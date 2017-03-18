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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 31 сер, 2021 12:18
Faceless написав:
На самом деле ничто не берется из ниоткуда. Можно в принципе заявить, что риелтору платит продавец, но тогда продавец поднимет цену либо будет менее уступчив на торге. Потому, например, если хозяин хочет получить за квартиру 100 чистыми, то все равно, кто платит рылу - либо хозяим будет выставлять ценник 105, но "рылу платит продавец", либо ценник 100, но платит покупатель. Если оба адекватны, то так и договорятся и уже вместе будут уламывать рыла насчет уступить в комиссии (если рыл там действительно что-то делал и есть за что платить)
Вариант продать за 105 и положить все 105 (или 102,5) себе в карман вы не рассматриваете?
airmax78 написав:
Из 3х раз когда я продавал недвигу, услуги риелтера я на 50% оплачивал только 1 раз - с Голосухой. Очень уж хотел от нее избавиться. Два другие раза - 100% оплатил покупатель, который через риелтера мою квартиру и нашел. Подозреваю, что сейчас, на парапланирующем рынке, в большинстве случаев услуги риелтеров оплачивает именно покупатель.
Вы не понили идею. Если бы вы умели продавать, продали бы дороже.
ОК, чтобы было проще - я называю свою жену частным маклером, даю платную рекламу из всех утюгов
, после сделки 5% (если напрямую) или 2,5% если покупатель с агентом, идут в семейный бюджет.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Вів 31 сер, 2021 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 12:19
Faceless написав:
Ну имхо это действительно многовато, сколько бы всякие рылы из Благовеста не заявляли "мы меньше, чем за 3% не работаем". Я вообще не знаю по знакомым примеров, кто бы так много отвалил.
И в Благовесте и в агентствах о которых никто не слышал как правило 5%, меньше могут дать те кто на себя работает как ФОП или вчерную.
В агентствах хозяева кушать хорошо хотят и зп наемным рылам надо платить.
Откуда там меньше 5% будет ?
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Додано: Вів 31 сер, 2021 12:20
Vlad442 написав:
Вариант продать за 105 и положить все 105 (или 102,5) себе в карман вы не рассматриваете?
Там же написано - "если рыл там действительно что-то делал и есть за что платить".
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Додано: Вів 31 сер, 2021 12:25
vladimir07 написав:
А ПОХ тем временем живет и здравствует.
Вчера риелтор сказал, что сорвались два просмотра, т.к. хозяева повысили цены на 15куе и 40куе.
Ну 15 еще понятно, спрашиваю про 40, не ослышался ли я.
Как понять, хотели 80, стало 120 ?
Ответ : хотели 110, стали хотеть 150 за 2ком на Осокорках.
Характеристики квартиры не уточнял.
Все, КРЖН перерос фиксированные цены. Пора переходить на английский аукцион. Товар то штучный - прям как на Sothebys и Christie's
rjkz написав:
В моем дореволюционном 4,75 потолок -стоит попробовать?
Это бьется на 2,5 и 2, соответственно. Должно быть комфортно, если на втором ярусе только спальня
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Додано: Вів 31 сер, 2021 12:28
zРадио написав:
Это бьется на 2,5 и 2, соответственно. Должно быть комфортно, если на втором ярусе только спальня
Смотря какого роста те, кто живет
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Додано: Вів 31 сер, 2021 12:32
Vlad442 написав: airmax78 написав:
У риелтеров должна быть гибкая шкала комиссий. Одно дело оформить цепочку сделок с 3-4мя участниками и за это 5% - абсолютно адекватная комиссия. Другое дело оформить чистую покупку или продажу. Особенно покупку, когда все что ты, по большому счету, сделал для клиента: показал квартиру. Это не может стоить не 5% ни 3%, ни 2%. Это вообще не может оцениваться в % от суммы сделки.
Проблемы комиссии покупателя волновать не должны. На самом деле платит риелтору продавец, который не может, не умеет продавать сам. Определиться с правильной ценой, адекватно рынку ее снижать и, главное, активно рекламировать квартиру. Если риелтор смог влезть со своими 5%, значит их недополучил продавец.
Если квартира стоит 100, а покупатель отдал 100+5 риелтору, то он мог бы отдать 105 хозяину. Цена квартиры это сколько денег достал на сделке из кармана покупатель, а не сколько светилось на ОЛХ.
хто замовляє послуги рила, то й і платить, хоча може бути, що рило бере із продавця і з покупця
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Додано: Вів 31 сер, 2021 12:33
zРадио написав: rjkz написав:
В моем дореволюционном 4,75 потолок -стоит попробовать?
Это бьется на 2,5 и 2, соответственно. Должно быть комфортно, если на втором ярусе только спальня
Это достаточно затратная реконструкция. Перекрытия, лестница. Особенно во дореволюционном доме. Ее можно делать только в рамках капитального ремонта. Если дом в центре в хорошем месте и не в аварийном состоянии, тогда имеет смысл. В остальных случаях нет.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 12:34
rjkz написав:
В моем дореволюционном 4,75 потолок -стоит попробовать?
как минимум можно вынести на мезонин шкафы или сделать там кинотеатр. Спальню я бы не делал.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 12:55
Vlad442 написав: Damien написав:
Живу в таком доме. После рождения ребенка в детской был повешен гигрометр - когда окна закрыты(осень, зима, ранняя весна
) без дополнительного увлажнения показывал около 20%. Врач сказал, что надо около 50% поддерживать. Купил увлажнитель. За сутки до 5л воды расходовал. Только выключаешь его и влажность стремительно падает.
Так что наличием аквариума проблему не решить, столько не испаряется
Когда включено отопление в любом доме влажность очень маленькая.
О чем и речь.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 12:58
vladimir07 написав: Faceless написав:
Ну имхо это действительно многовато, сколько бы всякие рылы из Благовеста не заявляли "мы меньше, чем за 3% не работаем". Я вообще не знаю по знакомым примеров, кто бы так много отвалил.
И в Благовесте и в агентствах о которых никто не слышал как правило 5%, меньше могут дать те кто на себя работает как ФОП или вчерную.
В агентствах хозяева кушать хорошо хотят и зп наемным рылам надо платить.
Откуда там меньше 5% будет ?
Все договоренности с рылами на словах, весь вопрос оплаты их услугу - сугубо на добросовестности участников сделки, так что получит по сути столько, сколько дадут. Из последнего разговора с рылом от Благовеста тот сказал, что типичная ставка у них 5%, но они готовы уступать до 3%. На последней сделке мы с рылом договорились о фиксированной сумме, например, и это было не 5% и даже не 3%.
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