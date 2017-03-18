Додано: Вів 31 сер, 2021 10:52

airmax78 написав: У риелтеров должна быть гибкая шкала комиссий. Одно дело оформить цепочку сделок с 3-4мя участниками и за это 5% - абсолютно адекватная комиссия. Другое дело оформить чистую покупку или продажу. Особенно покупку, когда все что ты, по большому счету, сделал для клиента: показал квартиру. Это не может стоить не 5% ни 3%, ни 2%. Это вообще не может оцениваться в % от суммы сделки.

прежде всего нужна опция от этой «услуги» отказаться и реальное наказание за навязывание подобных «услуг»мой стандартный разговор с рылом, прозванивающим объявы:- але, а вы помещение сдаете?- представьтесь, для начала- агенство недвижимости солнышко, меня зовут петя иванов- вы мое объявление читали? там же русским по белому КАПСОМ написано, шоп вы и ваши коллеги не беспокоились- нет, я взял его в нашей базе, вы не могли бы прислать фото без водяных знаков?-пшолнах(тел забивается в чс)и таких звонков в день десятки, когда шото экспонируется