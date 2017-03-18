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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 84278428842984308431>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 71
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
13%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:53

Кто-нибудь в курсе, у Кана есть переуступка?
Genie
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:59

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Жесть. Парапланирует по всему миру.


Точно, что жесть. Ведь в Киеве цены на 53% ниже, чем были на хаях в 2008-м. Утрись парапланированием, что называется.

airmax78 возможно и утрётся. Возможно, но далеко не факт, что утрётся

Но твой прогноз от мартовских хайов 2020 года и твой прогноз летит в жопу
Ты нервничаешь и кидаешься на форумчан - это уже точно факт
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:01

  Genie написав:Кто-нибудь в курсе, у Кана есть переуступка?


По юніту ти раб лампи до отримання доків. (Якщо з відома кана).

Юридично можлива конструкція без погодження кану, але мабудь стрьомна.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:10

  Первый написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Жесть. Парапланирует по всему миру.


Точно, что жесть. Ведь в Киеве цены на 53% ниже, чем были на хаях в 2008-м. Утрись парапланированием, что называется. Ну и заодно пораскинь мозгами, что случится с ценами на твою прелесть, когда скорректируется американская недвижимость, существенно обновившая прошлые рекорды

О, нова легенда:-)
Парапапам:-)
Думаю Сержику з його каклєткою дуже сподобається…
Парапапам:-)


Родное сердце, в Штатах от пика прошлого пузыря +41%, на КРЖН от пика прошлого пузыря -53%. Ты вправе это трактовать, как хочешь, но спорить с этим бессмысленно. А причина банальна - ВВП США от пика прошлого пузыря вырос на 24%, а ВВП Украины - снизился на 14%...

  pesikot написав:
Но твой прогноз от мартовских хайов 2020 года и твой прогноз летит в жопу
Ты нервничаешь и кидаешься на форумчан - это уже точно факт


Наоборот оставил завсегдатаев спорить самих с собой - последний месяц здесь почти не пишу. А о прогнозе моем поговорим позже, когда придет его время
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:17

  zРадио написав:Наоборот оставил завсегдатаев спорить самих с собой - последний месяц почти не пишу. А о прогнозе моем поговорим позже, когда придет его время

Когда придёт время твоего прогноза - ты просто перелогинешься на новую учётку или свалишь из этого форума

Ты уже сваливаешь от своего прогноза, встаёшь в третью позицию - я уже тут не пишу, вообще я о валюте писать начал

Кому ты тут бабушку лохматишь ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:19

  pesikot написав:
  zРадио написав:Наоборот оставил завсегдатаев спорить самих с собой - последний месяц почти не пишу. А о прогнозе моем поговорим позже, когда придет его время

Когда придёт время твоего прогноза - ты просто перелогинешься на новую учётку или свалишь из этого форума

Ты уже сваливаешь от своего прогноза, встаёшь в третью позицию - я уже тут не пишу, вообще я о валюте писать начал

Кому ты тут бабушку лохматишь ?


Все ясно - песикот сегодня снова получил нагоняй на работе, и снимает стресс на форуме. Бывает. Ничего, доходяга, будет и твоей улице праздник

PS: свое участие на форуме ограничивал не я, а Безликий выборочной предвзятой модерацией
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  airmax78 написав:Жесть. Парапланирует по всему миру.

парапланирование на КРЖН стартует только завтра)
не, завтра начинается дно
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:20

  zРадио написав:
  Первый написав:
  zРадио написав:
Точно, что жесть. Ведь в Киеве цены на 53% ниже, чем были на хаях в 2008-м. Утрись парапланированием, что называется. Ну и заодно пораскинь мозгами, что случится с ценами на твою прелесть, когда скорректируется американская недвижимость, существенно обновившая прошлые рекорды

О, нова легенда:-)
Парапапам:-)
Думаю Сержику з його каклєткою дуже сподобається…
Парапапам:-)


Родное сердце, в Штатах от пика прошлого пузыря +41%, на КРЖН от пика прошлого пузыря -53%. Ты вправе это трактовать, как хочешь, но спорить с этим бессмысленно. А причина банальна - ВВП США от пика прошлого пузыря вырос на 24%, а ВВП Украины - снизился на 14%...



Парапапам :-)


А люди в тебе вірили. А ти в прижку перевзувся:-(
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:28

  Genie написав:Кто-нибудь в курсе, у Кана есть переуступка?

нет переуступки.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:41

  Первый написав:
Парапапам :-)


А люди в тебе вірили. А ти в прижку перевзувся:-(

парапапам, давай викладуй свої покупки у 2021 з пруфами?
інакша балабло №1,
пампам
через рік поржемо всім хворумом з ьінвєстора №1
Востаннє редагувалось flyman в Вів 31 сер, 2021 18:44, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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