
Как что? Передвигаться чтобы жить. Отвести ребёнка в садик школу поликлинику. Накупить продуктов. Сходить в кафе, кинотеатр, театр, бассейн. Добраться и прогуляться по парку. И по мелочам, сходить к зубному, заправить машину и тд[/quote]все эти опции должны находиться в шаговой доступности
кстати какие театры можно посетить не выезжая из трои? шо там есть приличного из рестиков кроме зе пивбара? ну допустим шо он тоже «приличный» по бассикам тоже удивило, но возможно там уже есть подобие бассейнов в каких то спортлайфах ехать в парк на машине? шоп поиметь гемор на каком тротуаре, газоне, или в чьем дворе ее там запарковать? бред
airmax78 написав:У риелтеров должна быть гибкая шкала комиссий. Одно дело оформить цепочку сделок с 3-4мя участниками и за это 5% - абсолютно адекватная комиссия. Другое дело оформить чистую покупку или продажу. Особенно покупку, когда все что ты, по большому счету, сделал для клиента: показал квартиру. Это не может стоить не 5% ни 3%, ни 2%. Это вообще не может оцениваться в % от суммы сделки.
прежде всего нужна опция от этой «услуги» отказаться и реальное наказание за навязывание подобных «услуг»
мой стандартный разговор с рылом, прозванивающим объявы: - але, а вы помещение сдаете? - представьтесь, для начала - агенство недвижимости солнышко, меня зовут петя иванов - вы мое объявление читали? там же русским по белому КАПСОМ написано, шоп вы и ваши коллеги не беспокоились - нет, я взял его в нашей базе, вы не могли бы прислать фото без водяных знаков? -пшолнах (тел забивается в чс)
и таких звонков в день десятки, когда шото экспонируется
rjkz написав:Полюбопытствуйте, сколько стоит поставить НОВУЮ машину на лифт.
Вроде ОТ полуляма
до недавнего времени работала госпрограмма по замене лифтов 95/5, где 95% кредита по замене лифта погашало государство щас вроде уже 70/30 но надо создавать осбб, голосовать, готовить доки для участия в этой программе, в общем шото делать но вильнолюди как правило редко опускаются до подобных подробностей «жэк (кличко) должен» и ниибет
Ржака. Интересно, как они себе видят этот черный список покупателей то? Это ж не то чтоб регулярные покупки. Я помню как-то - рыл говорит, вот есть такая-то квартира, цена такая-то, "но 5% тут мои" (цитата, произносится мечтательно с закатыванием глаз), обещала скинуть в вайбер данные с фото и даже 3д тур - там ссылка на какой-то омнохостинг. Я за 10 минут нахожу на ОЛХ прямое объявление от продавца (позвонил и договорился на просмотр), в этом же обявлении все те же фото и тот же 3д-тур на нормлаьном хостинге (т.е. все сделал сам продавец). Оч забавно было бы услышать, что я рылу еще что-то должен