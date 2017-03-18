Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Родное сердце, в Штатах от пика прошлого пузыря +41%, на КРЖН от пика прошлого пузыря -53%. Ты вправе это трактовать, как хочешь, но спорить с этим бессмысленно. А причина банальна - ВВП США от пика прошлого пузыря вырос на 24%, а ВВП Украины - снизился на 14%...
В Штатах и у нас на пиках прошлого пузыря было кредитование, сейчас там оно осталось, у нас нет. В США не было Крыма и Донбасса. Сейчас мы восстанавливаемся с низкой базы, поэтому нужно смотреть не на то, что было, а на то, что будет. Мы уже почти вернулись к ценам 13-ого. Про цены 2008 можно будет вспоминать, когда будут сопоставимые условия. Ипотека есть во всем мире, только Украина белое пятно, но так будет не всегда.
zРадио написав:Родное сердце, в Штатах от пика прошлого пузыря +41%, на КРЖН от пика прошлого пузыря -53%. Ты вправе это трактовать, как хочешь, но спорить с этим бессмысленно. А причина банальна - ВВП США от пика прошлого пузыря вырос на 24%, а ВВП Украины - снизился на 14%...
В Штатах и у нас на пиках прошлого пузыря было кредитование, сейчас там оно осталось, у нас нет. В США не было Крыма и Донбасса. Сейчас мы восстанавливаемся с низкой базы, поэтому нужно смотреть не на то, что было, а на то, что будет. Мы уже почти вернулись к ценам 13-ого. Про цены 2008 можно будет вспоминать, когда будут сопоставимые условия. Ипотека есть во всем мире, только Украина белое пятно, но так будет не всегда.
Нужно смотреть на то, что будет, опираясь на закономерности и причинно-следственные связи, которых гораздо больше в ретроспективном анализе, нежели пустом балабольстве одновременно обо всем и ни о чем! Условия для ипотеки не появились спустя 13 лет, но вы продолжайте верить. А с низкой базы мы восстанавливались и в 2010-2013 гг. Потом, правда, оказалось, что то была не низкая...
ЗЫ: как любит говорить мохнатый классик ветки: "я не собираюсь жить вечно, а вы?". Ценовые хаи КРЖН обновит когда - после "8 лет роста" по Кухару, или через "20 лет, которые нужны, чтобы догнать Польшу" по Люнгману?
Новая Почта... Сбойнул Киев Фейслесса-Реуса... Но так как телефончик не отрывают, делаем вывод, что это потому, что объявление никому не интересно, а не потому, что все фотографируют его на смартфон. Эйчарня НП просто на дурака выставила. Смелянский говорил, что даже у него на Укрпочте обычный почтальон может зарабатывать "более 1000 долларов"
zРадио написав:как любит говорить мохнатый классик ветки: "я не собираюсь жить вечно, а вы?". Ценовые хаи КРЖН обновит когда - после "8 лет роста" по Кухару, или через "20 лет, которые нужны, чтобы догнать Польшу" по Люнгману?
Зачем ждать обновления хайов? Разве недостаточно, что те, кто не купил в 15-17 сожалеют? Если сегодня дороже, чем год назад, зачем жить вечно? Покупать нужно либо в конце падения (трудно поймать дно), либо на дне, если повезет, либо в начале, в крайнем случае середине роста, если мы говорим об удачных точках входа.
zРадио написав:Нужно смотреть на то, что будет, опираясь на закономерности и причинно-следственные связи, которых гораздо больше в ретроспективном анализе, нежели пустом балабольстве одновременно обо всем и ни о чем!
Согласен, только нужно делать правильные выводы.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 31 сер, 2021 19:30, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Новая Почта... Сбойнул Киев Фейслесса-Реуса... Но так как телефончик не отрывают, делаем вывод, что это потому, что объявление никому не интересно, а не потому, что все фотографируют его на смартфон. Эйчарня НП просто на дурака выставила. Смелянский говорил, что даже у него на Укрпочте обычный почтальон может зарабатывать "более 1000 долларов"
тролль-провокатор каким боком к теме ветки этот твой высер?
или может реальную работу ищешь, "родное сердце"? судя по активности на форуме на "неполную занятость" можешь смело претендовать после "основной" работы
pesikot написав:Ибо учётка, которая задвигает жизнь в Ирпенях, а работу в Киеве - это долбодятел. Выехать из Киева/Вьехать в Киев - возможно, но времени будет потрачено изрядно. И это ещё школа не началась
включи мозги, глупое созданье. Не все киевляне работают рядом с домом, и точно так же стоят в пробках как и жители пригородов, что преимуществ жизни в Киеве не добавляет. И вообще кончай здесь флудить, ни к Киеву ни к его пригородам ты никакого отношения не имеешь, пиши в свою черниговскую ветку.