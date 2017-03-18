Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:покупатель сам заключил договор с агентством перед покупкой, потому что якобы у агентства был "экслюзив" с продавцом
це класичний підхід АН "Благовєст". На момент передачі задатка і заключення відповідного договору - в цей нотаріально засвідчений договір - ріелтор від "Благовесту" прописує своє агентство, як екслюзивного посередника, якому положено (!!!) 5%.
Нікому не рекомендую мати справи з АН "Благовєст".
vladimir07 написав:Так цену в рекламе можно давать ниже чем цена собственника, но как можно заставить продать по неустраивающей цене ? Если говорят, что найден клиент на 95куе а вы не желаете продавать ниже 100куе - говорите то самое что и в телефонном разговоре с АН Солнышко.
это снижает вашу хотелку при правильно выставленных фильтрах поганка от рылов обязательно выскочит в поиске, это во первых гнилой прецедент, тратишь свое драгоценное время, отменяешь велик, или свидание с фитоняшкой, приезжаешь или приходишь на просмотр и понимаешь шо тебя приехали нагибать по цене, либо вообще твоя цена 50 а им было заявлено 40, ну условно а если объект ликвидный, то это не один случай, а постоянка вот поэтому я перед просмотром хочу лично поговорить с потенциальным арендатором, или покупателем, шо он точно знает шо он будет смотреть и сколько это стоит и вообще шо и под шо ему надо, какой профиль работы, какой метраж, шо снимают сейчас лучше 2 мин поработать языком, чем потом час ногами и бестолку
kingkongovets написав:серьезно, не знаю ни единого юридически успешного подобного кейса)
В дискуссии человек, который утверждает, что белого слона не существует (точней более мягко "я не слышал про белых слонов"), находится в более выигрышном положении, чем человек, который говорит, что белые слоны существуют. Его не в чем упрекнуть, он утверждает, что не слышал, и это правда, но подразумевает, что их нет в природе. Его оппоненту приходится лопатить горы информации чтобы найти фото белого слона, или другим способом доказать этот факт.
kingkongovets написав:серьезно, не знаю ни единого юридически успешного подобного кейса)
В дискуссии человек, который утверждает, что белого слона не существует (точней более мягко "я не слышал про белых слонов"), находится в более выигрышном положении, чем человек, который говорит, что белые слоны существуют. Его не в чем упрекнуть, он утверждает, что не слышал, и это правда, но подразумевает, что их нет в природе. Его оппоненту приходится лопатить горы информации чтобы найти фото белого слона, или другим способом доказать этот факт.
какие слоны, влад? я вас спрашивал знаете ли вы конкретные случаи взыскания по суду рыловской комиссии? вы мне сеачала скинули левак, потом какое то мутное решение суда первой инстанции деньги то отдали в итоге? апелляции были? исполнительная служба привлекалась? не теория, влад конкретные кейсы
airmax78 написав:Да ничего вы уже не смотрите, если нашли то, что искали и по +/-приемлемой цене.
так приемлимость цены +/- колебаться больше, чем комиссия рыла. Продаваны без рыл вообще загибают такие цены, что дешевле рылу заплатить 5% за что опустил на землю продавана. Ну или есть объявления, где четко пишут без комисии для покупателя - небольшой бонус для покупателя.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/39247545 Вот развернутое решение апелляции по другому делу. Как там с взысканием не знаю, но думаю, что если человек не бомж, то взыскать можно. Только по этому малоизвестному агентству, в реестре около 30 решений.
Случай, про который я слышал, вряд ли смогу развернуто доказать в интернете. Это же не со мной происходило. Я агентов не кидаю.
Vlad442 написав:https://reyestr.court.gov.ua/Review/39247545 Вот развернутое решение апелляции по другому делу. Как там с взысканием не знаю, но думаю, что если человек не бомж, то взыскать можно. Только по этому малоизвестному агентству, в реестре около 30 решений.
Случай, про который я слышал, вряд ли смогу развернуто доказать в интернете. Это же не со мной происходило. Я агентов не кидаю.