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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8420842184228423>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 71
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
13%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  kingkongovets написав:и возвращаясь к вечной теме «зачем нужен риэлтор?»
как мило у этих одноклеточных подгорает, номер продавана, видите ли, клиент у консьержа взял бгг
Зображення

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 493447120/

Ржака.
Интересно, как они себе видят этот черный список покупателей то? Это ж не то чтоб регулярные покупки.
Я помню как-то - рыл говорит, вот есть такая-то квартира, цена такая-то, "но 5% тут мои" (цитата, произносится мечтательно с закатыванием глаз), обещала скинуть в вайбер данные с фото и даже 3д тур - там ссылка на какой-то омнохостинг. Я за 10 минут нахожу на ОЛХ прямое объявление от продавца (позвонил и договорился на просмотр), в этом же обявлении все те же фото и тот же 3д-тур на нормлаьном хостинге (т.е. все сделал сам продавец).
Оч забавно было бы услышать, что я рылу еще что-то должен :mrgreen:
так вы «матерый», бггг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:15

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:У риелтеров должна быть гибкая шкала комиссий. Одно дело оформить цепочку сделок с 3-4мя участниками и за это 5% - абсолютно адекватная комиссия. Другое дело оформить чистую покупку или продажу. Особенно покупку, когда все что ты, по большому счету, сделал для клиента: показал квартиру. Это не может стоить не 5% ни 3%, ни 2%. Это вообще не может оцениваться в % от суммы сделки.
прежде всего нужна опция от этой «услуги» отказаться и реальное наказание за навязывание подобных «услуг»

Такое не только у нас, за границей тоже, в той же гермашке (название взято у Хомякоида).
При тамошних ценах комиссии рылам достигают десятков куе. Например, цена 500кевро, будь добр отдать 25кевро комисии.) Та и Москве платят такие комиссии всяким Миэлям (что-то наподобие нашенского Благовеста).
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:У риелтеров должна быть гибкая шкала комиссий. Одно дело оформить цепочку сделок с 3-4мя участниками и за это 5% - абсолютно адекватная комиссия. Другое дело оформить чистую покупку или продажу. Особенно покупку, когда все что ты, по большому счету, сделал для клиента: показал квартиру. Это не может стоить не 5% ни 3%, ни 2%. Это вообще не может оцениваться в % от суммы сделки.

Проблемы комиссии покупателя волновать не должны. На самом деле платит риелтору продавец, который не может, не умеет продавать сам. Определиться с правильной ценой, адекватно рынку ее снижать и, главное, активно рекламировать квартиру. Если риелтор смог влезть со своими 5%, значит их недополучил продавец.
Если квартира стоит 100, а покупатель отдал 100+5 риелтору, то он мог бы отдать 105 хозяину. Цена квартиры это сколько денег достал на сделке из кармана покупатель, а не сколько светилось на ОЛХ.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:26

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Про несовместимую с жизнью влажность в газоблоке - это уже мем.

а я теперь волнуюсь!!! может у меня неправильный омноблок?

После разоблачения rjkz губительных свойств говноблока пол-Киева теперь в подвешенном состоянии находится. Между жизнью и смертью. Теперь либо бассейн делать в одной из комнат (если перекрытия позволяют), либо автополив разводить по квартире.

Живу в таком доме. После рождения ребенка в детской был повешен гигрометр - когда окна закрыты(осень, зима, ранняя весна) без дополнительного увлажнения показывал около 20%. Врач сказал, что надо около 50% поддерживать. Купил увлажнитель. За сутки до 5л воды расходовал. Только выключаешь его и влажность стремительно падает.
Так что наличием аквариума проблему не решить, столько не испаряется
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:У риелтеров должна быть гибкая шкала комиссий. Одно дело оформить цепочку сделок с 3-4мя участниками и за это 5% - абсолютно адекватная комиссия. Другое дело оформить чистую покупку или продажу. Особенно покупку, когда все что ты, по большому счету, сделал для клиента: показал квартиру. Это не может стоить не 5% ни 3%, ни 2%. Это вообще не может оцениваться в % от суммы сделки.
прежде всего нужна опция от этой «услуги» отказаться и реальное наказание за навязывание подобных «услуг»

Такое не только у нас, за границей тоже, в той же гермашке (название взято у Хомякоида).
При тамошних ценах комиссии рылам достигают десятков куе. Например, цена 500кевро, будь добр отдать 25кевро комисии.) Та и Москве платят такие комиссии всяким Миэлям (что-то наподобие нашенского Благовеста).
а в гермашке рылы тоже работают вчерную, ни за что де юре не отвечают, тырят чужие объявы и навязывают свои услуги тем, кто их об этом не просит?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:28

  kingkongovets написав:
Voistov написав:
  kingkongovets написав:Да, есть такое. И это никак не противоречит тому, что я сказал выше.
Внутри трещины передвигаться проще, таких пробок нет как на ПОХ.
Но если сравнивать по критерию выбираться C ПОХ или выбираться С троещины, то с троещины намного хуже.
как очень метко заметил юа, троя - это оболонь без метро
до того, как оно появилось на оболони, туда приходилось добираться автобусами и даже речными трамвайчиками, чуть позже появилась трамвайная линия с куреневки, но только после появления там метро начался ее расцвет
метро решает

Как что?
Передвигаться чтобы жить.
Отвести ребёнка в садик школу поликлинику.
Накупить продуктов.
Сходить в кафе, кинотеатр, театр, бассейн.
Добраться и прогуляться по парку.
И по мелочам, сходить к зубному, заправить машину и тд
все эти опции должны находиться в шаговой доступности

кстати какие театры можно посетить не выезжая из трои?
шо там есть приличного из рестиков кроме зе пивбара? ну допустим шо он тоже «приличный»
по бассикам тоже удивило, но возможно там уже есть подобие бассейнов в каких то спортлайфах
ехать в парк на машине? шоп поиметь гемор на каком тротуаре, газоне, или в чьем дворе ее там запарковать?
бред


Да, это так.
Слабее чем тот же ПОХ.
О котором тут так же уничижительно отзываются.
От моего дома ближайший зубной 50 метров, другой в ста метрах, аптека 50 метров, банк 100 метров, бассейн 250 метров.
Парк на набережной который напротив Great - 800 метров.
А два магазина, атб и маленький новус.
И ривермолл.

P.S. Да, и до двух садиков 100 метров а до школы 300. До большой и хорошей детской поликлиники 500
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:37

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Voistov написав:Да, это так.
Слабее чем тот же ПОХ.
О котором тут так же уничижительно отзываются.
От моего дома ближайший зубной 50 метров, другой в ста метрах, аптека 50 метров, банк 100 метров, бассейн 250 метров.
Парк на набережной который напротив Great - 800 метров.
А два магазина, атб и маленький новус.
И ривермолл.


троя (ее основная часть) строилась еще при совке, как любят пускать сопли совкодрочеры «со всей необходимой советскому человеку инфраструктурой», которая не предусматривала на стрит ритейла, ни малого и среднего бизнеса
впрочем, как и все построенные при совке районы
как следствие - многочисленные шанхаи, стихийные рынки, мафы на каждом пятачке, ну и естественно - перевод квартир на первых этажах в нежилое - самый, кстати, цивилизованный вариант решения проблемы
пох просто строился уже при рыночной экономике, поэтому стрит ритейл там уже был худо бедно предусмотрен
а вот парковки - нет, шо вкупе с вдвое большей плотностью населения породило транспортный и парковочный коллапс, который решения практически не имеет
за все нужно платить, иногда это отложенный платеж, растянутый на всю жизнь
нет денег? плати временем собственной жизни
правда говорят, шо «поху пох - там есть метро», ну и самокаты, опять же
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 31 сер, 2021 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:37

  Damien написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:а я теперь волнуюсь!!! может у меня неправильный омноблок?

После разоблачения rjkz губительных свойств говноблока пол-Киева теперь в подвешенном состоянии находится. Между жизнью и смертью. Теперь либо бассейн делать в одной из комнат (если перекрытия позволяют), либо автополив разводить по квартире.

Живу в таком доме. После рождения ребенка в детской был повешен гигрометр - когда окна закрыты(осень, зима, ранняя весна) без дополнительного увлажнения показывал около 20%. Врач сказал, что надо около 50% поддерживать. Купил увлажнитель. За сутки до 5л воды расходовал. Только выключаешь его и влажность стремительно падает.
Так что наличием аквариума проблему не решить, столько не испаряется

А это точно говноблок виноват, а не радиаторы? В отопительный сезон влажность резко падает даже в целительной панели (если она доработана rjkz на стадии строительства и нет сквозных щелей на улицу).
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 31 сер, 2021 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:42

Не дома, а люди: Новопечерські Липки запустили кампанію в підтримку нової філософії девелопменту #peoplefirst
https://biz.nv.ua/ukr/markets/novopeche ... 79413.html

Странно это: спрос растёт, продажи растут, есть возможность поднимать цены, а они тратятся на рекламу.
С людьми и так всё было понятно: люди с большими деньгами
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:48

  Serg-ik написав:Не дома, а люди: Новопечерські Липки запустили кампанію в підтримку нової філософії девелопменту #peoplefirst
https://biz.nv.ua/ukr/markets/novopeche ... 79413.html

Странно это: спрос растёт, продажи растут, есть возможность поднимать цены, а они тратятся на рекламу.
С людьми и так всё было понятно: люди с большими деньгами

Липки устарели. Люди начинают понимать, что это лакшери Позняки. А продавать хочется па 3куе+. Поэтому хотят изменить отношение: типа там не бабосов срубить по-больше все делалось, а с заботой о людях. Ну ОК.
airmax78
 
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