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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8429843084318432>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 71
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
13%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:включи мозги, глупое созданье.

куда делась вера про евро 1.4???
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:52

  Прохожий написав:тролль-провокатор
каким боком к теме ветки этот твой высер?

или может реальную работу ищешь, "родное сердце"?
судя по активности на форуме на "неполную занятость" можешь смело претендовать после "основной" работы :mrgreen:


Морда, не кипятись так. Связь между уровнем доходов и ценами на КРЖН достаточно тесная. Со своей второй учетки ты, вроде как, это сам подтверждал. Забыл уже?

А объявление это - всего лишь противовес на высеры вашего племени о зарплатах кодеров в "десятки тыщ долларов"
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:53

Интересно:
Зображення
У "Сквоттера" в Киеве появился конкурент-экспат.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:05

Модерация присутствует на форуме???

  zРадио написав:
  Прохожий написав:тролль-провокатор
каким боком к теме ветки этот твой высер?

или может реальную работу ищешь, "родное сердце"?
судя по активности на форуме на "неполную занятость" можешь смело претендовать после "основной" работы :mrgreen:


Морда, не кипятись так. Связь между уровнем доходов и ценами на КРЖН достаточно тесная. Со своей второй учетки ты, вроде как, это сам подтверждал. Забыл уже?

А объявление это - всего лишь противовес на высеры вашего племени о зарплатах кодеров в "десятки тыщ долларов"

продавец прокладок, не пускай пузыри
убогий(ая) напомни о чем речь
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:10

  Faceless написав:
  rjkz написав:Полюбопытствуйте, сколько стоит поставить НОВУЮ машину на лифт.
Вроде ОТ полуляма


Больше, значительно.
Полляма - это восстановленная.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:18

  Damien написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:После разоблачения rjkz губительных свойств говноблока пол-Киева теперь в подвешенном состоянии находится. Между жизнью и смертью. Теперь либо бассейн делать в одной из комнат (если перекрытия позволяют), либо автополив разводить по квартире.

Живу в таком доме. После рождения ребенка в детской был повешен гигрометр - когда окна закрыты(осень, зима, ранняя весна) без дополнительного увлажнения показывал около 20%. Врач сказал, что надо около 50% поддерживать. Купил увлажнитель. За сутки до 5л воды расходовал. Только выключаешь его и влажность стремительно падает.
Так что наличием аквариума проблему не решить, столько не испаряется


Вы теперь кровный враг Макса и Первого - одному как-то с этим жить надо учиться, другого оставят без премии. Он итак нервничает. Тиждень болю не возвестил. Вразнос пошел.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  Faceless написав:
  rjkz написав:Полюбопытствуйте, сколько стоит поставить НОВУЮ машину на лифт.
Вроде ОТ полуляма


Больше, значительно.
Полляма - это восстановленная.
https://blm.com.ua/
Я тут смотрел как на минимальную цену
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:Вы теперь кровный враг Макса и Первого - одному как-то с этим жить надо учиться, другого оставят без премии. Он итак нервничает. Тиждень болю не возвестил. Вразнос пошел.

У меня в доме внутренние перегородки (наружные не уверен, вроде кирпич) тоже ***блок, влажность 60%+
Наверное, неправильный ***блок
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:22

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Ибо учётка, которая задвигает жизнь в Ирпенях, а работу в Киеве - это долбодятел.
Выехать из Киева/Вьехать в Киев - возможно, но времени будет потрачено изрядно. И это ещё школа не началась
включи мозги, глупое созданье. Не все киевляне работают рядом с домом, и точно так же стоят в пробках как и жители пригородов, что преимуществ жизни в Киеве не добавляет. И вообще кончай здесь флудить, ни к Киеву ни к его пригородам ты никакого отношения не имеешь, пиши в свою черниговскую ветку.

Ты влошился в ирпенскую недвигу, явно в кредит. Только потом понял, что это чемодан без ручки.
Теперь расписываешь её прелести, чтобы сбагрить кому-то

А я пишу реальности такой недвиги, что тебе не нравится :)
ИЧСХ, многие пишут такое же. Что недвига в Ирпенях - это ни фига не экономия денег, а трата и денег, и времени
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:26

  rjkz написав:
  Faceless написав:
  rjkz написав:Полюбопытствуйте, сколько стоит поставить НОВУЮ машину на лифт.
Вроде ОТ полуляма


Больше, значительно.
Полляма - это восстановленная.

9 этажей под лям год назад по программе осбб 30/70.так что 'от' не опечатка)
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 31 сер, 2021 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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