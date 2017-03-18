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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8422842384248425>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 71
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
13%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:04

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Из 3х раз когда я продавал недвигу, услуги риелтера я на 50% оплачивал только 1 раз - с Голосухой. Очень уж хотел от нее избавиться. Два другие раза - 100% оплатил покупатель, который через риелтера мою квартиру и нашел. Подозреваю, что сейчас, на парапланирующем рынке, в большинстве случаев услуги риелтеров оплачивает именно покупатель.

Вы не понили идею. Если бы вы умели продавать, продали бы дороже.

ОК, чтобы было проще - я называю свою жену частным маклером, даю платную рекламу из всех утюгов, после сделки 5% (если напрямую) или 2,5% если покупатель с агентом, идут в семейный бюджет.

Это похоже на мошенничество.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:04

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

уже писал неоднократно, но повторю еще:
никогда не ведитесь на схему рылов «без комиссии» и вообще шоп кто то сдавал, или продавал ваш объект «от себя»
со 100%й вероятностью рыл будет выставлять ваш объект ниже вашей цены, хотя этим грешат практически все
чудес не бывает и вашу работу никто за вас бесплатно не сделает
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Это похоже на мошенничество.

Нет, это способ монетизировать суперспособность не жлобиться на рекламу.

Я привел этот пример не как руководство к действию, а как иллюстрацию, что деньги, которые заработал посредник, это деньги продавца (которому якобы все бесплатно), а не покупателя.
Это также касается аренды.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:19

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Это похоже на мошенничество.

Нет, это способ монетизировать суперспособность не жлобиться на рекламу.

Я привел этот пример не как руководство к действию, а как иллюстрацию, что деньги, которые заработал посредник, это деньги продавца (которому якобы все бесплатно), а не покупателя.
Это также касается аренды.
блин, ну не хотите вы шоп на вашем гешефтике кто то еще грел свою жопу - промаркируйте фото своими контактами и сдавайте сами
ложь, желание нажить лишние 5 коп и мягко говоря нечистоплотность всегда найдется чем оправдать
никогда еще не слышал, шоп подобные схемы кто то проворачивал в реале
как потом можно требовать достойного поведения от покупателя, или арендатора - я хз
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 31 сер, 2021 13:20, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:19

  Faceless написав:
  vladimir07 написав:
  Faceless написав:Ну имхо это действительно многовато, сколько бы всякие рылы из Благовеста не заявляли "мы меньше, чем за 3% не работаем". Я вообще не знаю по знакомым примеров, кто бы так много отвалил.

И в Благовесте и в агентствах о которых никто не слышал как правило 5%, меньше могут дать те кто на себя работает как ФОП или вчерную.
В агентствах хозяева кушать хорошо хотят и зп наемным рылам надо платить.
Откуда там меньше 5% будет ?

Все договоренности с рылами на словах, весь вопрос оплаты их услугу - сугубо на добросовестности участников сделки, так что получит по сути столько, сколько дадут. Из последнего разговора с рылом от Благовеста тот сказал, что типичная ставка у них 5%, но они готовы уступать до 3%. На последней сделке мы с рылом договорились о фиксированной сумме, например, и это было не 5% и даже не 3%.


Так это что получается, что бумажкой, которую выдали на подпись прямо на пороге в АН, на одной стороне которой написано "Акт демонстрации объектов", а на другой стороне "Положення про сплату послуг", с конкретно установленными прайсами за "информационно-посреднические услуги" от 5% до 3% в зависимости от цены объекта (не менее 1500 долларов), можно спокойно хлестать рыла по щекам и настаивать на своей цене за навязанные услуги ? :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:23

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Alex2007 написав:Так это что получается, что бумажкой, которую выдали на подпись прямо на пороге в АН, на одной стороне которой написано "Акт демонстрации объектов", а на другой стороне "Положення про сплату послуг", с конкретно установленными прайсами за "информационно-посреднические услуги" от 5% до 3% в зависимости от цены объекта (не менее 1500 долларов), можно хлестать рыла по щекам ? :mrgreen:


абсолютно
главное при этом не наставить гематом, или других телесных повреждений)
только зачем до этого доводить?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:30

  kingkongovets написав:
Vlad442 написав:Я привел этот пример не как руководство к действию, а как иллюстрацию, что деньги, которые заработал посредник, это деньги продавца (которому якобы все бесплатно), а не покупателя.
блин, ну не хотите вы шоп на вашем гешефтике кто то еще грел свою жопу - промаркируйте фото своими контактами и сдавайте сами
ложь, желание нажить лишние 5 коп и мягко говоря нечистоплотность всегда найдется чем оправдать
никогда еще не слышал, шоп подобные схемы кто то проворачивал в реале
как потом можно требовать достойного поведения от покупателя, или арендатора - я хз

Попробую донести мысль еще раз. В момент, когда я выставил квартиру на продажу, между мной и риелторами начинается соревнование. Покупатель вытащит из кармана на сделке 105. 5 тыс могут пойти мне, если я смогу к нему достучаться, или агентам, если они смогут всунуть свое жало. Таким образом агенту, на самом деле, платит продавец.

Покупать (и снимать) зачастую выгодней через агентов, которые смогли найти или привязать к себе робкого продавца. Они могут его подвинуть ниже рынка лишь бы быстрей продать. То есть покупателю пофиг кому платить. Его интересует итоговая цена.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  Унуноктий написав:
  rjkz написав:[quote="5288222:Унуноктий"]А вы лично жили в доме с подвалом? Потому что те кто жили ничего хорошего тебе говорили. В основном про плесень и конденсат.

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Я еще раз повторяю, подвал - это мое ИМХО.
В частном доме не жил, не имею желания. Не понимаю этого. Дитя асфальта.
Но одна из моих квартир имеет в своем составе часть подвала - так было изначально, это не самозахват. Дореволюционный фонд. Так вот, плесени и конденсата, о которых Вы пишите нет СОВСЕМ. Зато летом там кондей не нужен практически до конца августа, а зимой отопление включается уже в январе.
Как человек, который имеет в своем бэкграунде объекты в подвалах и с подвалами, могу сказать, что при грамотной гидропароизоляции, ни грибка ни сырости не будет.
С любым грибком/плесенью можно элементарно справиться, добавив во время ремонта в краски, сухие смеси и пр фунгицид (по простому - противогрибковую жидкость). ЕЕ итак добавляют, но не всегда достаточно. В фасадных материалах ее больше, для внутренних работ - меньше. Я не рекомендую в таких местах как подвал использовать материалы на основе гипса, а предпочитаю на цементной.
Я когда-то купил в ёпе концентрат финский. бутылочка была 60 грн. уже на 4 ремонта квартир хватило. Это средство не выводит грибок, а не дает ему появиться.

только подвал в многоэтажном доме над землёй, а погреб частного дома под землёй
поэтому в нормальных домах погреба отдельно от дома


А, понял!
Очевидно для Вас и Трололо подвал=погреб.
Не, подвал это нормальный минусовой этаж. Вы очевидно не бывали в нормальных подвалах. Там можно жить при желании
Погреб я сам не понимаю для нафига. у меня в гараже погреб - в 90-е там картоху держали и консервацию. Лет 7 туда не спускался.[/quote]Можно в минусовой этаже поселить Флая.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex2007 написав:Так это что получается, что бумажкой, которую выдали на подпись прямо на пороге в АН, на одной стороне которой написано "Акт демонстрации объектов", а на другой стороне "Положення про сплату послуг", с конкретно установленными прайсами за "информационно-посреднические услуги" от 5% до 3% в зависимости от цены объекта (не менее 1500 долларов), можно спокойно хлестать рыла по щекам и настаивать на своей цене за навязанные услуги ?

Нужно внимательно читать, что подписываете. Это ДОГОВОР, а не бумажка.
Судебная практика разная. Есть такое, что агенты идут лесом, а есть, что отсуживают свои комиссионные.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:35

  Унуноктий написав:Можно в минусовой этаже поселить Флая

якщо є окремий вхід в підвал, з нефасадної сторони будинку.
Frant
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