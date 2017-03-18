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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 84288429843084318432>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 71
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
13%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Родное сердце, в Штатах от пика прошлого пузыря +41%, на КРЖН от пика прошлого пузыря -53%. Ты вправе это трактовать, как хочешь, но спорить с этим бессмысленно. А причина банальна - ВВП США от пика прошлого пузыря вырос на 24%, а ВВП Украины - снизился на 14%...

В Штатах и у нас на пиках прошлого пузыря было кредитование, сейчас там оно осталось, у нас нет. В США не было Крыма и Донбасса. Сейчас мы восстанавливаемся с низкой базы, поэтому нужно смотреть не на то, что было, а на то, что будет. Мы уже почти вернулись к ценам 13-ого. Про цены 2008 можно будет вспоминать, когда будут сопоставимые условия. Ипотека есть во всем мире, только Украина белое пятно, но так будет не всегда.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:58

  flyman написав:
  pesikot написав:flyman
Проходи мимо, я сегодня добрый

по КРЖН є що написати?
чи так, аби бла-бла-бла

"бла-бла-бла" начал ты
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:01

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Родное сердце, в Штатах от пика прошлого пузыря +41%, на КРЖН от пика прошлого пузыря -53%. Ты вправе это трактовать, как хочешь, но спорить с этим бессмысленно. А причина банальна - ВВП США от пика прошлого пузыря вырос на 24%, а ВВП Украины - снизился на 14%...

В Штатах и у нас на пиках прошлого пузыря было кредитование, сейчас там оно осталось, у нас нет. В США не было Крыма и Донбасса. Сейчас мы восстанавливаемся с низкой базы, поэтому нужно смотреть не на то, что было, а на то, что будет. Мы уже почти вернулись к ценам 13-ого. Про цены 2008 можно будет вспоминать, когда будут сопоставимые условия. Ипотека есть во всем мире, только Украина белое пятно, но так будет не всегда.


Нужно смотреть на то, что будет, опираясь на закономерности и причинно-следственные связи, которых гораздо больше в ретроспективном анализе, нежели пустом балабольстве одновременно обо всем и ни о чем! Условия для ипотеки не появились спустя 13 лет, но вы продолжайте верить. А с низкой базы мы восстанавливались и в 2010-2013 гг. Потом, правда, оказалось, что то была не низкая...

ЗЫ: как любит говорить мохнатый классик ветки: "я не собираюсь жить вечно, а вы?". Ценовые хаи КРЖН обновит когда - после "8 лет роста" по Кухару, или через "20 лет, которые нужны, чтобы догнать Польшу" по Люнгману? :roll:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:05

  Frant написав:
  flyman написав:
  pesikot написав:flyman
Проходи мимо, я сегодня добрый

по КРЖН є що написати?
чи так, аби бла-бла-бла

Ти коли здаси в оренду свій напівпідвал?
Гроші повинні працювати???
Чи трухнути разом з стінами підвалу???

ще раз, як тільки закінчу ремонти в позосталих кавалірках, то займуся "напівпідвалом", може
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:19

  flyman написав:ще раз, як тільки закінчу ремонти в позосталих кавалірках, то займуся "напівпідвалом", може

Займись, мой тебе совет
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:21

Новая Почта... Сбойнул Киев Фейслесса-Реуса... Но так как телефончик не отрывают, делаем вывод, что это потому, что объявление никому не интересно, а не потому, что все фотографируют его на смартфон. Эйчарня НП просто на дурака выставила. Смелянский говорил, что даже у него на Укрпочте обычный почтальон может зарабатывать "более 1000 долларов"

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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:как любит говорить мохнатый классик ветки: "я не собираюсь жить вечно, а вы?". Ценовые хаи КРЖН обновит когда - после "8 лет роста" по Кухару, или через "20 лет, которые нужны, чтобы догнать Польшу" по Люнгману?

Зачем ждать обновления хайов? Разве недостаточно, что те, кто не купил в 15-17 сожалеют? Если сегодня дороже, чем год назад, зачем жить вечно?
Покупать нужно либо в конце падения (трудно поймать дно), либо на дне, если повезет, либо в начале, в крайнем случае середине роста, если мы говорим об удачных точках входа.
  zРадио написав:Нужно смотреть на то, что будет, опираясь на закономерности и причинно-следственные связи, которых гораздо больше в ретроспективном анализе, нежели пустом балабольстве одновременно обо всем и ни о чем!

Согласен, только нужно делать правильные выводы.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 31 сер, 2021 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:30

Модерация присутствует на форуме???

  zРадио написав:Новая Почта... Сбойнул Киев Фейслесса-Реуса... Но так как телефончик не отрывают, делаем вывод, что это потому, что объявление никому не интересно, а не потому, что все фотографируют его на смартфон. Эйчарня НП просто на дурака выставила. Смелянский говорил, что даже у него на Укрпочте обычный почтальон может зарабатывать "более 1000 долларов"

Зображення

тролль-провокатор
каким боком к теме ветки этот твой высер?

или может реальную работу ищешь, "родное сердце"?
судя по активности на форуме на "неполную занятость" можешь смело претендовать после "основной" работы :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Ибо учётка, которая задвигает жизнь в Ирпенях, а работу в Киеве - это долбодятел.
Выехать из Киева/Вьехать в Киев - возможно, но времени будет потрачено изрядно. И это ещё школа не началась
включи мозги, глупое созданье. Не все киевляне работают рядом с домом, и точно так же стоят в пробках как и жители пригородов, что преимуществ жизни в Киеве не добавляет. И вообще кончай здесь флудить, ни к Киеву ни к его пригородам ты никакого отношения не имеешь, пиши в свою черниговскую ветку.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:43

  flyman написав:
  Frant написав:
Ти коли здаси в оренду свій напівпідвал?
Гроші повинні працювати???
Чи трухнути разом з стінами підвалу???

ще раз, як тільки закінчу ремонти в позосталих кавалірках, то займуся "напівпідвалом"

В тебе раптом з'вилось ще декілька квартир? Сподіваюсь, нові підвали - в Печерському районі?
Долярчику не кажи - буде плакати від заздрощів.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 31 сер, 2021 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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