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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:43
Поездил я недавно по Киеву, через Киев, плотно по Киеву
Просто наблюдения
Количество авто стало больше. Вот заметно больше.
Ну это и по моему городу заметно
Что сказалось, на пробках. Пробки стали жестче из-за количество авто.
И парковки, припарковать где-либо авто - это лютый треш. Что выходит из увеличевшегося количества авто
Перефразирую
Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… парковочный вопрос только испортил их…
Пройдусь по vitallian
Ибо учётка, которая задвигает жизнь в Ирпенях, а работу в Киеве - это долбодятел.
Выехать из Киева/Вьехать в Киев - возможно, но времени будет потрачено изрядно. И это ещё школа не началась
Чё с этим делать я ХЗ
Возможно, что делать владение авто сильно больно по финансам - платные парковки для авто, платный проезд в центр города, эвакуаторы за неправильную парковку
Но у нас же вильнолюды. Им всё надо задарма
PS. Но по парковкам есть такой нюанс. Я готов заплатить за платную парковку, если она есть. Но там, где я был таких парковок нет и вряд ли будет - места нет
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pesikot
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:45
pesikot написав:
Поездил я недавно по Киеву, через Киев, плотно по Киеву
Просто наблюдения
Количество авто стало больше. Вот заметно больше.
Ну это и по моему городу заметно
Что сказалось, на пробках. Пробки стали жестче из-за количество авто.
И парковки, припарковать где-либо авто - это лютый треш. Что выходит из увеличевшегося количества авто
Перефразирую
Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… парковочный вопрос только испортил их…
Пройдусь по vitallian
Ибо учётка, которая задвигает жизнь в Ирпенях, а работу в Киеве - это долбодятел.
Выехать из Киева/Вьехать в Киев - возможно, но времени будет потрачено изрядно. И это ещё школа не началась
Чё с этим делать я ХЗ
Возможно, что делать владение авто сильно больно по финансам - платные парковки для авто, платный проезд в центр города, эвакуаторы за неправильную парковку
Но у нас же вильнолюды. Им всё надо задарма
PS. Но по парковкам есть такой нюанс. Я готов заплатить за платную парковку, если она есть. Но там, где я был таких парковок нет и вряд ли будет - места нет
я не Віталіан, але в Києві тільки проїздом, робота віддалено, як пише оператор обліківки Франт, працюю із забитого села в паузах між крутінням хвостів ВРХ, рейт еуропейський, вищий чим на трускавках у ПольщІ
у 2020 заробив 2\3 від того що мав у 2019
якщо все буде добре, то надіюся, що до кінця 2021 вийде все ж таки, що дохід за 2020
+2021 буде на номінальний дохід в перарухнку в $$$ на 0...10% менше чим за 2018+2019 (у 2019 ще мав пасивний дохід від ревалу 18% річних)
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 31 сер, 2021 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:48
pesikot написав:
Поездил я недавно по Киеву, через Киев, плотно по Киеву
Просто наблюдения
Количество авто стало больше. Вот заметно больше.
Ну это и по моему городу заметно
Что сказалось, на пробках. Пробки стали жестче из-за количество авто.
И парковки, припарковать где-либо авто - это лютый треш. Что выходит из увеличевшегося количества авто
Перефразирую
Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… парковочный вопрос только испортил их…
Пройдусь по vitallian
Ибо учётка, которая задвигает жизнь в Ирпенях, а работу в Киеве - это долбодятел.
Выехать из Киева/Вьехать в Киев - возможно, но времени будет потрачено изрядно. И это ещё школа не началась
Чё с этим делать я ХЗ
Возможно, что делать владение авто сильно больно по финансам - платные парковки для авто, платный проезд в центр города, эвакуаторы за неправильную парковку
Но у нас же вильнолюды. Им всё надо задарма
PS. Но по парковкам есть такой нюанс. Я готов заплатить за платную парковку, если она есть. Но там, где я был таких парковок нет и вряд ли будет - места нет
Парковки можна легко зробити всюди. Навіть в історичному центрі.
Питання лише в ціні.
В Швеції, в Стокгольм і, 1 година парковки 8 євро.
Думаю, що 4 євро/година - для історичного центра Києва є нормальною, прийнятною ціною для тих, кому треба.
Кому не треба - най паркуються в Єпенях, там дешевше.
Укро-нарот не хоче платити за парковки. Хоче всюди їздити на своїй євроблясі, і за безплатно.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 31 сер, 2021 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:48
flyman
Проходи мимо, я сегодня добрый
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pesikot
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:49
Frant написав:
Укро-нарот не хоче платити за парковки. Хоче всюди їздити на своїй євроблясі, і за безплатно.
Я это и сказал в самом начале
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:52
pesikot написав:flyman
Проходи мимо, я сегодня добрый
по КРЖН є що написати?
чи так, аби бла-бла-бла
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:53
zРадио написав:
Родное сердце, в Штатах от пика прошлого пузыря +41%, на КРЖН от пика прошлого пузыря -53%. Ты вправе это трактовать, как хочешь, но спорить с этим бессмысленно. А причина банальна - ВВП США от пика прошлого пузыря вырос на 24%, а ВВП Украины - снизился на 14%...
В Штатах и у нас на пиках прошлого пузыря было кредитование, сейчас там оно осталось, у нас нет. В США не было Крыма и Донбасса. Сейчас мы восстанавливаемся с низкой базы, поэтому нужно смотреть не на то, что было, а на то, что будет. Мы уже почти вернулись к ценам 13-ого. Про цены 2008 можно будет вспоминать, когда будут сопоставимые условия. Ипотека есть во всем мире, только Украина белое пятно, но так будет не всегда.
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Vlad442
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:55
flyman написав: pesikot написав:flyman
Проходи мимо, я сегодня добрый
по КРЖН є що написати?
чи так, аби бла-бла-бла
Ти коли здаси в оренду свій напівпідвал?
Гроші повинні працювати???
Чи трухнути разом з стінами підвалу???
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:58
flyman написав: pesikot написав:flyman
Проходи мимо, я сегодня добрый
по КРЖН є що написати?
чи так, аби бла-бла-бла
"бла-бла-бла" начал ты
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Додано: Вів 31 сер, 2021 19:01
Vlad442 написав: zРадио написав:
Родное сердце, в Штатах от пика прошлого пузыря +41%, на КРЖН от пика прошлого пузыря -53%. Ты вправе это трактовать, как хочешь, но спорить с этим бессмысленно. А причина банальна - ВВП США от пика прошлого пузыря вырос на 24%, а ВВП Украины - снизился на 14%...
В Штатах и у нас на пиках прошлого пузыря было кредитование, сейчас там оно осталось, у нас нет. В США не было Крыма и Донбасса. Сейчас мы восстанавливаемся с низкой базы, поэтому нужно смотреть не на то, что было, а на то, что будет. Мы уже почти вернулись к ценам 13-ого. Про цены 2008 можно будет вспоминать, когда будут сопоставимые условия. Ипотека есть во всем мире, только Украина белое пятно, но так будет не всегда.
Нужно смотреть на то, что будет, опираясь на закономерности и причинно-следственные связи, которых гораздо больше в ретроспективном анализе, нежели пустом балабольстве одновременно обо всем и ни о чем! Условия для ипотеки не появились спустя 13 лет, но вы продолжайте верить. А с низкой базы мы восстанавливались и в 2010-2013 гг. Потом, правда, оказалось, что то была не низкая...
ЗЫ: как любит говорить мохнатый классик ветки: "я не собираюсь жить вечно, а вы?". Ценовые хаи КРЖН обновит когда - после "8 лет роста" по Кухару, или через "20 лет, которые нужны, чтобы догнать Польшу" по Люнгману?
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zРадио
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