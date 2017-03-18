Додано: Вів 31 сер, 2021 18:53

zРадио написав: Родное сердце, в Штатах от пика прошлого пузыря +41%, на КРЖН от пика прошлого пузыря -53%. Ты вправе это трактовать, как хочешь, но спорить с этим бессмысленно. А причина банальна - ВВП США от пика прошлого пузыря вырос на 24%, а ВВП Украины - снизился на 14%... Родное сердце, в Штатах от пика прошлого пузыря +41%, на КРЖН от пика прошлого пузыря -53%. Ты вправе это трактовать, как хочешь, но спорить с этим бессмысленно. А причина банальна - ВВП США от пика прошлого пузыря вырос на 24%, а ВВП Украины - снизился на 14%...

В Штатах и у нас на пиках прошлого пузыря было кредитование, сейчас там оно осталось, у нас нет. В США не было Крыма и Донбасса. Сейчас мы восстанавливаемся с низкой базы, поэтому нужно смотреть не на то, что было, а на то, что будет. Мы уже почти вернулись к ценам 13-ого. Про цены 2008 можно будет вспоминать, когда будут сопоставимые условия. Ипотека есть во всем мире, только Украина белое пятно, но так будет не всегда.