Faceless написав:

На самом деле ничто не берется из ниоткуда. Можно в принципе заявить, что риелтору платит продавец, но тогда продавец поднимет цену либо будет менее уступчив на торге. Потому, например, если хозяин хочет получить за квартиру 100 чистыми, то все равно, кто платит рылу - либо хозяим будет выставлять ценник 105, но "рылу платит продавец", либо ценник 100, но платит покупатель. Если оба адекватны, то так и договорятся и уже вместе будут уламывать рыла насчет уступить в комиссии (если рыл там действительно что-то делал и есть за что платить)