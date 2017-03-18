Додано: Вів 31 сер, 2021 18:43

Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… парковочный вопрос только испортил их…

Поездил я недавно по Киеву, через Киев, плотно по КиевуПросто наблюденияКоличество авто стало больше. Вот заметно больше.Ну это и по моему городу заметноЧто сказалось, на пробках. Пробки стали жестче из-за количество авто.И парковки, припарковать где-либо авто - это лютый треш. Что выходит из увеличевшегося количества автоПерефразируюПройдусь поИбо учётка, которая задвигает жизнь в Ирпенях, а работу в Киеве - это долбодятел.Выехать из Киева/Вьехать в Киев - возможно, но времени будет потрачено изрядно. И это ещё школа не началасьЧё с этим делать я ХЗВозможно, что делать владение авто сильно больно по финансам - платные парковки для авто, платный проезд в центр города, эвакуаторы за неправильную парковкуНо у нас же вильнолюды. Им всё надо задармаPS. Но по парковкам есть такой нюанс. Я готов заплатить за платную парковку, если она есть. Но там, где я был таких парковок нет и вряд ли будет - места нет