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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8425842684278428>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 71
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
13%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:09

  Faceless написав:покупатель сам заключил договор с агентством перед покупкой, потому что якобы у агентства был "экслюзив" с продавцом

це класичний підхід АН "Благовєст".
На момент передачі задатка і заключення відповідного договору - в цей нотаріально засвідчений договір - ріелтор від "Благовесту" прописує своє агентство, як екслюзивного посередника, якому положено (!!!) 5%.

Нікому не рекомендую мати справи з АН "Благовєст".
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vladimir07 написав:Так цену в рекламе можно давать ниже чем цена собственника, но как можно заставить продать по неустраивающей цене ?
Если говорят, что найден клиент на 95куе а вы не желаете продавать ниже 100куе - говорите то самое что и в телефонном разговоре с АН Солнышко.


это снижает вашу хотелку
при правильно выставленных фильтрах поганка от рылов обязательно выскочит в поиске, это во первых гнилой прецедент, тратишь свое драгоценное время, отменяешь велик, или свидание с фитоняшкой, приезжаешь или приходишь на просмотр и понимаешь шо тебя приехали нагибать по цене, либо вообще твоя цена 50 а им было заявлено 40, ну условно
а если объект ликвидный, то это не один случай, а постоянка
вот поэтому я перед просмотром хочу лично поговорить с потенциальным арендатором, или покупателем, шо он точно знает шо он будет смотреть и сколько это стоит
и вообще шо и под шо ему надо, какой профиль работы, какой метраж, шо снимают сейчас
лучше 2 мин поработать языком, чем потом час ногами и бестолку
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:серьезно, не знаю ни единого юридически успешного подобного кейса)

В дискуссии человек, который утверждает, что белого слона не существует (точней более мягко "я не слышал про белых слонов"), находится в более выигрышном положении, чем человек, который говорит, что белые слоны существуют.
Его не в чем упрекнуть, он утверждает, что не слышал, и это правда, но подразумевает, что их нет в природе. Его оппоненту приходится лопатить горы информации чтобы найти фото белого слона, или другим способом доказать этот факт.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:17

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:серьезно, не знаю ни единого юридически успешного подобного кейса)

В дискуссии человек, который утверждает, что белого слона не существует (точней более мягко "я не слышал про белых слонов"), находится в более выигрышном положении, чем человек, который говорит, что белые слоны существуют.
Его не в чем упрекнуть, он утверждает, что не слышал, и это правда, но подразумевает, что их нет в природе. Его оппоненту приходится лопатить горы информации чтобы найти фото белого слона, или другим способом доказать этот факт.
какие слоны, влад?
я вас спрашивал знаете ли вы конкретные случаи взыскания по суду рыловской комиссии?
вы мне сеачала скинули левак, потом какое то мутное решение суда первой инстанции
деньги то отдали в итоге?
апелляции были?
исполнительная служба привлекалась?
не теория, влад
конкретные кейсы
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:24

  airmax78 написав:Да ничего вы уже не смотрите, если нашли то, что искали и по +/-приемлемой цене.

так приемлимость цены +/- колебаться больше, чем комиссия рыла. Продаваны без рыл вообще загибают такие цены, что дешевле рылу заплатить 5% за что опустил на землю продавана. Ну или есть объявления, где четко пишут без комисии для покупателя - небольшой бонус для покупателя.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:я вас спрашивал знаете ли вы конкретные случаи взыскания по суду рыловской комиссии?

Хорошо, ответ "знаю". Ваше слово "не знаю", мое "знаю". Все, вопрос закрыт?
  kingkongovets написав:конкретные кейсы

В контексте моего поста про белого слона, приведите, пожалуйста, сначала доказательство, что конкретных кейсов не было.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  kingkongovets написав:я вас спрашивал знаете ли вы конкретные случаи взыскания по суду рыловской комиссии?

Хорошо, ответ "знаю". Ваше слово "не знаю", мое "знаю". Все, вопрос закрыт?
  kingkongovets написав:конкретные кейсы

В контексте моего поста про белого слона, приведите, пожалуйста, сначала доказательство, что конкретных кейсов не было.
вы говорите шо знаете - ок, ответ принят
я говорил и говорю шо не слышал ни об одном
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://reyestr.court.gov.ua/Review/39247545
Вот развернутое решение апелляции по другому делу. Как там с взысканием не знаю, но думаю, что если человек не бомж, то взыскать можно. Только по этому малоизвестному агентству, в реестре около 30 решений.

Случай, про который я слышал, вряд ли смогу развернуто доказать в интернете. Это же не со мной происходило. Я агентов не кидаю.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:11

  Vlad442 написав:https://reyestr.court.gov.ua/Review/39247545
Вот развернутое решение апелляции по другому делу. Как там с взысканием не знаю, но думаю, что если человек не бомж, то взыскать можно. Только по этому малоизвестному агентству, в реестре около 30 решений.

Случай, про который я слышал, вряд ли смогу развернуто доказать в интернете. Это же не со мной происходило. Я агентов не кидаю.

Да, пример хороший
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:14

  change_pm написав:
Якщо піде, як товариш пише, ціни на Житло в Штатах зроблять ше 20-30%, а на КРЖН мінімум ше 50-70% :oops:

зі. на скільки % потім впаде, взнаємо пізніше ))))


Home prices rose 18.6% annually in June, up from the 16.8% increase in May, according to the S&P CoreLogic Case-Shiller national home price index.


That is the largest annual gain in the history of the index dating back to 1987. Prices nationally are now 41% higher than their last peak during the housing boom in 2006. :o
Libo
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