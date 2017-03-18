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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 сер, 2021 17:53
Кто-нибудь в курсе, у Кана есть переуступка?
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Genie
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Додано: Вів 31 сер, 2021 17:59
airmax78
zРадио написав: airmax78 написав:
Жесть. Парапланирует по всему миру.
Точно, что жесть. Ведь в Киеве цены на 53% ниже, чем были на хаях в 2008-м. Утрись парапланированием, что называется.
возможно и утрётся. Возможно, но далеко не факт, что утрётся
Но твой прогноз от мартовских хайов 2020 года и твой прогноз летит в жопу
Ты нервничаешь и кидаешься на форумчан - это уже точно факт
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pesikot
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:01
Genie написав:
Кто-нибудь в курсе, у Кана есть переуступка?
По юніту ти раб лампи до отримання доків. (Якщо з відома кана).
Юридично можлива конструкція без погодження кану, але мабудь стрьомна.
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Первый
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:10
Первый написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Жесть. Парапланирует по всему миру.
Точно, что жесть. Ведь в Киеве цены на 53% ниже, чем были на хаях в 2008-м. Утрись парапланированием, что называется. Ну и заодно пораскинь мозгами, что случится с ценами на твою прелесть, когда скорректируется американская недвижимость, существенно обновившая прошлые рекорды
О, нова легенда:-)
Парапапам:-)
Думаю Сержику з його каклєткою дуже сподобається…
Парапапам:-)
Родное сердце, в Штатах от пика прошлого пузыря +41%, на КРЖН от пика прошлого пузыря -53%. Ты вправе это трактовать, как хочешь, но спорить с этим бессмысленно. А причина банальна - ВВП США от пика прошлого пузыря вырос на 24%, а ВВП Украины - снизился на 14%...
pesikot написав:
Но твой прогноз от мартовских хайов 2020 года и твой прогноз летит в жопу
Ты нервничаешь и кидаешься на форумчан - это уже точно факт
Наоборот оставил завсегдатаев спорить самих с собой - последний месяц здесь почти не пишу. А о прогнозе моем поговорим позже, когда придет его время
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zРадио
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:17
zРадио написав:
Наоборот оставил завсегдатаев спорить самих с собой - последний месяц почти не пишу. А о прогнозе моем поговорим позже, когда придет его время
Когда придёт время твоего прогноза - ты просто перелогинешься на новую учётку или свалишь из этого форума
Ты уже сваливаешь от своего прогноза, встаёшь в третью позицию - я уже тут не пишу, вообще я о валюте писать начал
Кому ты тут бабушку лохматишь ?
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pesikot
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:19
pesikot написав: zРадио написав:
Наоборот оставил завсегдатаев спорить самих с собой - последний месяц почти не пишу. А о прогнозе моем поговорим позже, когда придет его время
Когда придёт время твоего прогноза - ты просто перелогинешься на новую учётку или свалишь из этого форума
Ты уже сваливаешь от своего прогноза, встаёшь в третью позицию - я уже тут не пишу, вообще я о валюте писать начал
Кому ты тут бабушку лохматишь ?
Все ясно - песикот сегодня снова получил нагоняй на работе, и снимает стресс на форуме. Бывает. Ничего, доходяга, будет и твоей улице праздник
PS: свое участие на форуме ограничивал не я, а Безликий выборочной предвзятой модерацией
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zРадио
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:20
Прохожий написав: airmax78 написав:
Жесть. Парапланирует по всему миру.
парапланирование на КРЖН стартует только завтра)
не, завтра начинается дно
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:20
zРадио написав: Первый написав: zРадио написав:
Точно, что жесть. Ведь в Киеве цены на 53% ниже, чем были на хаях в 2008-м. Утрись парапланированием, что называется. Ну и заодно пораскинь мозгами, что случится с ценами на твою прелесть, когда скорректируется американская недвижимость, существенно обновившая прошлые рекорды
О, нова легенда:-)
Парапапам:-)
Думаю Сержику з його каклєткою дуже сподобається…
Парапапам:-)
Родное сердце, в Штатах от пика прошлого пузыря +41%, на КРЖН от пика прошлого пузыря -53%. Ты вправе это трактовать, как хочешь, но спорить с этим бессмысленно. А причина банальна - ВВП США от пика прошлого пузыря вырос на 24%, а ВВП Украины - снизился на 14%...
Парапапам
А люди в тебе вірили. А ти в прижку перевзувся:-(
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:28
Genie написав:
Кто-нибудь в курсе, у Кана есть переуступка?
нет переуступки.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:41
Первый написав:
Парапапам
А люди в тебе вірили. А ти в прижку перевзувся:-(
парапапам, давай викладуй свої покупки у 2021 з пруфами?
інакша балабло №1,
пампам
через рік поржемо всім хворумом з ьінвєстора №1
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 31 сер, 2021 18:44, всього редагувалось 2 разів.
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