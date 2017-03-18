RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8424842584268427>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 71
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
13%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:33

трішки зради ((((

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
- НІКАДА!

Зображення

Якщо піде, як товариш пише, ціни на Житло в Штатах зроблять ше 20-30%, а на КРЖН мінімум ше 50-70% :oops:

зі. на скільки % потім впаде, взнаємо пізніше ))))
change_pm
 
Повідомлень: 4365
З нами з: 03.02.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 871 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:35

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:у меня за почти 25 лет очень много знакомых в этой сфере, но о подобных случаях не слышал, поэтому и спросил
а вот о «кидках» наслышан очень много)
  Faceless написав:Было бы очень интересно увидеть хоть одно судебное решение, где агентство бы отсудило свой "эксклюзив"

Лопатить 450 страниц реестра не буду, и так потратил на это драгоценное время.
Вот одно, как просили, https://reyestr.court.gov.ua/Review/7363808

Спасибо за пример, но там случай противоположный и клинический - покупатель сам заключил договор с агентством перед покупкой, потому что якобы у агентства был "экслюзив" с продавцом. Да и иск от покупателя к Агентсву, и не на возмещение комиссии, а с требованием возмещения морального ущерба. Речь совсем не о комиссии, и не о взыскании неуплаченной комиссии рылу.

Там пациент совсем интересный, потом еще один договор подписал о "консультации по выдаче ипотечного кредита" - знатный лохотрон
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29884
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1270 раз.
Подякували: 7230 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:35

Вот, новых клиентов на недвиж создали
Создание Бюро – одно из условий сотрудничества с международными кредиторами и многолетняя просьба бизнеса: БЭБ задумывался как аналитический, а не силовой орган, что в теории должно сократить количество "маски-шоу" – визитов силовиков к предпринимателям.

Ведомство будет координировать Минфин. Согласно закону, штат Бюро не должен превышать 4000 сотрудников. Должностной оклад для сотрудников со специальным званием установлен на уровне не ниже 20 прожиточных минимумов (43 780 грн).
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12608
З нами з: 10.06.11
Подякував: 232 раз.
Подякували: 1435 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Спасибо за пример, но там случай противоположный и клинический - покупатель сам заключил договор с агентством перед покупкой, потому что якобы у агентства был "экслюзив" с продавцом. Да и иск от покупателя к Агентсву, и не на возмещение комиссии, а с требованием возмещения морального ущерба. Речь совсем не о комиссии, и не о взыскании неуплаченной комиссии рылу.

Там пациент совсем интересный, потом еще один договор подписал о "консультации по выдаче ипотечного кредита" - знатный лохотрон

Главное, что суд признал договор действительным, что это не бумажка которой можно подтереться. Подать в суд на взыскание для АН это дело техники после такого решения, но вряд ли до этого дошло, скорей всего договорились полюбовно.

Хорошо, потратил еще немного времени.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/62686793
Это решение устраивает?
Vlad442
 
Повідомлень: 8358
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:57

  Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:
Vlad442 написав:Я привел этот пример не как руководство к действию, а как иллюстрацию, что деньги, которые заработал посредник, это деньги продавца (которому якобы все бесплатно), а не покупателя.
блин, ну не хотите вы шоп на вашем гешефтике кто то еще грел свою жопу - промаркируйте фото своими контактами и сдавайте сами
ложь, желание нажить лишние 5 коп и мягко говоря нечистоплотность всегда найдется чем оправдать
никогда еще не слышал, шоп подобные схемы кто то проворачивал в реале
как потом можно требовать достойного поведения от покупателя, или арендатора - я хз

Попробую донести мысль еще раз. В момент, когда я выставил квартиру на продажу, между мной и риелторами начинается соревнование. Покупатель вытащит из кармана на сделке 105. 5 тыс могут пойти мне, если я смогу к нему достучаться, или агентам, если они смогут всунуть свое жало. Таким образом агенту, на самом деле, платит продавец.

Покупать (и снимать) зачастую выгодней через агентов, которые смогли найти или привязать к себе робкого продавца. Они могут его подвинуть ниже рынка лишь бы быстрей продать. То есть покупателю пофиг кому платить. Его интересует итоговая цена.

я думаю, що проти рил ніхто не мав би нічого проти, якби вони на оголошення від реального продавця не генерили тонни свого спаму.
та й взагалі, чому досі нема ліцензіювання, як в тому ж США,
так би дорожили і репутаціює, і вчорашня кухарка пройшлаби мінімальний лікбез.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25781
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 1981 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:00

  kingkongovets написав:я ж написал - они обязательно выставят ваш объект дешевле вашей цены и ничего вы потом никому не объясните, вам собьют цену и поставят перед фактом
были случаи, когда я договаривался с хорошо знакомыми мне руководителями, но исполнители все равно считали, шо грех не кинуть лоха и выставляли мои объекты дешевле

Так цену в рекламе можно давать ниже чем цена собственника, но как можно заставить продать по неустраивающей цене ?
Если говорят, что найден клиент на 95куе а вы не желаете продавать ниже 100куе - говорите то самое что и в телефонном разговоре с АН Солнышко.
vladimir07
 
Повідомлень: 1514
З нами з: 30.01.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Faceless написав:Спасибо за пример, но там случай противоположный и клинический - покупатель сам заключил договор с агентством перед покупкой, потому что якобы у агентства был "экслюзив" с продавцом. Да и иск от покупателя к Агентсву, и не на возмещение комиссии, а с требованием возмещения морального ущерба. Речь совсем не о комиссии, и не о взыскании неуплаченной комиссии рылу.

Там пациент совсем интересный, потом еще один договор подписал о "консультации по выдаче ипотечного кредита" - знатный лохотрон

Главное, что суд признал договор действительным, что это не бумажка которой можно подтереться. Подать в суд на взыскание для АН это дело техники после такого решения, но вряд ли до этого дошло, скорей всего договорились полюбовно.

Хорошо, потратил еще немного времени.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/62686793
Это решение устраивает?
это уже по теме - нема питань)
и вроде решение есть - хотя там шото как то слишком коротко, без ссылок и вообще - это суд первой инстанции, на котором стороны даже не присутствовали
не знаю юрист ли вы, практикующий, или практиковавший, но я пг своему «скромному» опяту давно усвоил, шо между решением суда первой инстанции и физическим получением денег при надлежащем юридическим сопровождении может быть еще непрогнозируемое количество времени и итог его столь же непрогнозируем

а решение реально мутновато выглядит

серьезно, не знаю ни единого юридически успешного подобного кейса)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9711
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 2187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:04

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:У риелтеров должна быть гибкая шкала комиссий. Одно дело оформить цепочку сделок с 3-4мя участниками и за это 5% - абсолютно адекватная комиссия. Другое дело оформить чистую покупку или продажу. Особенно покупку, когда все что ты, по большому счету, сделал для клиента: показал квартиру. Это не может стоить не 5% ни 3%, ни 2%. Это вообще не может оцениваться в % от суммы сделки.

Проблемы комиссии покупателя волновать не должны. На самом деле платит риелтору продавец, который не может, не умеет продавать сам. Определиться с правильной ценой, адекватно рынку ее снижать и, главное, активно рекламировать квартиру. Если риелтор смог влезть со своими 5%, значит их недополучил продавец.
Если квартира стоит 100, а покупатель отдал 100+5 риелтору, то он мог бы отдать 105 хозяину. Цена квартиры это сколько денег достал на сделке из кармана покупатель, а не сколько светилось на ОЛХ.

Из 3х раз когда я продавал недвигу, услуги риелтера я на 50% оплачивал только 1 раз - с Голосухой. Очень уж хотел от нее избавиться. Два другие раза - 100% оплатил покупатель, который через риелтера мою квартиру и нашел. Подозреваю, что сейчас, на парапланирующем рынке, в большинстве случаев услуги риелтеров оплачивает именно покупатель.

Я как покупатель смотрю сколько у меня в сумме получается. И разные разводы - повесить на покупателя все налоги и комиссии все равно сравниваются с рынком. Это не пирожок по дороге купить.
Ромасик
 
Повідомлень: 2738
З нами з: 30.03.15
Подякував: 546 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:05

  Унуноктий написав:Можно в минусовой этаже поселить Флая.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

А можна Унуноктія
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25781
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 1981 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:07

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Проблемы комиссии покупателя волновать не должны. На самом деле платит риелтору продавец, который не может, не умеет продавать сам. Определиться с правильной ценой, адекватно рынку ее снижать и, главное, активно рекламировать квартиру. Если риелтор смог влезть со своими 5%, значит их недополучил продавец.
Если квартира стоит 100, а покупатель отдал 100+5 риелтору, то он мог бы отдать 105 хозяину. Цена квартиры это сколько денег достал на сделке из кармана покупатель, а не сколько светилось на ОЛХ.

Из 3х раз когда я продавал недвигу, услуги риелтера я на 50% оплачивал только 1 раз - с Голосухой. Очень уж хотел от нее избавиться. Два другие раза - 100% оплатил покупатель, который через риелтера мою квартиру и нашел. Подозреваю, что сейчас, на парапланирующем рынке, в большинстве случаев услуги риелтеров оплачивает именно покупатель.

Я как покупатель смотрю сколько у меня в сумме получается. И разные разводы - повесить на покупателя все налоги и комиссии все равно сравниваются с рынком. Это не пирожок по дороге купить.

Да ничего вы уже не смотрите, если нашли то, что искали и по +/-приемлемой цене.
airmax78
 
Повідомлень: 39510
З нами з: 25.10.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8424842584268427>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zerocool і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2135, 2136, 2137
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21363 3848095
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 15:15
budmix_org
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 52, 53, 54
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
536 270587
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 15:12
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49266
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.