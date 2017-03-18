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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 сер, 2021 13:38
Vlad442 написав:Судебная практика разная. Есть такое, что агенты идут лесом, а есть, что отсуживают свои комиссионные.
действительно знаете прецеденты, когда рылы отсуживали комиссию?
а можно поподробнее о таких случаях, для общего развития, очень интересно на самом деле
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Додано: Вів 31 сер, 2021 13:45
kingkongovets написав:
действительно знаете прецеденты, когда рылы отсуживали комиссию?
а можно поподробнее о таких случаях, для общего развития, очень интересно на самом деле
Случаи знаю. Лень лазить по реестрам. У вас же есть знакомая хозяйка АН, она, думаю, сразу сможет привести вам примеры.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 13:47
kingkongovets написав: Alex2007 написав:
Так это что получается, что бумажкой, которую выдали на подпись прямо на пороге в АН, на одной стороне которой написано "Акт демонстрации объектов", а на другой стороне "Положення про сплату послуг", с конкретно установленными прайсами за "информационно-посреднические услуги" от 5% до 3% в зависимости от цены объекта (не менее 1500 долларов), можно хлестать рыла по щекам ?
абсолютно
главное при этом не наставить гематом, или других телесных повреждений)
только зачем до этого доводить?
ну естественно, без повреждений.
Много объявлений от продавцов идут через агенства недвижимости (особенно вторичное жилье) и хочешь-не хочешь с высокой вероятностью покупателю придется столкнуться с их посредническими услугами. Хотя даже более-менее приличную проверку объекта они, походу, не делают, если вообще делают хоть самую минимальную; или за отдельную
плату (покупателем), и то перед непосредственной сделкой. Нафиг такие полу-услуги за 3-5% нужны.
Вот и приходится думать, как минимизировать лишние затраты.
п.с. Но есть еще и люди, которые думают, что без агенства недвиги при сделках покупки-продажи вообще никак не обойтись - т.к. по их мнению "это, наверное, обязательно через них, а как же еще оформить". Сообщение Vlad442 » Вт 31 авг, 2021 14:34
Там еще отдельно написано (жирным шрифтом)"Виконавець має право встановити іншу суму винагороди за надані послуги, відмінну від суми, зазначеної у положенні про сплату послуг, узгодивши її з Замовником, шляхом підписання Договору на надання послуг"
Востаннє редагувалось Alex2007
в Вів 31 сер, 2021 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 13:47
Vlad442 написав: kingkongovets написав:
действительно знаете прецеденты, когда рылы отсуживали комиссию?
а можно поподробнее о таких случаях, для общего развития, очень интересно на самом деле
Случаи знаю. Лень лазить по реестрам. У вас же есть знакомая хозяйка АН, она, думаю, сразу сможет привести вам примеры.
у меня за почти 25 лет очень много знакомых в этой сфере, но о подобных случаях не слышал, поэтому и спросил
а вот о «кидках» наслышан очень много)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 31 сер, 2021 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 13:47
Vlad442 написав: Alex2007 написав:
Так это что получается, что бумажкой, которую выдали на подпись прямо на пороге в АН, на одной стороне которой написано "Акт демонстрации объектов", а на другой стороне "Положення про сплату послуг", с конкретно установленными прайсами за "информационно-посреднические услуги" от 5% до 3% в зависимости от цены объекта (не менее 1500 долларов), можно спокойно хлестать рыла по щекам и настаивать на своей цене за навязанные услуги ?
Нужно внимательно читать, что подписываете. Это ДОГОВОР, а не бумажка.
Судебная практика разная. Есть такое, что агенты идут лесом, а есть, что отсуживают свои комиссионные.
Было бы очень интересно увидеть хоть одно судебное решение, где агентство бы отсудило свой "эксклюзив"
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Додано: Вів 31 сер, 2021 13:53
Alex2007 написав:
Сообщение Vlad442 » Вт 31 авг, 2021 14:34
Там еще отдельно написано (жирным шрифтом)
"Виконавець має право встановити іншу суму винагороди за надані послуги, відмінну від суми, зазначеної у положенні про сплату послуг, узгодивши її з Замовником, шляхом підписання Договору на надання послуг"
По согласию сторон можете договориться на более дешевую сумму. Я когда-то договорился с агентом, что на чужие варианты 4,5%, на свои 3,5% и ходил на просмотры агентских вариантов с ней. Зачем мне платить чужому агенту 5%? НО, имейте в виду, что хороший вариант так вам не продадут. Я уже рассказывал историю, как прибежал одним из первых в первый день показов и не торговался за эти 5%. Все посмотревшие сказали "да", но агенты навешали лапшу продавцам и отдели вариант мне, потому что я был единственным прямым покупателем, а с остальными нужно было делиться процентами.
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