Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Спасибо за пример, но там случай противоположный и клинический - покупатель сам заключил договор с агентством перед покупкой, потому что якобы у агентства был "экслюзив" с продавцом. Да и иск от покупателя к Агентсву, и не на возмещение комиссии, а с требованием возмещения морального ущерба. Речь совсем не о комиссии, и не о взыскании неуплаченной комиссии рылу.
Там пациент совсем интересный, потом еще один договор подписал о "консультации по выдаче ипотечного кредита" - знатный лохотрон
Создание Бюро – одно из условий сотрудничества с международными кредиторами и многолетняя просьба бизнеса: БЭБ задумывался как аналитический, а не силовой орган, что в теории должно сократить количество "маски-шоу" – визитов силовиков к предпринимателям.
Ведомство будет координировать Минфин. Согласно закону, штат Бюро не должен превышать 4000 сотрудников. Должностной оклад для сотрудников со специальным званием установлен на уровне не ниже 20 прожиточных минимумов (43 780 грн).
Faceless написав:Спасибо за пример, но там случай противоположный и клинический - покупатель сам заключил договор с агентством перед покупкой, потому что якобы у агентства был "экслюзив" с продавцом. Да и иск от покупателя к Агентсву, и не на возмещение комиссии, а с требованием возмещения морального ущерба. Речь совсем не о комиссии, и не о взыскании неуплаченной комиссии рылу.
Там пациент совсем интересный, потом еще один договор подписал о "консультации по выдаче ипотечного кредита" - знатный лохотрон
Главное, что суд признал договор действительным, что это не бумажка которой можно подтереться. Подать в суд на взыскание для АН это дело техники после такого решения, но вряд ли до этого дошло, скорей всего договорились полюбовно.
Vlad442 написав:Я привел этот пример не как руководство к действию, а как иллюстрацию, что деньги, которые заработал посредник, это деньги продавца (которому якобы все бесплатно), а не покупателя.
блин, ну не хотите вы шоп на вашем гешефтике кто то еще грел свою жопу - промаркируйте фото своими контактами и сдавайте сами ложь, желание нажить лишние 5 коп и мягко говоря нечистоплотность всегда найдется чем оправдать никогда еще не слышал, шоп подобные схемы кто то проворачивал в реале как потом можно требовать достойного поведения от покупателя, или арендатора - я хз
Попробую донести мысль еще раз. В момент, когда я выставил квартиру на продажу, между мной и риелторами начинается соревнование. Покупатель вытащит из кармана на сделке 105. 5 тыс могут пойти мне, если я смогу к нему достучаться, или агентам, если они смогут всунуть свое жало. Таким образом агенту, на самом деле, платит продавец.
Покупать (и снимать) зачастую выгодней через агентов, которые смогли найти или привязать к себе робкого продавца. Они могут его подвинуть ниже рынка лишь бы быстрей продать. То есть покупателю пофиг кому платить. Его интересует итоговая цена.
я думаю, що проти рил ніхто не мав би нічого проти, якби вони на оголошення від реального продавця не генерили тонни свого спаму. та й взагалі, чому досі нема ліцензіювання, як в тому ж США, так би дорожили і репутаціює, і вчорашня кухарка пройшлаби мінімальний лікбез.
kingkongovets написав:я ж написал - они обязательно выставят ваш объект дешевле вашей цены и ничего вы потом никому не объясните, вам собьют цену и поставят перед фактом были случаи, когда я договаривался с хорошо знакомыми мне руководителями, но исполнители все равно считали, шо грех не кинуть лоха и выставляли мои объекты дешевле
Так цену в рекламе можно давать ниже чем цена собственника, но как можно заставить продать по неустраивающей цене ? Если говорят, что найден клиент на 95куе а вы не желаете продавать ниже 100куе - говорите то самое что и в телефонном разговоре с АН Солнышко.
Faceless написав:Спасибо за пример, но там случай противоположный и клинический - покупатель сам заключил договор с агентством перед покупкой, потому что якобы у агентства был "экслюзив" с продавцом. Да и иск от покупателя к Агентсву, и не на возмещение комиссии, а с требованием возмещения морального ущерба. Речь совсем не о комиссии, и не о взыскании неуплаченной комиссии рылу.
Там пациент совсем интересный, потом еще один договор подписал о "консультации по выдаче ипотечного кредита" - знатный лохотрон
Главное, что суд признал договор действительным, что это не бумажка которой можно подтереться. Подать в суд на взыскание для АН это дело техники после такого решения, но вряд ли до этого дошло, скорей всего договорились полюбовно.
это уже по теме - нема питань) и вроде решение есть - хотя там шото как то слишком коротко, без ссылок и вообще - это суд первой инстанции, на котором стороны даже не присутствовали не знаю юрист ли вы, практикующий, или практиковавший, но я пг своему «скромному» опяту давно усвоил, шо между решением суда первой инстанции и физическим получением денег при надлежащем юридическим сопровождении может быть еще непрогнозируемое количество времени и итог его столь же непрогнозируем
а решение реально мутновато выглядит
серьезно, не знаю ни единого юридически успешного подобного кейса)
airmax78 написав:У риелтеров должна быть гибкая шкала комиссий. Одно дело оформить цепочку сделок с 3-4мя участниками и за это 5% - абсолютно адекватная комиссия. Другое дело оформить чистую покупку или продажу. Особенно покупку, когда все что ты, по большому счету, сделал для клиента: показал квартиру. Это не может стоить не 5% ни 3%, ни 2%. Это вообще не может оцениваться в % от суммы сделки.
Проблемы комиссии покупателя волновать не должны. На самом деле платит риелтору продавец, который не может, не умеет продавать сам. Определиться с правильной ценой, адекватно рынку ее снижать и, главное, активно рекламировать квартиру. Если риелтор смог влезть со своими 5%, значит их недополучил продавец. Если квартира стоит 100, а покупатель отдал 100+5 риелтору, то он мог бы отдать 105 хозяину. Цена квартиры это сколько денег достал на сделке из кармана покупатель, а не сколько светилось на ОЛХ.
Из 3х раз когда я продавал недвигу, услуги риелтера я на 50% оплачивал только 1 раз - с Голосухой. Очень уж хотел от нее избавиться. Два другие раза - 100% оплатил покупатель, который через риелтера мою квартиру и нашел. Подозреваю, что сейчас, на парапланирующем рынке, в большинстве случаев услуги риелтеров оплачивает именно покупатель.
Я как покупатель смотрю сколько у меня в сумме получается. И разные разводы - повесить на покупателя все налоги и комиссии все равно сравниваются с рынком. Это не пирожок по дороге купить.
Vlad442 написав:Проблемы комиссии покупателя волновать не должны. На самом деле платит риелтору продавец, который не может, не умеет продавать сам. Определиться с правильной ценой, адекватно рынку ее снижать и, главное, активно рекламировать квартиру. Если риелтор смог влезть со своими 5%, значит их недополучил продавец. Если квартира стоит 100, а покупатель отдал 100+5 риелтору, то он мог бы отдать 105 хозяину. Цена квартиры это сколько денег достал на сделке из кармана покупатель, а не сколько светилось на ОЛХ.
Из 3х раз когда я продавал недвигу, услуги риелтера я на 50% оплачивал только 1 раз - с Голосухой. Очень уж хотел от нее избавиться. Два другие раза - 100% оплатил покупатель, который через риелтера мою квартиру и нашел. Подозреваю, что сейчас, на парапланирующем рынке, в большинстве случаев услуги риелтеров оплачивает именно покупатель.
Я как покупатель смотрю сколько у меня в сумме получается. И разные разводы - повесить на покупателя все налоги и комиссии все равно сравниваются с рынком. Это не пирожок по дороге купить.
Да ничего вы уже не смотрите, если нашли то, что искали и по +/-приемлемой цене.