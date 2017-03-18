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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 31 сер, 2021 11:50
Vlad442 написав: airmax78 написав:
У риелтеров должна быть гибкая шкала комиссий. Одно дело оформить цепочку сделок с 3-4мя участниками и за это 5% - абсолютно адекватная комиссия. Другое дело оформить чистую покупку или продажу. Особенно покупку, когда все что ты, по большому счету, сделал для клиента: показал квартиру. Это не может стоить не 5% ни 3%, ни 2%. Это вообще не может оцениваться в % от суммы сделки.
Проблемы комиссии покупателя волновать не должны. На самом деле платит риелтору продавец, который не может, не умеет продавать сам. Определиться с правильной ценой, адекватно рынку ее снижать и, главное, активно рекламировать квартиру. Если риелтор смог влезть со своими 5%, значит их недополучил продавец.
Если квартира стоит 100, а покупатель отдал 100+5 риелтору, то он мог бы отдать 105 хозяину. Цена квартиры это сколько денег достал на сделке из кармана покупатель, а не сколько светилось на ОЛХ.
На самом деле ничто не берется из ниоткуда. Можно в принципе заявить, что риелтору платит продавец, но тогда продавец поднимет цену либо будет менее уступчив на торге. Потому, например, если хозяин хочет получить за квартиру 100 чистыми, то все равно, кто платит рылу - либо хозяим будет выставлять ценник 105, но "рылу платит продавец", либо ценник 100, но платит покупатель. Если оба адекватны, то так и договорятся и уже вместе будут уламывать рыла насчет уступить в комиссии (если рыл там действительно что-то делал и есть за что платить)
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Додано: Вів 31 сер, 2021 11:53
Faceless написав:Если оба адекватны
, то так и договорятся и уже вместе будут уламывать рыла насчет уступить в комиссии (если рыл там действительно что-то делал и есть за что платить)
и в конце концов прозреют и придут к выводу, что 5 куе на рыло-многовато.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 12:02
Vlad442 написав: airmax78 написав:
У риелтеров должна быть гибкая шкала комиссий. Одно дело оформить цепочку сделок с 3-4мя участниками и за это 5% - абсолютно адекватная комиссия. Другое дело оформить чистую покупку или продажу. Особенно покупку, когда все что ты, по большому счету, сделал для клиента: показал квартиру. Это не может стоить не 5% ни 3%, ни 2%. Это вообще не может оцениваться в % от суммы сделки.
Проблемы комиссии покупателя волновать не должны. На самом деле платит риелтору продавец, который не может, не умеет продавать сам. Определиться с правильной ценой, адекватно рынку ее снижать и, главное, активно рекламировать квартиру. Если риелтор смог влезть со своими 5%, значит их недополучил продавец.
Если квартира стоит 100, а покупатель отдал 100+5 риелтору, то он мог бы отдать 105 хозяину. Цена квартиры это сколько денег достал на сделке из кармана покупатель, а не сколько светилось на ОЛХ.
Из 3х раз когда я продавал недвигу, услуги риелтера я на 50% оплачивал только 1 раз - с Голосухой. Очень уж хотел от нее избавиться. Два другие раза - 100% оплатил покупатель, который через риелтера мою квартиру и нашел. Подозреваю, что сейчас, на парапланирующем рынке, в большинстве случаев услуги риелтеров оплачивает именно покупатель.
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