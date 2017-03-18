Додано: Вів 31 сер, 2021 13:47

kingkongovets написав: Alex2007 написав: Так это что получается, что бумажкой, которую выдали на подпись прямо на пороге в АН, на одной стороне которой написано "Акт демонстрации объектов", а на другой стороне "Положення про сплату послуг", с конкретно установленными прайсами за "информационно-посреднические услуги" от 5% до 3% в зависимости от цены объекта (не менее 1500 долларов), можно хлестать рыла по щекам ? Так это что получается, что бумажкой, которую выдали на подпись прямо на пороге в АН, на одной стороне которой написано "Акт демонстрации объектов", а на другой стороне "Положення про сплату послуг", с конкретно установленными прайсами за "информационно-посреднические услуги" от 5% до 3% в зависимости от цены объекта (не менее 1500 долларов), можно хлестать рыла по щекам ?



абсолютно

главное при этом не наставить гематом, или других телесных повреждений)

только зачем до этого доводить? абсолютноглавное при этом не наставить гематом, или других телесных повреждений)только зачем до этого доводить?

ну естественно, без повреждений.Много объявлений от продавцов идут через агенства недвижимости (особенно вторичное жилье) и хочешь-не хочешь с высокой вероятностью покупателю придется столкнуться с их посредническими услугами. Хотя даже более-менее приличную проверку объекта они, походу, не делают, если вообще делают хоть самую минимальную; или заплату (покупателем), и то перед непосредственной сделкой. Нафиг такие полу-услуги за 3-5% нужны.Вот и приходится думать, как минимизировать лишние затраты.п.с. Но есть еще и люди, которые думают, что без агенства недвиги при сделках покупки-продажи вообще никак не обойтись - т.к. по их мнению "это, наверное, обязательно через них, а как же еще оформить".Там еще отдельно написано (жирным шрифтом)"Виконавець має право встановити іншу суму винагороди за надані послуги, відмінну від суми, зазначеної у положенні про сплату послуг, узгодивши її з Замовником, шляхом підписання Договору на надання послуг"