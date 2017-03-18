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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8422842384248425

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 71
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
13%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Судебная практика разная. Есть такое, что агенты идут лесом, а есть, что отсуживают свои комиссионные.


действительно знаете прецеденты, когда рылы отсуживали комиссию?
а можно поподробнее о таких случаях, для общего развития, очень интересно на самом деле
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:действительно знаете прецеденты, когда рылы отсуживали комиссию?
а можно поподробнее о таких случаях, для общего развития, очень интересно на самом деле

Случаи знаю. Лень лазить по реестрам. У вас же есть знакомая хозяйка АН, она, думаю, сразу сможет привести вам примеры.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:47

  kingkongovets написав:
Alex2007 написав:Так это что получается, что бумажкой, которую выдали на подпись прямо на пороге в АН, на одной стороне которой написано "Акт демонстрации объектов", а на другой стороне "Положення про сплату послуг", с конкретно установленными прайсами за "информационно-посреднические услуги" от 5% до 3% в зависимости от цены объекта (не менее 1500 долларов), можно хлестать рыла по щекам ? :mrgreen:


абсолютно
главное при этом не наставить гематом, или других телесных повреждений)
только зачем до этого доводить?


ну естественно, без повреждений. :D

Много объявлений от продавцов идут через агенства недвижимости (особенно вторичное жилье) и хочешь-не хочешь с высокой вероятностью покупателю придется столкнуться с их посредническими услугами. Хотя даже более-менее приличную проверку объекта они, походу, не делают, если вообще делают хоть самую минимальную; или за отдельную плату (покупателем), и то перед непосредственной сделкой. Нафиг такие полу-услуги за 3-5% нужны.

Вот и приходится думать, как минимизировать лишние затраты.

п.с. Но есть еще и люди, которые думают, что без агенства недвиги при сделках покупки-продажи вообще никак не обойтись - т.к. по их мнению "это, наверное, обязательно через них, а как же еще оформить". :D



Сообщение Vlad442 » Вт 31 авг, 2021 14:34
Там еще отдельно написано (жирным шрифтом)
"Виконавець має право встановити іншу суму винагороди за надані послуги, відмінну від суми, зазначеної у положенні про сплату послуг, узгодивши її з Замовником, шляхом підписання Договору на надання послуг"
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 31 сер, 2021 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:47

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:действительно знаете прецеденты, когда рылы отсуживали комиссию?
а можно поподробнее о таких случаях, для общего развития, очень интересно на самом деле

Случаи знаю. Лень лазить по реестрам. У вас же есть знакомая хозяйка АН, она, думаю, сразу сможет привести вам примеры.
у меня за почти 25 лет очень много знакомых в этой сфере, но о подобных случаях не слышал, поэтому и спросил
а вот о «кидках» наслышан очень много)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 31 сер, 2021 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:47

  Vlad442 написав:
  Alex2007 написав:Так это что получается, что бумажкой, которую выдали на подпись прямо на пороге в АН, на одной стороне которой написано "Акт демонстрации объектов", а на другой стороне "Положення про сплату послуг", с конкретно установленными прайсами за "информационно-посреднические услуги" от 5% до 3% в зависимости от цены объекта (не менее 1500 долларов), можно спокойно хлестать рыла по щекам и настаивать на своей цене за навязанные услуги ?

Нужно внимательно читать, что подписываете. Это ДОГОВОР, а не бумажка.
Судебная практика разная. Есть такое, что агенты идут лесом, а есть, что отсуживают свои комиссионные.

Было бы очень интересно увидеть хоть одно судебное решение, где агентство бы отсудило свой "эксклюзив"
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex2007 написав:Сообщение Vlad442 » Вт 31 авг, 2021 14:34
Там еще отдельно написано (жирным шрифтом)
"Виконавець має право встановити іншу суму винагороди за надані послуги, відмінну від суми, зазначеної у положенні про сплату послуг, узгодивши її з Замовником, шляхом підписання Договору на надання послуг"

По согласию сторон можете договориться на более дешевую сумму. Я когда-то договорился с агентом, что на чужие варианты 4,5%, на свои 3,5% и ходил на просмотры агентских вариантов с ней. Зачем мне платить чужому агенту 5%? НО, имейте в виду, что хороший вариант так вам не продадут. Я уже рассказывал историю, как прибежал одним из первых в первый день показов и не торговался за эти 5%. Все посмотревшие сказали "да", но агенты навешали лапшу продавцам и отдели вариант мне, потому что я был единственным прямым покупателем, а с остальными нужно было делиться процентами.
Vlad442
 
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