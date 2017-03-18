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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8425842684278428

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 71
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
13%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:29

Libo
І що з того???
Яка кореляція між собою цін нерухомості України і Америки???
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:31

  Proofy написав:
  Унуноктий написав:слушай, квартиру которую я браз по 13000 метр, застройщик сейчас во второй очееди продаёт по 33000
ещё парапланировать будем или уже пора скидывать?
Медовый что ли? круто они задрали ценник. Можно и слить по такой цене и брать что то получше.

Оранж уже по 33 000 грн метр от застройщика
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:33

  Libo написав:
  change_pm написав:
Якщо піде, як товариш пише, ціни на Житло в Штатах зроблять ше 20-30%, а на КРЖН мінімум ше 50-70% :oops:

зі. на скільки % потім впаде, взнаємо пізніше ))))


Home prices rose 18.6% annually in June, up from the 16.8% increase in May, according to the S&P CoreLogic Case-Shiller national home price index.


That is the largest annual gain in the history of the index dating back to 1987. Prices nationally are now 41% higher than their last peak during the housing boom in 2006. :o

Жесть. Парапланирует по всему миру.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:48

  Frant написав:Libo
І що з того???
Яка кореляція між собою цін нерухомості України і Америки???

така що Зе курить бамбук навіть не в Капітолію: "приходьте завтра", і доща допомоги від дядька Сема годі сподіватися для підтримки шмигнономіки
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:54

  Voistov написав:
  kingkongovets написав:
Voistov написав:как очень метко заметил юа, троя - это оболонь без метро
до того, как оно появилось на оболони, туда приходилось добираться автобусами и даже речными трамвайчиками, чуть позже появилась трамвайная линия с куреневки, но только после появления там метро начался ее расцвет
метро решает

Как что?
Передвигаться чтобы жить.
Отвести ребёнка в садик школу поликлинику.
Накупить продуктов.
Сходить в кафе, кинотеатр, театр, бассейн.
Добраться и прогуляться по парку.
И по мелочам, сходить к зубному, заправить машину и тд
все эти опции должны находиться в шаговой доступности

кстати какие театры можно посетить не выезжая из трои?
шо там есть приличного из рестиков кроме зе пивбара? ну допустим шо он тоже «приличный»
по бассикам тоже удивило, но возможно там уже есть подобие бассейнов в каких то спортлайфах
ехать в парк на машине? шоп поиметь гемор на каком тротуаре, газоне, или в чьем дворе ее там запарковать?
бред


Да, это так.
Слабее чем тот же ПОХ.
О котором тут так же уничижительно отзываются.
От моего дома ближайший зубной 50 метров, другой в ста метрах, аптека 50 метров, банк 100 метров, бассейн 250 метров.
Парк на набережной который напротив Great - 800 метров.
А два магазина, атб и маленький новус.
И ривермолл.

P.S. Да, и до двух садиков 100 метров а до школы 300. До большой и хорошей детской поликлиники 500

пох в этом плане очень крут
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:01

  airmax78 написав:Жесть. Парапланирует по всему миру.


Точно, что жесть. Ведь в Киеве цены на 53% ниже, чем были на хаях в 2008-м. Утрись парапланированием, что называется. Ну и заодно пораскинь мозгами, что случится с ценами на твою прелесть, когда скорректируется американская недвижимость, существенно обновившая прошлые рекорды
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 31 сер, 2021 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Жесть. Парапланирует по всему миру.

парапланирование на КРЖН стартует только завтра)
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:03

  Frant написав:Libo
І що з того???
Яка кореляція між собою цін нерухомості України і Америки???


Canada desperately needs affordable homes. Revamping the homebuying process might be the key, according to Prime Minister Justin Trudeau.


Home prices in Canada surged 22% over the past year, and the median home price sits at a record high, according to the Canadian Real Estate Association. Material shortages and soaring construction costs also place the country in a bleak supply shortage.

The government is taking a multipronged approach to address the problem. On the supply front, Trudeau rolled out a plan last week that aims to build 1.4 million homes over the next four years. Yet the prime minister's plans for accessible homebuying are perhaps more ambitious.

For one, Trudeau seeks to ban blind bidding. In that process, bidders can see the asking price of the home, but not what other prospective buyers bid. It's been criticized as a way for sellers to pad prices. Outlawing such bidding would help "crack down on predatory speculators" and make for a fairer market, Trudeau said in an August 24 speech. :shock:
Libo
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