Додано: Вів 31 сер, 2021 15:11

vladimir07 написав: Так цену в рекламе можно давать ниже чем цена собственника, но как можно заставить продать по неустраивающей цене ?

Если говорят, что найден клиент на 95куе а вы не желаете продавать ниже 100куе - говорите то самое что и в телефонном разговоре с АН Солнышко.

это снижает вашу хотелкупри правильно выставленных фильтрах поганка от рылов обязательно выскочит в поиске, это во первых гнилой прецедент, тратишь свое драгоценное время, отменяешь велик, или свидание с фитоняшкой, приезжаешь или приходишь на просмотр и понимаешь шо тебя приехали нагибать по цене, либо вообще твоя цена 50 а им было заявлено 40, ну условноа если объект ликвидный, то это не один случай, а постоянкавот поэтому я перед просмотром хочу лично поговорить с потенциальным арендатором, или покупателем, шо он точно знает шо он будет смотреть и сколько это стоити вообще шо и под шо ему надо, какой профиль работы, какой метраж, шо снимают сейчаслучше 2 мин поработать языком, чем потом час ногами и бестолку